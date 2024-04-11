Как факс стал символом падения Японии

В глобальной гонке за цифровизацией Япония словно не просто отстала, а даже немного полежала и побежала в обратную сторону. А ведь это родина Panasonic и Mitsubishi, сверхскоростных поездов и тысячи неоновых огней ночного Токио, прямо как в «Бегущем по лезвию».

Символ ретроградства

И во главе всего этого отката стоит факс. Самый обычный факс из 20 века, хотя все мы уже 24 года живем в веке 21-м. Факсы все еще стоят в каждом японском офисе, столько, сколько их там, вы не найдете больше ни в одной стране!

Кто вообще в последний раз видел факс в России? Даже в государственном учреждении. Но вот зато в Японии очень много старых начальников, которые требуют выслать им факс, а на всех бумажных документах должны быть личные печати.