В США найдет мертвым второй информатор о проблемах производства Boeing

Джошуа Дин давал показания по иску к акционерам поставщика Boeing, компании Spirit AeroSystems. В 2022 он обнаружил грубые нарушения при производстве Boeing 737 MAX. Начальство, как говорил Дин, игнорировало проблемы, а Дина уволили. Специалист назвал увольнение местью за свои высказывания и подал жалобу в Федеральное управление гражданской авиации США.





Дину было 45 лет, по словам знакомых, он вел исключительно правильный образ жизни и отличался крепким здоровьем. Две недели назад Дин попал в больницу с жалобами на дыхание. Врачи обнаружили у него инфекцию, но спасти не смогли — крепкий Дин «сгорел» за две недели.