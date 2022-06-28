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Работнику из Чили случайно выплатили зарплату в 286 раз больше положенной

Работнику из Чили случайно выплатили зарплату в 286 раз больше положенной

Автор:
28 июня 2022 13:53
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   деньги   зарплата   истории   история   люди   работа   сотрудник   сотрудники   фото   
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Сотруднику из Чили случайно выплатили зарплату в 286 раз больше положенной. После этого мужчина уволился из компании и исчез, пообещав вернуть излишне выплаченные деньги. История произошла в крупнейшей чилийской компании по производству мяса Consorcio Industrial de Alimentos (Cial).

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   деньги   зарплата   истории   история   люди   работа   сотрудник   сотрудники   фото   
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20  комментариев
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15k
Bill 2 часа назад
Хорошо иметь фамилию "Итого"
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20k
sanchesS80 4 минуты назад
Работнику "из Чили" или работнику "в Чили"?
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44k
SinigamiRuuk 18 минут назад
Вот и узнали среднюю ЗП.
Т.е. у нас в регионах получают примерно как в Чили на мясном заводе.
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933
Шурман 20 минут назад
Чувак наверное уже не в перу , где нибудь в Америке .
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15k
Alex Ato Полчаса назад
Работнику из Чили случайно выплатили зарплату в 286 раз больше положеннойПосмотреть
Работнику из Чили случайно выплатили зарплату в 286 раз больше положенной
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9k
DumDum Полчаса назад
А если это мне выплатили в 286 раз меньше положенного...
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464
Олег Квирулянт Полчаса назад
По российскому законодательству все идут лесом. Они могут лишь попросить вернуть бабло. А работник совсем не обязан этого делать. Тыщу раз уж юристы такеи вещи разбирали... на что там у них - хз.
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67
MAX 42 минуты назад
Ясен пень. Я бы тоже так сделал)) мужичек то не промах ))
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4k
Умница-красавица 48 минут назад
Надеюсь, в компании отнеслись с пониманием..
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21k
Serg2001 49 минут назад
Лохи чилийские... ))
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8k
Ф Ив Час назад
По моему это не такая уж и большая сумма, чтобы был смысл с ней скрываться.
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