Работнику из Чили случайно выплатили зарплату в 286 раз больше положенной

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Сотруднику из Чили случайно выплатили зарплату в 286 раз больше положенной. После этого мужчина уволился из компании и исчез, пообещав вернуть излишне выплаченные деньги. История произошла в крупнейшей чилийской компании по производству мяса Consorcio Industrial de Alimentos (Cial).
Месяц назад крупнейший чилийский производитель мяса Consorcio Industrial de Alimentos (Cial) случайно выплатил одному из сотрудников зарплату в 286 раз больше положенной. Мужчине выдали 165 398 851 чилийское песо (9,5 млн рублей) вместо положенных 500 000 песо (30 тысяч рублей). Вскоре после этого сотрудник уволился со своей должности и бесследно исчез, не оставив компании другого выбора, кроме как обратиться к адвокату и попытаться всё возместить. Сотрудник пообещал "вернуть всю лишнюю сумму" - но всё пошло не по плану.
После нескольких проверок финансовое руководство компании подтвердило, что работнику действительно по ошибке заплатили примерно в 286 раз больше его месячной зарплаты. Мужчине сообщили, что ему необходимо вернуть деньги, выплаченные сверх положенного. Он якобы согласился пойти в свой банк утром следующего дня и вернуть деньги работодателю. Но на следующий день финансовый отдел не увидел уведомления о возврате платежа, и они снова попытались связаться с работником - но звонки и сообщения остались без ответа.
Некоторое время спустя сотрудник вышел на связь, и пообещал позже зайти в банк. Но этого не случилось - на следующий день он просто подал заявление на увольнение через юридическую фирму. В настоящее время сотрудник снова исчез и не выходит на связь - а компания надеется вернуть хотя бы часть выплаченной суммы через суд.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Т.е. у нас в регионах получают примерно как в Чили на мясном заводе.
Как почитал уровень расходов у них даже чуть поменьше.
Но и называть эту сумму "небольшой" тоже не стоит.