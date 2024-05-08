Чурбачок под голову – правда ли китайцам и японцам так было удобнее

Да и сейчас делают ортопедические подушки с валиками под шею, так что свой резон в этом есть.

Мягкие подушки в Китае тоже делали, но скорее для сидений или красоты. А спать на таких не рекомендовалось, там могли быть вши или разные волосяные клопы.