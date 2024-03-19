В Канаде ДНК-тест показал, что женщина нечистокровная собака

Женщина оказалась на 25% лабрадор и на 35% шарпей.
Репортер Кристина Хагер и I-Team из WBZ-TV News решили проверить три компании, которые делают ДНК-тесты для животных, чтобы определить их чистокровность и набор генома. Журналисты вместо собачьих мазков отправили свои. Две фирмы заявили, что данных оказалось недостаточно для анализа, но третья приняла мазки и даже выдала результат.
Оказалось, Кристина Хагер на 25% лабрадор и 35% шарпей, а на 40% аляскинский маламут, рассказывает CBS News. Интересно, что это не первый случай, когда компания выдаёт неправильные результаты. Несколько лет назад Мишель Лейнингер из Нью-Хэмпшира узнала, что она на 50% бульдог.
Генетик Элинор Карлссон из Института Эли и Эдит Л. Броуд Массачусетского технологического института и Гарварда рассказала, что ДНК-тесты полезны для того, чтобы выявлять у собак предрасположенность к генетическим заболеваниям.
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Но вам только хрень разную рассказывают про Канаду.
На улицах цитаты русских пословиц.
Конторы, которые по вашей ДНК или ДНК ваших питомцев - восстанавливают вам родословную, указывая что вы на 1\32 родственник Рюриковичей, а питомец ваш.. карманный мопс, потомок рода волков Aenocyon - оказывается обычные лохотроны, которые зарабатывают деньги на вашем желании потешить собственное ЧСВ.
Кто бы мог подумать? Даже в голову не приходила мысль, что там могут обманывать и высасывать родословную из .. из пальца.
А многие ведь дома, на видном месте, распечатки вешают, и филькины граммо... ой, т.е. заверенные сертификаты, что они не абы кто - а потомки древнего и уважаемого рода. Жизнь никогда не будет прежней.. пойду позвоню, спрошу что там с моей натальной картой.. чёт долго делают, а у меня можно сказать - всё моё будущее зависит от этой бумажки.