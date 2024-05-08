Аварийная посадка "Боинга" без переднего шасси попала на видео

Грузовой самолёт Boeing 767, принадлежащий американской компании FedEx, совершил аварийную посадку в аэропорту Стамбула. У самолёта не раскрылась передняя стойка шасси, пилоты пытались исправить проблему и пролетели над взлётно-посадочной полосой, чтобы попробовать штатно приземлиться со второго раза, но это не помогла. Тогда экипаж принял решение сажать самолёт на фюзеляж.





К счастью, при приземлении "Боинг" не загорелся, воздушное судно остановилось за пределами ВПП. Сейчас на месте экстренной посадки работают технические службы аэропорта. Причины аварии пока неизвестны.