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В Ростове-на-Дону девушки из Узбекистана вдохновились «голой вечеринкой» Ивлеевой, решили повторить её в квартире и устроили пожар

В Ростове-на-Дону девушки из Узбекистана вдохновились «голой вечеринкой» Ивлеевой, решили повторить её в квартире и устроили пожар

Автор:
31 января 2024 16:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Ростов-на-Дону   голая вечеринка   квартира   пожар   узбек   
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Когда их приехали спасать, выяснилось, что эти не совсем девушки.

В Ростов-на Дону десантировался узбек из Москвы. Видимо, в столице ему надоело и он отправился в регионы. В Ростове он снял квартиру и жил там с декабря. Ну а потом насмотрелся на фото с «голой вечеринки» Ивлеевой и устроил такую же у себя на съёмном жилье.

К нему присоединилось два приятеля с такими же взглядами и они замутили тусовку в кружевном белье и на каблуках. Все трое - мужики, но это их не смутило*.

Вскоре арендатор и вдохновитель вечеринки перебрал с запрещёнными веществами и рухнул спать. В это время в квартире вспыхнул пожар и его дружки быстренько сбежали. А тусовщик очнулся в горящей комнате, завыл и полез в окно. Оседлал кондиционер и стал истошно голосить на всю улицу. Зрелище было довольно колоритным: густой дым из окна, всполохи пламени и мужик «в образе».

Чтобы остудить его пыл и хоть ненадолго прекратить истошные вопли, мужчину поливали из пожарного рукава, потом всё-таки сняли с кондёра и передали силовикам.

Экспертиза подтвердила, что в крови у спайдер-мэнши есть следы наркотиков, сейчас с ним/ней работают и выясняют, откуда взялась запрещёнка. Как любитель каблучков будет компенсировать ущерб после пожара - не сообщают.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Источник:

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Метки: Видео   Ростов-на-Дону   голая вечеринка   квартира   пожар   узбек   
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22  комментария
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1k
Александр Ломовицкий Час назад
не давай чуркам работу , не сдавай чуркам жилье не покупай ничего у чурок . и не будет у тебя пожара , наркотрафика грабежей и изнасилований
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17k
Альф 57 3 минуты назад
Из пальца высосанная вечеринка какая-то, ну сидит обдолбанный, ну орёт.
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33k
Slonyash 7 минут назад
Ну я куею
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9
Павел Наливкин 11 минут назад
Странно, обезьяна, а по лестнице не умеет спускаться
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41
Ли Харви Освальд 23 минуты назад
Текст отдельно, видео отдельно. Общее слово пожар
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7k
Горец Ю 41 минуту назад
Депортировать в чулках, на шпильках и за счёт работника, выпустившего его в мою страну.
Мрази продажные...((((
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5k
Феликс Дзержинский 49 минут назад
Штирлиц прогуливался по лесу и увидел голубые ели, подойдя ближе, он увидел что голубые не только ели, они ещё и пили.
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206
Деньги Есть 59 минут назад
На видео, сидит на кондее какой-то мужик в халате и истошно то ли орёт, то ли молится. Вероятно, по причине пожара. Узбеки очень любят халаты. Я не узбек, но у меня тоже есть халат на после ванной. Он мужской. Из видео нельзя сделать видео ни о какой вечеринке.
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6k
Трям 59 минут назад
Теперь там подпаленными пелотками воняет?
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59k
dima423 Час назад
А где доказательства что у них там голая вечеринка была?
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3k
Максим Макашев Час назад
ух, как визжит! Видать не хило ему/ей яйца прижарило
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13k
Rus77 Час назад
Как эти новости хорошо дополняют друг друга)))
ЛГБТ*-притон накрыли на Средне-Московской, 9. В борделе якобы занимались проституцией два парня из Узбекистана и один из Таджикистана. В соцсетях появились видео задержания парней в женской одежде и с макияжем.

Сообщается, что помимо проституции они занимались пропагандой ЛГБТ* в интернете. Двоих парней выдворили из России (ст.18.8 ч.1.1 КоАП РФ). Судя по картотеке, Центральный райсуд привлёк всех троих к административной ответственности в середине января. « Вести Воронеж» уточняют информацию в пресс-службах регионального управления МВД и Центрального райсуда.

Ранее в Воронеже банду из 11 человек задержали по подозрению в организации занятий проституцией. Задержали также четырёх женщин, которых уличили в проституции.

*ЛГБТ-движение признано экстремистской организацией, деятельность запрещена в России

https://vestivrn.ru/news/2024/01/31/v-centre-voronezha-nakryli-lgbt-priton/https://vestivrn.ru/news/2024/01/31/v-centre-voronezha-nakryli-lgbt-priton/
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142
dasn7 Rus77 43 минуты назад
Накрыли, выдворили, задержали. Это же хорошо.
Казахстан лучше или хуже - что именно Вы хотели показать приведением этих примеров работы правоохранителей в РФ?
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1k
Александр Ломовицкий Час назад
какой то тридарас узбек прошелся с минусами по коментам . не нравится когда о дырявых чурках правду говорят
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62k
pynh Час назад
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17k
ss Час назад
Такие горячие узбекские девчонки? Просто огонь?
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55k
Опиум для народа Час назад
Видимо это опять тот случай когда подслеповатый и туповатый Аллах под крышей не видит...)))
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94k
Херанука Паибалу Час назад
Все-таки зря в УК РФ отменили статью "Мужеложство"
вот пригодилась бы....
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12k
Артем Час назад
"В Ростове-на-Дону девушки из Узбекистана вдохновились «голой вечеринкой» Ивлеевой" Три узбека чидараса - это девушки?
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