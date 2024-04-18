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На Сахалине сотрудники МЧС спасли вышедшего в окно парня «под веществами»

На Сахалине сотрудники МЧС спасли вышедшего в окно парня «под веществами»

Автор:
18 апреля 2024 16:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   МЧС   Сахалин   падение   парень   спасатели   
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Он сразился с гравитацией и проиграл.

Сотрудников экстренных служб вызвали спасать юношу, который вылез из окна четвёртого этажа.

Парня вроде зовут Лёша. По крайней мере, так к нему обращаются сотрудники экстренных служб и уговаривают зайти внутрь, - сообщил очевидец.

Молодой человек никого слушать не стал, вместо этого прикинул высоту и прыгнул. Вышло не очень, особенно с траекторией полёта - юноша приземлился на козырёк, а с него уже отскочил к спасателям.

Однако выжил и попал в больницу. Предварительно, у него сотрясение мозга и разрыв внутренних органов. Сейчас над ним колдуют медики.

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Метки: Видео   МЧС   Сахалин   падение   парень   спасатели   
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14  комментариев
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929k
А.Берестенко 2 часа назад
Какого-такого мозга сотрясение?!
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24k
Shtoppi Полчаса назад
«Однако выжил и попал в больницу.»
-------
пздц! почему когда нормальные люди попадают в подобные ситуации, то для них все заканчивается плачевно, а вот всякие долбанные торчки выживают?
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1k
Alexandr Полчаса назад
Зачем спасали?
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2k
Карл Колбасов 44 минуты назад
После такой посадки заземлиться как дела нефиг.
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1k
олег 53 минуты назад
Красиво конечно .но это полуфинал ,спасли его не надолго .
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1k
Михаил 54 минуты назад
Лять обожруться всякой куйни, потом на приключения тянет...
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
подумал что он Нео в Матрице
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8k
Neo 2 часа назад
Если в башне п0363нь..
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2810 постов (2763 в горячем)

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