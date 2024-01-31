В Ростове-на-Дону девушки из Узбекистана вдохновились «голой вечеринкой» Ивлеевой, решили повторить её в квартире и устроили пожар

В Ростов-на Дону десантировался узбек из Москвы. Видимо, в столице ему надоело и он отправился в регионы. В Ростове он снял квартиру и жил там с декабря. Ну а потом насмотрелся на фото с «голой вечеринки» Ивлеевой и устроил такую же у себя на съёмном жилье.

К нему присоединилось два приятеля с такими же взглядами и они замутили тусовку в кружевном белье и на каблуках. Все трое - мужики, но это их не смутило*.

Вскоре арендатор и вдохновитель вечеринки перебрал с запрещёнными веществами и рухнул спать. В это время в квартире вспыхнул пожар и его дружки быстренько сбежали. А тусовщик очнулся в горящей комнате, завыл и полез в окно. Оседлал кондиционер и стал истошно голосить на всю улицу. Зрелище было довольно колоритным: густой дым из окна, всполохи пламени и мужик «в образе».

Чтобы остудить его пыл и хоть ненадолго прекратить истошные вопли, мужчину поливали из пожарного рукава, потом всё-таки сняли с кондёра и передали силовикам.