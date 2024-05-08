«Д’Артаньян и три мушкетера» 45 лет спустя: как сложились судьбы актеров фильма

Игорь Владимирович поступил в театральный случайно, но на курсе в ГИТИСе учился лучше всех, будто бы играючи. Роль Арамиса окончательно закрепила за ним славу главного красавчика страны. Однако ни карьера ни личная жизнь у актера не сложились: в значимых ролях он не снимался с 90-х, женился пять раз (и всякий раз не очень удачно). Также он испытывал серьезные проблемы со здоровьем и ушел из жизни в возрасте 63 лет.