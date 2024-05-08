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Аварийная посадка "Боинга" без переднего шасси попала на видео

Аварийная посадка "Боинга" без переднего шасси попала на видео

Автор:
08 мая 2024 12:03
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Boeing 767   Видео   аварийная посадка   грузовой самолёт   стамбул   шасси   
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К счастью, пострадал только очередной "Боинг".

Грузовой самолёт Boeing 767, принадлежащий американской компании FedEx, совершил аварийную посадку в аэропорту Стамбула. У самолёта не раскрылась передняя стойка шасси, пилоты пытались исправить проблему и пролетели над взлётно-посадочной полосой, чтобы попробовать штатно приземлиться со второго раза, но это не помогла. Тогда экипаж принял решение сажать самолёт на фюзеляж.


К счастью, при приземлении "Боинг" не загорелся, воздушное судно остановилось за пределами ВПП. Сейчас на месте экстренной посадки работают технические службы аэропорта. Причины аварии пока неизвестны.

Добавим, что в последнее время участились сообщения о технических неполадках самолётов "Боинг". Сначала это касалось моделей 787 Dreamliner, которые теряли обшивку во время полёта. Федеральный американский регулятору безопасности полётов начал проверку завода после сообщений о том, что сотрудники корпорации могли пропустить проверку нескольких бортов и подделать документацию. Также всё чаще появляется информация, что авиастроитель экономит на чём только можно, используя некачественные материалы при создании самолётов. Интерес к этой теме растёт на фоне сообщений о странных смертях нескольких сотрудников компании, которые сообщали регулятору о грубых нарушениях при строительстве самолётов. Известно, что на фоне скандала в отставку подал гендиректор "Боинга" Дейв Кэлхун.

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Метки: Boeing 767   Видео   аварийная посадка   грузовой самолёт   стамбул   шасси   
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Харон ( Χάρων) 38 минут назад
Очередной "Боинг"?
И почему я не удивлён?
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Burzum
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