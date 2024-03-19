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В Канаде ДНК-тест показал, что женщина нечистокровная собака

В Канаде ДНК-тест показал, что женщина нечистокровная собака

Автор:
19 марта 2024 18:18
Сообщество : Животные
Метки: Великобритания   Тесты   днк   животные   интересное   проверка   фото   
2036
3

Женщина оказалась на 25% лабрадор и на 35% шарпей.

Репортер Кристина Хагер и I-Team из WBZ-TV News решили проверить три компании, которые делают ДНК-тесты для животных, чтобы определить их чистокровность и набор генома. Журналисты вместо собачьих мазков отправили свои. Две фирмы заявили, что данных оказалось недостаточно для анализа, но третья приняла мазки и даже выдала результат.

Оказалось, Кристина Хагер на 25% лабрадор и 35% шарпей, а на 40% аляскинский маламут, рассказывает CBS News. Интересно, что это не первый случай, когда компания выдаёт неправильные результаты. Несколько лет назад Мишель Лейнингер из Нью-Хэмпшира узнала, что она на 50% бульдог.

Генетик Элинор Карлссон из Института Эли и Эдит Л. Броуд Массачусетского технологического института и Гарварда рассказала, что ДНК-тесты полезны для того, чтобы выявлять у собак предрасположенность к генетическим заболеваниям.

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Метки: Великобритания   Тесты   днк   животные   интересное   проверка   фото   
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21  комментарий
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186
Human110 2 часа назад
Коротко: ДНК тест показал, что женщина сука.
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7k
Трям Полчаса назад
Главное, что в обоих случаях - сучка.
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3k
Oleg SC 36 минут назад
Да у них там последнее время то женщина это не женщина а существо с влагалищем то вот собака..
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366
Antarez Oleg SC Полчаса назад
У нас там отмечали русскую масленицу, выбирали Путина очередь в консульство стояла километр, все стояли в одеялах на улице.
Но вам только хрень разную рассказывают про Канаду.
На улицах цитаты русских пословиц.

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47k
Alex Ivanov 38 минут назад
На самом деле, стоило бы сначала установить, принадлежит ли данный образец человеку или животному (стандартная криминалистическая процедура), и лишь затем выяснять, какому именно животному (собака/свинья/кошка/шимпанзе и так далее). И лишь потом устанавливать породу, если это возможно.
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1k
Абракадабра 48 минут назад
Нечистокровные
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1k
sport404 52 минуты назад
Я бы вообще не доверял государствам, где присутствует больше двух гендеров ))) Там и табуретку в родители можно заиметь )))
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72k
Пётровыч 56 минут назад
ДНК у банана и человека похожи на 50 процентов, а с листовым составляет 30 процентов. Благодаря информации, специалисты могут найти имеющуюся предрасположенность к определенным заболеваниям, особенно к тем, которые передаются по наследству, от родителей к их детям.
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42k
Example 6.2.6 Час назад
Вот это новость!!!
Конторы, которые по вашей ДНК или ДНК ваших питомцев - восстанавливают вам родословную, указывая что вы на 1\32 родственник Рюриковичей, а питомец ваш.. карманный мопс, потомок рода волков Aenocyon - оказывается обычные лохотроны, которые зарабатывают деньги на вашем желании потешить собственное ЧСВ.
Кто бы мог подумать? Даже в голову не приходила мысль, что там могут обманывать и высасывать родословную из .. из пальца.
А многие ведь дома, на видном месте, распечатки вешают, и филькины граммо... ой, т.е. заверенные сертификаты, что они не абы кто - а потомки древнего и уважаемого рода. Жизнь никогда не будет прежней.. пойду позвоню, спрошу что там с моей натальной картой.. чёт долго делают, а у меня можно сказать - всё моё будущее зависит от этой бумажки.
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5
Лео Час назад
Ей надо было проверить себя на тест курицы, а вдруг 100%.
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33k
Kladbische Час назад
Пипец, я и без тестов всяких давно знал кто моя жена
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31k
Axel Час назад
Да у ней по морде видно, что она нечистокровная собака. Зачем тест?
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6k
Babangdida Час назад
Вот суки!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
351010



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