На Сахалине сотрудники МЧС спасли вышедшего в окно парня «под веществами»

Он сразился с гравитацией и проиграл.
Сотрудников экстренных служб вызвали спасать юношу, который вылез из окна четвёртого этажа.
Парня вроде зовут Лёша. По крайней мере, так к нему обращаются сотрудники экстренных служб и уговаривают зайти внутрь, - сообщил очевидец.
Молодой человек никого слушать не стал, вместо этого прикинул высоту и прыгнул. Вышло не очень, особенно с траекторией полёта - юноша приземлился на козырёк, а с него уже отскочил к спасателям.
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Однако выжил и попал в больницу. Предварительно, у него сотрясение мозга и разрыв внутренних органов. Сейчас над ним колдуют медики.
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пздц! почему когда нормальные люди попадают в подобные ситуации, то для них все заканчивается плачевно, а вот всякие долбанные торчки выживают?
Он для опытов сгодится!