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25 любопытных фактов, которые вскружат вам голову

25 любопытных фактов, которые вскружат вам голову (26 фото)

Автор:
07 мая 2021 22:39
Сообщество : Факты
Метки: интересное   познавательно   факты   хочу все знать   эрудиция   
679
26

Подборка разнообразных интересных фактов для тех, кто любит блеснуть эрудицией в кругу семьи или друзей.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   познавательно   факты   хочу все знать   эрудиция   
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2  комментария
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407
Алексей Попов 3 минуты назад
Все понятно. Но кто такой - "Бинтуронг"???
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17k
Ego sum qui sum 2 минуты назад
мексиканцы молодцы
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