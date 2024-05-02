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В США найдет мертвым второй информатор о проблемах производства Boeing

В США найдет мертвым второй информатор о проблемах производства Boeing

Автор:
02 мая 2024 09:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Boeing   Джон Барнетт   США   проблема   самолет   смерть   фото   
2003
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Осведомитель Джошуа Дин по расследованию о дефектах в продукции авиастроительной компании Boeing, в частности, авиалайнеров 737 MAX, Джошуа Дин скончался в США.

Джошуа Дин давал показания по иску к акционерам поставщика Boeing, компании Spirit AeroSystems. В 2022 он обнаружил грубые нарушения при производстве Boeing 737 MAX. Начальство, как говорил Дин, игнорировало проблемы, а Дина уволили. Специалист назвал увольнение местью за свои высказывания и подал жалобу в Федеральное управление гражданской авиации США.


Дину было 45 лет, по словам знакомых, он вел исключительно правильный образ жизни и отличался крепким здоровьем. Две недели назад Дин попал в больницу с жалобами на дыхание. Врачи обнаружили у него инфекцию, но спасти не смогли — крепкий Дин «сгорел» за две недели.


Другой информатор о проблемах на производстве Boeing умер в марте. Тело 62-летнего Джона Барнетта обнаружили в автомобиле на парковке возле отеля. По данным полиции округа Чарльстон, Барнетт умер от нанесенного самому себе огнестрельного ранения. В день обнаружения тела Барнетт должен был давать показания в рамках судебного процесса против Boeing. Знакомые Барнетта утверждали, что он не мог совершить суицид.


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Метки: Boeing   Джон Барнетт   США   проблема   самолет   смерть   фото   
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21  комментарий
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4k
xbrat 2 часа назад
Автор из Прибалтики? Новость от 14.03.24 )))
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1k
Andrey G Минуту назад
Подозрительно, вот если бы он двумя-тремя выстрелами в голову самоубился, то тогда точно была бы случайность.
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 6 минут назад
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9k
Андрей Полчаса назад
Что-то в этих США информаторы мрут как мухи
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55k
Aleksandr 42 минуты назад
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29k
Alex 43 минуты назад
Видимо совесть так сильно допекла, что сердце не выдержало и остановилось.... так и запишем, и в архив скинем
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4k
Тварь 44 минуты назад
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9k
Alex 56 минут назад
Да не, совпадение просто. В Пиндоссии такого не может быть
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33k
Ashabad Час назад
Вопрос не в том, что в США убили очередного свидетеля в процессе против корпораций. Разве это кого-то удивляет?
Вопрос в том, что так называемая "законность" и "честная судебная система" в США - это фикция. Всякие разговоры о "демократии", "свободе", "законности и честных судьях", о "борьбе с коррупцией" мгновенно затыкаются, когда речь заходит о больших деньгах больших корпораций.
Но такое положение дел говорит об усилении монополизации. Против больших корпораций уже не могут ничего поделать ни отдельные люди, ни вся государственная система в целом. Корпорации уже крутят государственную систему на известном органе. Со всеми её институтами, от судебной власти и финансовой контрольных органов до армии и выборов.
Нет больше судов. Любое решение судов против больших корпораций невозможно. Нет больше демократии. Нет больше выборов. Президентом не может быть тот, кто не устраивает корпорации. Ситуация с "выборами" Трампа это явственно показали. И если тот же Трамп будет и дальше быковать против корпораций, то он не будет президентом ни дня, даже если за него будут все 100% избирателей США.
Это нам урок: не ведитесь на западную пропаганду. Как было сказано: "Там всё просто так, кроме денег".
Ссылка www.youtube.com
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3k
Старожил Час назад
https://www.vedomosti.ru/society/news/2024/05/02/1035003-umer-davshii-pokazaniyahttps://www.vedomosti.ru/society/news/2024/05/02/1035003-umer-davshii-pokazaniya
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107
Anton Час назад
Очередное зверское самоубийство
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1k
tuka 2 часа назад
В США умер уже второй осведомитель о дефектах в самолетах компании Boeing, СМИ.

Бывший сотрудник поставщика Spirit Aerosystems Джошуа Дин умер после «неожиданной быстро развившейся инфекции», сообщили его родственники.
Ранее другой информатор Джон Барнетт по данным судмедэкспертизы, совершил самоубийство.
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3k
Константин 2 часа назад
Подождите, это уже второй? Вроде недавно какой-то другой оппонент боинга помер?
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15k
L.Nemo 2 часа назад
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17k
GROMOZEKA 2 часа назад
Никогда такого не было и вот, опять
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41k
АнтонПолднев 2 часа назад
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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