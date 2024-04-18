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Как аниме чуть не разорило Японию при помощи енотов

Как аниме чуть не разорило Японию при помощи енотов

Автор:
18 апреля 2024 09:15
Сообщество : Животные
Метки: Япония   аниме   енот   животные   интересно   факты   фото   
739
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А вы знаете, что в Японии раньше не было енотов? А потом они ка-а-ак появились и все испортили. Нет, раньше в Японии были тануки – это такая енотовидная собака, и она прекрасно вписывалась в экологический баланс страны.

А вот те еноты, как в «Стражах галактики» появились в стране только в конце 1970-тых годов. И они так быстро прижились в 44 из 47 японских префектур, что уже через десять лет стали настоящим бедствием для страны.

Зачем Японии вообще нужны были эти еноты?

Все началось очень невинно. В 1963 году американский писатель Стерлинг Норт выпустил книгу «Раскал: воспоминания о лучшей эпохе». Где рассказывал истории про путешествия себя в детстве вместе со своими другом енотом по имени Раскал (Шельмец). Эта книга безумно всем понравилась не только в США, но и в других странах.

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Особенно в Японии, где по ее мотивам выпустили довольно длинное аниме в конце 70-тых. «Енот Раскал» за 52 эпизода буквально перевлюблял в себя всех детей страны.

И те стали требовать у своих родителей в качестве домашнего животного вот такого енотика! Такого в стране не было, и их стали заказывать живыми из-за границы. В месяц завозилось до 1500 енотов, вот какая была енотная лихорадка.

Иронично, что в конце книги и сериала мальчик понимает, что его другу Раскалу лучше будет жить на воле, потому что его дом – природа. И выпускает его. Но японцы решили, что эта концовка не для них, и еноты прекрасно уживаются дома.

Великая енотная ошибка

Как же они ошибались. Еноты способны отвинтить и открутить что угодно. Они легко сбегали из дома и погибали под колесами машин. Либо, если дело было в деревнях, сбегали в лес.

А те, что оставались дома, все равно приносили столько бед, что их рано или поздно тихонько выпускали уже сами владельцы.

Те еноты, что прижились в новой, достаточно теплой для них среде, начали быстро терроризировать всю местную фауну. Хитрые, умные, изобретательные, они легко находили любое птичье гнездо с яйцами. Сначала пищи было много, как и птиц, природных хищников практически никаких, и еноты бесконтрольно размножались.

Стандартные тануки не могли тягаться с изворотливостью и адаптивностью американских енотов. Из территории сокращались, как и кормовые базы. Им пришлось отступить далеко в леса.

Потом они стали выходить из леса и рыться в мусоре, как это делают в Америке. От чего у японцев случился настоящий шок, ведь они очень трепетно относятся к сортировке и дням выноса мусора. А тут встаешь – и весь мусор распотрошили!

Это война

Сельские еноты подчистую разграбляли фермерские грядки, в первые года «нашествия енотов» даже поднимался вопрос, что Японии такими темпами грозит если не голод, то серьезное подорожание продуктов из-за дефицита.

Фермеры взяли в руки ружья и тяпки и без сантиментов принялись убивать любого встреченного енота. Это вам не индусы, которые боятся убить даже обнаглевшего на маке попугая.

Еноты, кстати, чуть подсократились как раз из-за такого негласного фермерского истребления. Если это озвучить, то сразу понабегут защитники животных. Но никуда из лесов не делись и чуть что – сразу выходят оттуда разорять поля и рвать мусорные мешки по ночам.

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Метки: Япония   аниме   енот   животные   интересно   факты   фото   
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2  комментария
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5k
Горожанин 40 минут назад
Может лучше японцев истребить? А японские острова отдать енотам. И курильский вопрос будет закрыт для этих сумасшедших японцев, которые уже Россию обвиняют в ядерных бомбардировках. Ну, их этих больных японцев, их уже не изменить. Еноты лучше.
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22k
alexis 2 минуты назад
Ждите, грядёт енотоапокалипсис.
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2979 постов (2888 в горячем)

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