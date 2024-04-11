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Как факс стал символом падения Японии

Как факс стал символом падения Японии

Автор:
11 апреля 2024 09:15
Сообщество : Исторические факты
Метки: Япония   интересно   история   факс   факты   фото   
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После войны с Японией произошло настоящее экономическое чудо – отличные зарплаты, технические новинки, та же самая Sony покорила весь мир. Весь мир внимал Японии – какую же новую техническую новинку она предложит?

Японцы жили почти двадцать лет и даже больше в ощущении технического превосходства их нации над остальными. И так все и было, пока не начало медленно идти на спад…

Сегодня японские сайты в интернете – одни из худших по дизайну и юзабилити, министру информационных технологий страны Наокадзу Такемото за восемьдесят, и его высмеивают за то, что даже у министерства сайт не работает.

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В глобальной гонке за цифровизацией Япония словно не просто отстала, а даже немного полежала и побежала в обратную сторону. А ведь это родина Panasonic и Mitsubishi, сверхскоростных поездов и тысячи неоновых огней ночного Токио, прямо как в «Бегущем по лезвию».

Символ ретроградства

И во главе всего этого отката стоит факс. Самый обычный факс из 20 века, хотя все мы уже 24 года живем в веке 21-м. Факсы все еще стоят в каждом японском офисе, столько, сколько их там, вы не найдете больше ни в одной стране!

Кто вообще в последний раз видел факс в России? Даже в государственном учреждении. Но вот зато в Японии очень много старых начальников, которые требуют выслать им факс, а на всех бумажных документах должны быть личные печати.

Японцы реально умеют пользоваться факсом, а для нас это как показать подростку пленочную аудиокассету и карандаш и велеть перемотать на любимую песню.

Падение техноориентализма

У Японского лидирования в области техники даже было свое название «техноориентализм». Оно родилось в те времена, когда Запад с открытым ртом смотрел на технические новинки Востока.

Долгое время Азия была хранителем традиций, а вот Запад предлагал новинки и революции социального строя. И вдруг парадигма опять поменялась. Все заговорили о «конце современности, которую творила Европа». Творцом стала Япония, она была рада этот свой имидж поддерживать. Тем более всем было ясно, что в 21 веке доминировать будут те, у кого будут технологии.

Расцвет поклонения «технологичности Японии» пришелся на 1980-е, когда одновременно был и расцвет факсимильной связи, и факсы ставили буквально везде.

Но в 90-е годы экономика Японии впала в рецессию, темпы развития замедлились. Нехватка средств обнажила огромное гендерное неравенство в стране, когда женщины не могли получать зарплату, достаточную, чтобы содержать себя сами. Японским компаниям стало не до разработок.

И случилось, что Запад постепенно разочаровался и перестал ждать новинок. А Япония не смогла расстаться с таким представлением о себе. Фирмы не могли позволить себе обновить технику в тот момент, когда все на западе уже переходили на электронные письма.

И факс стал частью офисной культуры, и одновременно – маленьким памятником японского величия. И здесь уже стало трудно заставить себя выкинуть напоминание о величии страны на помойку, пусть стоит, напоминает. Приятное.

А для гостей страны факс производит совсем другой эффект – архаичности и возвращения в 80е. Вроде вещь одна, а такое разное восприятие. Это как у нас с коврами на стенах. Раньше их вешали, потому что выбора особо не было, а сейчас у нас есть, чем стену украсить, но так ковер повесить хочется!

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Метки: Япония   интересно   история   факс   факты   фото   
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3  комментария
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Андрей Иванов 38 минут назад
Раньше выбор был.
Просто обои были не очень по рисунку и не страдали разнообразием, плюс быстро вытирались, особенно вокруг спинки дивана. Звукоизоляция тоже не всегда была на уровне (сейчас ещё хуже, но ковром уже не спасёшь). Теплоизоляция тоже в некоторых местах была не помехой. Опять же, ковёр - не одноразовая вещь, у многих ковры остались в наследство, а на пол их в маленьких квартирах и положить то зачастую некуда было, плюс уборка требуется. Вот и пошла традиция. А традиция - вещь долгоиграющая. Ну и большинство причин актуальны до сих пор. Ну снимите вы ковёр, что вместо него? Голая стена или картина Пикассо в подлиннике? Максимум - постер с голой бабой
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389
Алексей 4 минуты назад
Все эти экономические чудеса Японии произошли из-за вливания в экономику овердохрена штатовских денег, плюс допуск на рынки сбыта. Без этого там бы абсолютно ничего не было.
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17k
ron Полчаса назад
не спешите хоронить Японию.
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