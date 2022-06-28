Работнику из Чили случайно выплатили зарплату в 286 раз больше положенной

После нескольких проверок финансовое руководство компании подтвердило, что работнику действительно по ошибке заплатили примерно в 286 раз больше его месячной зарплаты. Мужчине сообщили, что ему необходимо вернуть деньги, выплаченные сверх положенного. Он якобы согласился пойти в свой банк утром следующего дня и вернуть деньги работодателю. Но на следующий день финансовый отдел не увидел уведомления о возврате платежа, и они снова попытались связаться с работником - но звонки и сообщения остались без ответа.