В Ростове-на-Дону девушки из Узбекистана вдохновились «голой вечеринкой» Ивлеевой, решили повторить её в квартире и устроили пожар

Когда их приехали спасать, выяснилось, что эти не совсем девушки.
В Ростов-на Дону десантировался узбек из Москвы. Видимо, в столице ему надоело и он отправился в регионы. В Ростове он снял квартиру и жил там с декабря. Ну а потом насмотрелся на фото с «голой вечеринки» Ивлеевой и устроил такую же у себя на съёмном жилье.
К нему присоединилось два приятеля с такими же взглядами и они замутили тусовку в кружевном белье и на каблуках. Все трое - мужики, но это их не смутило*.
Вскоре арендатор и вдохновитель вечеринки перебрал с запрещёнными веществами и рухнул спать. В это время в квартире вспыхнул пожар и его дружки быстренько сбежали. А тусовщик очнулся в горящей комнате, завыл и полез в окно. Оседлал кондиционер и стал истошно голосить на всю улицу. Зрелище было довольно колоритным: густой дым из окна, всполохи пламени и мужик «в образе».
Чтобы остудить его пыл и хоть ненадолго прекратить истошные вопли, мужчину поливали из пожарного рукава, потом всё-таки сняли с кондёра и передали силовикам.
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Экспертиза подтвердила, что в крови у спайдер-мэнши есть следы наркотиков, сейчас с ним/ней работают и выясняют, откуда взялась запрещёнка. Как любитель каблучков будет компенсировать ущерб после пожара - не сообщают.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
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Мрази продажные...((((
ЛГБТ*-притон накрыли на Средне-Московской, 9. В борделе якобы занимались проституцией два парня из Узбекистана и один из Таджикистана. В соцсетях появились видео задержания парней в женской одежде и с макияжем.
Сообщается, что помимо проституции они занимались пропагандой ЛГБТ* в интернете. Двоих парней выдворили из России (ст.18.8 ч.1.1 КоАП РФ). Судя по картотеке, Центральный райсуд привлёк всех троих к административной ответственности в середине января. « Вести Воронеж» уточняют информацию в пресс-службах регионального управления МВД и Центрального райсуда.
Ранее в Воронеже банду из 11 человек задержали по подозрению в организации занятий проституцией. Задержали также четырёх женщин, которых уличили в проституции.
*ЛГБТ-движение признано экстремистской организацией, деятельность запрещена в России
https://vestivrn.ru/news/2024/01/31/v-centre-voronezha-nakryli-lgbt-priton/https://vestivrn.ru/news/2024/01/31/v-centre-voronezha-nakryli-lgbt-priton/
Казахстан лучше или хуже - что именно Вы хотели показать приведением этих примеров работы правоохранителей в РФ?
вот пригодилась бы....