Аварийная посадка "Боинга" без переднего шасси попала на видео

К счастью, пострадал только очередной "Боинг".
Грузовой самолёт Boeing 767, принадлежащий американской компании FedEx, совершил аварийную посадку в аэропорту Стамбула. У самолёта не раскрылась передняя стойка шасси, пилоты пытались исправить проблему и пролетели над взлётно-посадочной полосой, чтобы попробовать штатно приземлиться со второго раза, но это не помогла. Тогда экипаж принял решение сажать самолёт на фюзеляж.
К счастью, при приземлении "Боинг" не загорелся, воздушное судно остановилось за пределами ВПП. Сейчас на месте экстренной посадки работают технические службы аэропорта. Причины аварии пока неизвестны.
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Добавим, что в последнее время участились сообщения о технических неполадках самолётов "Боинг". Сначала это касалось моделей 787 Dreamliner, которые теряли обшивку во время полёта. Федеральный американский регулятору безопасности полётов начал проверку завода после сообщений о том, что сотрудники корпорации могли пропустить проверку нескольких бортов и подделать документацию. Также всё чаще появляется информация, что авиастроитель экономит на чём только можно, используя некачественные материалы при создании самолётов. Интерес к этой теме растёт на фоне сообщений о странных смертях нескольких сотрудников компании, которые сообщали регулятору о грубых нарушениях при строительстве самолётов. Известно, что на фоне скандала в отставку подал гендиректор "Боинга" Дейв Кэлхун.
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И почему я не удивлён?