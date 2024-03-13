Разоблачитель Boeing найден мёртвым

62-летний Джон Барнетт не явился на вторую часть дачи показаний в рамках громкого судебного процесса против корпорации. Он был найден мёртвым в своём автомобиле на парковке отеля в Южной Каролине.
Мужчина дал первые показания против Boeing за несколько дней до предполагаемого суицида. Коронер округа Чарльстон подтвердил, что смерть наступила в результате огнестрельного ранения. Адвокат Барнетта, Брайан Ноулз, заявил, что обстоятельства смерти вызывают много вопросов.
"Сегодня трагический день, - сказал Ноулз. - Джон довольно долго готовился. В четверг защита допрашивала его в течение семи часов, положенных по правилам".
Адвокат сказал, что он и его коллега звонили Барнетту в субботу, но звонок был переадресован на голосовую почту.
"Тогда мы попросили работников отеля проверить его. Они нашли Джона в автомобиле мёртвым от "предполагаемого" выстрела в себя. Мы поехали в отель и поговорили с полицией и коронером".
В Boeing заявили: "Мы опечалены кончиной Барнетта, наши мысли с его семьёй и друзьями".
Барнетт проработал в компании более трёх десятилетий, прежде чем уйти на пенсию в 2017 году.
Он был инженером службы контроля качества. В 2019 году американец заявил BBC, что Boeing поставил под угрозу безопасность, поспешив согнать с конвейера свои самолеты 787 Dreamliner.
В последние месяцы авиагигант столкнулся с пристальным вниманием из-за всё новых проблем с самолётами. Так, в январе в Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полёта оторвался люк аварийного выхода.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило проблемы с контролем качества в ходе проверки Boeing и поставщика комплектующих Spirit AeroSystems.
По данным газеты The New York Times, компания Boeing провалила 33 из 89 проверок, а Spirit AeroSystems - 7 из 13.
Многие из обнаруженных проблем нарушают "утверждённые производственные процессы, процедуры или инструкции".
Аудиторы FAA также обнаружили, что механики использовали гостиничный ключ-карту для проверки герметичности дверей, а также наносили жидкое мыло "в качестве смазки в процессе установки".
У компании есть 90 дней, чтобы разработать комплексный план действий по устранению "системных проблем контроля качества".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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1. Самоубийство
2. Путин
Ну такая вот свобода слова и дерьмокроатия!
Чувака как раз за дело и вальнули, а овальный сам скопытился
Да и в рот ему ноги