На Сахалине сотрудники МЧС спасли вышедшего в окно парня «под веществами»

Сотрудников экстренных служб вызвали спасать юношу, который вылез из окна четвёртого этажа.

Парня вроде зовут Лёша. По крайней мере, так к нему обращаются сотрудники экстренных служб и уговаривают зайти внутрь, - сообщил очевидец.

Молодой человек никого слушать не стал, вместо этого прикинул высоту и прыгнул. Вышло не очень, особенно с траекторией полёта - юноша приземлился на козырёк, а с него уже отскочил к спасателям.