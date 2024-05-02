В США найдет мертвым второй информатор о проблемах производства Boeing

Осведомитель Джошуа Дин по расследованию о дефектах в продукции авиастроительной компании Boeing, в частности, авиалайнеров 737 MAX, Джошуа Дин скончался в США.
Джошуа Дин давал показания по иску к акционерам поставщика Boeing, компании Spirit AeroSystems. В 2022 он обнаружил грубые нарушения при производстве Boeing 737 MAX. Начальство, как говорил Дин, игнорировало проблемы, а Дина уволили. Специалист назвал увольнение местью за свои высказывания и подал жалобу в Федеральное управление гражданской авиации США.
Дину было 45 лет, по словам знакомых, он вел исключительно правильный образ жизни и отличался крепким здоровьем. Две недели назад Дин попал в больницу с жалобами на дыхание. Врачи обнаружили у него инфекцию, но спасти не смогли — крепкий Дин «сгорел» за две недели.
Другой информатор о проблемах на производстве Boeing умер в марте. Тело 62-летнего Джона Барнетта обнаружили в автомобиле на парковке возле отеля. По данным полиции округа Чарльстон, Барнетт умер от нанесенного самому себе огнестрельного ранения. В день обнаружения тела Барнетт должен был давать показания в рамках судебного процесса против Boeing. Знакомые Барнетта утверждали, что он не мог совершить суицид.
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Вопрос в том, что так называемая "законность" и "честная судебная система" в США - это фикция. Всякие разговоры о "демократии", "свободе", "законности и честных судьях", о "борьбе с коррупцией" мгновенно затыкаются, когда речь заходит о больших деньгах больших корпораций.
Но такое положение дел говорит об усилении монополизации. Против больших корпораций уже не могут ничего поделать ни отдельные люди, ни вся государственная система в целом. Корпорации уже крутят государственную систему на известном органе. Со всеми её институтами, от судебной власти и финансовой контрольных органов до армии и выборов.
Нет больше судов. Любое решение судов против больших корпораций невозможно. Нет больше демократии. Нет больше выборов. Президентом не может быть тот, кто не устраивает корпорации. Ситуация с "выборами" Трампа это явственно показали. И если тот же Трамп будет и дальше быковать против корпораций, то он не будет президентом ни дня, даже если за него будут все 100% избирателей США.
Это нам урок: не ведитесь на западную пропаганду. Как было сказано: "Там всё просто так, кроме денег".
Бывший сотрудник поставщика Spirit Aerosystems Джошуа Дин умер после «неожиданной быстро развившейся инфекции», сообщили его родственники.
Ранее другой информатор Джон Барнетт по данным судмедэкспертизы, совершил самоубийство.
конечно сам застрелился тремя выстрелами в затылок ...
а вот прыгнуть потом в озеро не успел - помешала приехавшая полиция ...
Такие затейники