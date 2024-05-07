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Мужчина сорвался с двадцатого этажа во время пожара в Екатеринбурге

Мужчина сорвался с двадцатого этажа во время пожара в Екатеринбурге

Автор:
07 мая 2024 12:21
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   МЧС   высотка   екатеринбург   квартира   падение   пожар   
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Отмечается, что пожарные долго не могли приступить к спасению мужчины из-за припаркованных под окнами автомобилей.

Пожар вспыхнул в квартире последнем этаже 21-этажной высотки на улице Союзная в Екатеринбурге в полдень, 7 мая. Во время пожара в квартире в разных комнатах находились двое мужчин. Чтобы спастись от дыма они вылезли на балкон.


Пожарные долго не могли приступить к их спасению из-за припаркованных под окнами машин. Один из погорельцев помощи не дождался и сорвался вниз при попытке спуститься на этаж ниже к соседям.

Второму мужчине повезло больше. Спасатели спустили ему с крыши пожарный шланг, по которому он смог спуститься на этаж ниже. Он встал на кондиционер, раструбом шланга разбил окно и пролез в соседскую квартиру на 20-ом этаже.

Причины пожара неизвестны, однако спасшийся мужчина рассказал, что накануне они выпивали с хозяином квартиры, точнее, арендатором, который сорвался вниз. Квартиру, к слову, сдавали посуточно.


"Квартира принадлежит мужчине, который выпал, он ее снимал. Я с ним познакомился накануне вечером в ресторане Шангри-ла. Нас познакомил официант Денис, и мы вчетвером поехали к нему [арендатору квартиры]. Был он, его девушка, я и Денис. Я выпивал, а хозяин употреблял порошки в основном", — рассказал мужчина.

Как рассказали очевидцы, сорвавшийся из окна мужчина упал на козырёк магазина, но спасатели с медиками полчаса не могли до него добраться.


"Стояли много машин – пожарные и реанимация. Когда мужчина упал на крышу, то медики и пожарные 20-30 минут стояли, ждали пока принесут лесенку. Им сосед с шестого этажа кричал, что парень жив", — рассказал очевидец.

По последним данным, упавший с 20-го этажа мужчина скончался в реанимации. Сотрудники МЧС выясняют причину пожара. На месте развернули оперативный штаб.

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Метки: Видео   МЧС   высотка   екатеринбург   квартира   падение   пожар   
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1  комментарий
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hhwost 9 минут назад
да, машин там действительно напарковано.
но долго не могли приступить из-за...
"кто хочет - найдёт тысячу способов. кто не хочет - найдёт тысячу причин."
опять припаркованные машины виноваты. подняться на лифте и верёвку с крыши мужику сбросить они помешали.
на крышу магазина залезть из окна любой квартиры тоже из-за машин нельзя было.
или может просто тупые и ленивые?
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