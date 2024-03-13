Разоблачитель Boeing найден мёртвым

Мужчина дал первые показания против Boeing за несколько дней до предполагаемого суицида. Коронер округа Чарльстон подтвердил, что смерть наступила в результате огнестрельного ранения. Адвокат Барнетта, Брайан Ноулз, заявил, что обстоятельства смерти вызывают много вопросов.

"Сегодня трагический день, - сказал Ноулз. - Джон довольно долго готовился. В четверг защита допрашивала его в течение семи часов, положенных по правилам".