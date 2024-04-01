Первый чернокожий актер советского кино

Правнучка последнего в своей книге «Мой неизвестный Чапаев» упоминает о том, что в дивизии служило много иностранцев и даже сохранилось фото темнокожего «по имени Джоник». На поле боя с Кадором приключилась почти комическая история: из-за травмы ноги он не успел скрыться от белогвардейцев и прикинулся мертвым. Не дождавшись, когда противник уйдет, он начал двигаться, страшно всех перепугав.

«В штабе они доложили, что видели на поле брани воскресшего из мертвых. Военачальник приказал разыскать «красного дьяволенка» — и приказ был исполнен. «Покойник», оказалось, свободно говорит по-французски и по-английски, весьма умен и изворотлив», – пересказывал в своих воспоминаниях эту историю Сосин.

Вернувшись к мирной жизни, Бен-Салим оказался в Тифлисе (ныне — Тбилиси) и стал выступать в местном цирке – уже в амплуа боксера под псевдонимом Том Джексон. Но в 1922 году его жизнь совершила крутой поворот: режиссер Иван Перестиани предложил цирковым артистам сняться в экранизации суперпопулярной книги Павла Бляхина «Красные дьяволята» о бойцах Первой конной армии.