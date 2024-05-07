Мужчина сорвался с двадцатого этажа во время пожара в Екатеринбурге

Отмечается, что пожарные долго не могли приступить к спасению мужчины из-за припаркованных под окнами автомобилей.
Пожар вспыхнул в квартире последнем этаже 21-этажной высотки на улице Союзная в Екатеринбурге в полдень, 7 мая. Во время пожара в квартире в разных комнатах находились двое мужчин. Чтобы спастись от дыма они вылезли на балкон.
Пожарные долго не могли приступить к их спасению из-за припаркованных под окнами машин. Один из погорельцев помощи не дождался и сорвался вниз при попытке спуститься на этаж ниже к соседям.
Источник:
Второму мужчине повезло больше. Спасатели спустили ему с крыши пожарный шланг, по которому он смог спуститься на этаж ниже. Он встал на кондиционер, раструбом шланга разбил окно и пролез в соседскую квартиру на 20-ом этаже.
Источник:
Причины пожара неизвестны, однако спасшийся мужчина рассказал, что накануне они выпивали с хозяином квартиры, точнее, арендатором, который сорвался вниз. Квартиру, к слову, сдавали посуточно.
"Квартира принадлежит мужчине, который выпал, он ее снимал. Я с ним познакомился накануне вечером в ресторане Шангри-ла. Нас познакомил официант Денис, и мы вчетвером поехали к нему [арендатору квартиры]. Был он, его девушка, я и Денис. Я выпивал, а хозяин употреблял порошки в основном", — рассказал мужчина.
Источник:
Как рассказали очевидцы, сорвавшийся из окна мужчина упал на козырёк магазина, но спасатели с медиками полчаса не могли до него добраться.
"Стояли много машин – пожарные и реанимация. Когда мужчина упал на крышу, то медики и пожарные 20-30 минут стояли, ждали пока принесут лесенку. Им сосед с шестого этажа кричал, что парень жив", — рассказал очевидец.
Источник:
По последним данным, упавший с 20-го этажа мужчина скончался в реанимации. Сотрудники МЧС выясняют причину пожара. На месте развернули оперативный штаб.
Источник:
Источник:
- В порту Петербурга загорелся ледокол "Ермак"
- Житель Читы устроился на автостоянку, чтобы выплатить долг по микрозаймам, но случайно устроил пожар с ущербом в 50 миллионов рублей
- В Улан-Удэ из-за фейерверка случился пожар в многоэтажке
- "Самый крупный пожар в жилом доме в новейшей истории Москвы": что известно о ЧП на ул. Черняховского
- В Ростове-на-Дону девушки из Узбекистана вдохновились «голой вечеринкой» Ивлеевой, решили повторить её в квартире и устроили пожар
но долго не могли приступить из-за...
"кто хочет - найдёт тысячу способов. кто не хочет - найдёт тысячу причин."
опять припаркованные машины виноваты. подняться на лифте и верёвку с крыши мужику сбросить они помешали.
на крышу магазина залезть из окна любой квартиры тоже из-за машин нельзя было.
или может просто тупые и ленивые?