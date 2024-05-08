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Чурбачок под голову – правда ли китайцам и японцам так было удобнее

Чурбачок под голову – правда ли китайцам и японцам так было удобнее

Автор:
08 мая 2024 10:07
Сообщество : Исторические факты
Метки: Чурбачок   Япония   интересно   подушка   сон   факты   фото   
1059
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Все хоть раз видели, как в фильме гейша или другой герой ложится спать, а голову кладёт на деревянный выточенный чурбачок. Им правда так удобно?

Под твердые подушки была подведена твердая теоретическая база от врачей традиционной медицины. Дескать, если спать на жестком, то это помогает избавиться от болезней позвоночника, крепко спать и не знать головных болей. Все потому что угол между спиной и шеей максимально правильный.

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Да и сейчас делают ортопедические подушки с валиками под шею, так что свой резон в этом есть.

Мягкие подушки в Китае тоже делали, но скорее для сидений или красоты. А спать на таких не рекомендовалось, там могли быть вши или разные волосяные клопы.

В Японии же было принято делать девушкам красивые, сложные прически. Делать такую каждый день – хлопотно и дорого, она плелась несколько часов. Потому девочек приучали спать, не касаясь волосами пола. От красоты волос в жизни девушки слишком много зависело. Помните сцену из «Мемуаров гейши»?

Стройная подушечная теория

Кроме того, твердые подушки из разных материалов по-разному влияли на человека.

Нефритовая помогала умнеть, она для императоров. Фарфоровая помогала охладиться летом и дает энергии течь по телу равномерно во время сна. Бамбуковая или просто валик – это для бедноты, если ты не особенный.

Чем тверже и дороже твоя подушка, тем выше твое социальное положение. Потому их очень быстро стали украшать росписью, камнями и даже гравировать на них красивые стихи.

Не изжитая привычка

Если вы приедете в Китай, то можете заметить, что матрасы в магазинах, да и у китайцев дома тверже, чем мы привыкли. Еще бы, еще 40 лет назад традиционным ложе китайца были доски, перекинутые через очаг. Это прообраз современного теплого пола, и чем ближе к полу, тем теплее.

И сейчас можно увидеть в кино из Японии, Китая или Кореи, что герои запросто ложатся спать в сауне прямо на полу около парилки или в бассейне. Кладут полотенце под голову и спят. Мы бы ворочались всю ночь, а азиаты даже не замечают, что это необычно.

Хотя по статистике Корейцы и Японцы – самые невысыпающиеся нации из-за работы, могут по 5 часов в сутки неделями спать. Выходит, они просто приходят и отрубаются на чем угодно от усталости!

А вы как считаете, правда так полезнее?

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Метки: Чурбачок   Япония   интересно   подушка   сон   факты   фото   
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Krapiv Час назад
Я хз про этих всех азиатов, но когда служил в армии, мог заснуть где угодно и на чем угодно. Один раз отрубился минут на 30 стоя, обхватив одной рукой дерево и сцепив руки в замок.
А сейчас вертишься, вертишься... как в мультике "Маша и подушка"
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1623 поста (1314 в горячем)

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