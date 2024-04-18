Как аниме чуть не разорило Японию при помощи енотов

Иронично, что в конце книги и сериала мальчик понимает, что его другу Раскалу лучше будет жить на воле, потому что его дом – природа. И выпускает его. Но японцы решили, что эта концовка не для них, и еноты прекрасно уживаются дома.

Великая енотная ошибка

Как же они ошибались. Еноты способны отвинтить и открутить что угодно. Они легко сбегали из дома и погибали под колесами машин. Либо, если дело было в деревнях, сбегали в лес.

А те, что оставались дома, все равно приносили столько бед, что их рано или поздно тихонько выпускали уже сами владельцы.

Те еноты, что прижились в новой, достаточно теплой для них среде, начали быстро терроризировать всю местную фауну. Хитрые, умные, изобретательные, они легко находили любое птичье гнездо с яйцами. Сначала пищи было много, как и птиц, природных хищников практически никаких, и еноты бесконтрольно размножались.