FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11311 постов • 1467 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Разоблачитель Boeing найден мёртвым

Разоблачитель Boeing найден мёртвым

Автор:
13 марта 2024 08:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Boeing   Джон Барнетт   США   инженер   разоблачитель   смерть   
1556
5

62-летний Джон Барнетт не явился на вторую часть дачи показаний в рамках громкого судебного процесса против корпорации. Он был найден мёртвым в своём автомобиле на парковке отеля в Южной Каролине.

Мужчина дал первые показания против Boeing за несколько дней до предполагаемого суицида. Коронер округа Чарльстон подтвердил, что смерть наступила в результате огнестрельного ранения. Адвокат Барнетта, Брайан Ноулз, заявил, что обстоятельства смерти вызывают много вопросов.

"Сегодня трагический день, - сказал Ноулз. - Джон довольно долго готовился. В четверг защита допрашивала его в течение семи часов, положенных по правилам".

×
×

Адвокат сказал, что он и его коллега звонили Барнетту в субботу, но звонок был переадресован на голосовую почту.

"Тогда мы попросили работников отеля проверить его. Они нашли Джона в автомобиле мёртвым от "предполагаемого" выстрела в себя. Мы поехали в отель и поговорили с полицией и коронером".

В Boeing заявили: "Мы опечалены кончиной Барнетта, наши мысли с его семьёй и друзьями".

Барнетт проработал в компании более трёх десятилетий, прежде чем уйти на пенсию в 2017 году.

Он был инженером службы контроля качества. В 2019 году американец заявил BBC, что Boeing поставил под угрозу безопасность, поспешив согнать с конвейера свои самолеты 787 Dreamliner.

В последние месяцы авиагигант столкнулся с пристальным вниманием из-за всё новых проблем с самолётами. Так, в январе в Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полёта оторвался люк аварийного выхода.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило проблемы с контролем качества в ходе проверки Boeing и поставщика комплектующих Spirit AeroSystems.

По данным газеты The New York Times, компания Boeing провалила 33 из 89 проверок, а Spirit AeroSystems - 7 из 13.

Многие из обнаруженных проблем нарушают "утверждённые производственные процессы, процедуры или инструкции".

Аудиторы FAA также обнаружили, что механики использовали гостиничный ключ-карту для проверки герметичности дверей, а также наносили жидкое мыло "в качестве смазки в процессе установки".

У компании есть 90 дней, чтобы разработать комплексный план действий по устранению "системных проблем контроля качества".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Boeing   Джон Барнетт   США   инженер   разоблачитель   смерть   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Konstantin 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
vasilykopkov 12 минут назад
Сейчас озвучат два варианта:
1. Самоубийство
2. Путин
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
PtDragon 13 минут назад
"62-летний Джон Барнетт не явился на вторую часть дачи показаний в рамках громкого судебного процесса против корпорации. Он был найден мёртвым в своём автомобиле на парковке отеля в Южной Каролине."

Ну такая вот свобода слова и дерьмокроатия!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Джонатан Свифт 18 минут назад
Ну ту все как дважды два. Человека однозначно убил Путин. Чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от убийства Навального. Потому-что он его даже мертвого боится! Думаю другие версии настолько смехотворны, что даже не подлежат рассмотрению. Дело можно передавать сразу в Нидерландский суд, минуя датскую полицию. )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
pilot66 22 минуты назад
Это ж вам не на Суперждет бочку катить! Понимать надо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
сеньор Леонсио Час назад
Явное самоубийство, или российский след!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

505468



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Руки закрыты, ноги закрыты": блогер сняла гайд о том, как одеваться туристам в Чечне - и нарвалась на критику
"Руки закрыты, ноги закрыты": блогер сняла гайд о том, как одеваться туристам в Чечне...
Госдума может разрешить машинам экстренных служб таранить неправильно припаркованные авто
Госдума может разрешить машинам экстренных служб таранить неправильно припаркованные авто
Набирающие популярность в сообществах
9 причин, почему Manjaro предпочтительней, чем Ubuntu (не реклама)
9 причин, почему Manjaro предпочтительней, чем Ubuntu (не реклама)
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Они стране Победу, а что страна в ответ?
Они стране Победу, а что страна в ответ?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#автомобили#машина#интересное#ДТП#позитив#Автовсячина#Россия#США#полиция
#Прикол#Юмор#интересно#кот#авто аварии#собака#Разное#дети#факты#Пёс
#фото#автомир#в мире#аварии#люди#кино#фильм#Еда#история#улыбнуло
Они стране Победу, а что страна в ответ? Они стране Победу, а что страна в ответ? В США умер Генри Киссинджер В США умер Генри Киссинджер Дырка в корпусе и огненный двигатель: Boeing 747 загорелся после взлёта Дырка в корпусе и огненный двигатель: Boeing 747 загорелся после взлёта В США умер лётчик-перебежчик, угнавший из СССР истребитель МиГ-25 В США умер лётчик-перебежчик, угнавший из СССР истребитель МиГ-25 Мэттью Перри похоронили в Лос-Анджелесе Мэттью Перри похоронили в Лос-Анджелесе В США умер второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи В США умер второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи

На что жалуетесь?

Вернуться