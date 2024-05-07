Мужчина сорвался с двадцатого этажа во время пожара в Екатеринбурге

Пожар вспыхнул в квартире последнем этаже 21-этажной высотки на улице Союзная в Екатеринбурге в полдень, 7 мая. Во время пожара в квартире в разных комнатах находились двое мужчин. Чтобы спастись от дыма они вылезли на балкон.

Пожарные долго не могли приступить к их спасению из-за припаркованных под окнами машин. Один из погорельцев помощи не дождался и сорвался вниз при попытке спуститься на этаж ниже к соседям.