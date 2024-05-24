FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2243 поста • 789 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Поношенную одежду и салатник из своего сервиза на рождение внука: топ подарков от свекровей

Поношенную одежду и салатник из своего сервиза на рождение внука: топ подарков от свекровей

Автор:
24 мая 2024 14:42
Сообщество : Истории из жизни
Метки: истории   истории из жизни   мама мужа   отношения с родственниками   родственники   свекровь   
2080
17

Отношения со свекровями не всегда получаются хорошими. Девушки поделились подарками от мам мужей, которые не просто говорят о неуважении, но и открыто демонстрируют неприязнь. И зачем вести себя подобным образом - настоящая загадка.

×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: истории   истории из жизни   мама мужа   отношения с родственниками   родственники   свекровь   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
sedoisever 2 часа назад
Не буду говорить про зубы коня, но расчитывать на подарки, то такое себе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
913
Ирина Ласовская 21 минуту назад
Все жалующиеся через энное количество лет будут свекровями и тещами ... интересно, учтут ли свой опыт или это другое...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей 24 минуты назад
Совсем народ охренел, хрустальный салатник им уже не подарок....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
russger 24 минуты назад
А с вещами что не так? Детские вещи некуёво так стоят. У нас все знакомые друг другу передаривают "младшеньким". Вот наши друзья подарили моей сестре, когда она родила, пару мешков шмоток детских. У них цена, что семья из 4 человек может пару месяцев питаться.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Antique computer Полчаса назад
Вот это фантазия у дамочек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Марина Час назад
Так всё логично. "Дети дочери - внучата, сына -собачата"©
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DuckTales Час назад
Мне теща постоянно дарила шмотки (зная что я тряпочник), но именно такие которые я никогда в жизни бы не надел... Но правда один раз был реально крутой подарок - триммер для бороды, до сих пор юзаю...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vargas 2 часа назад
Блин, ну сами же себе навыбирали «единственных», че ныть теперь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1701 пост (1653 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74301



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Член Совета по правам человека объяснил, почему в России нужно запретить никаб
Член Совета по правам человека объяснил, почему в России нужно запретить никаб
Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР
Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#интересно#Автовсячина#история#кот#Девушка#США#биография
#люди#автомобили#Прикол#ДТП#авто аварии#интересное#кошка#конфликт#новости#кино
#животные#в мире#Юмор#аварии#собака#Россия#забавно#факты#деньги#инцидент
Скандальную резолюцию все-таки приняли Скандальную резолюцию все-таки приняли "Виделись один раз": женщины рассказали о своих отношениях со свекровями "Виделись один раз": женщины рассказали о своих отношениях со свекровями 14 необычных историй, когда людей случайно забыли 14 необычных историй, когда людей случайно забыли "Или она - или я!": выходки свекровей, от которых у невесток нервно дёргается глаз "Или она - или я!": выходки свекровей, от которых у невесток нервно дёргается глаз "Чего ты врёшь, что у тебя только 1 партнёр": ситуации, после которых девушки не хотят идти к гинекологу "Чего ты врёшь, что у тебя только 1 партнёр": ситуации, после которых девушки не хотят идти к... Истории про бабушек, которые дают жару даже в пожилом возрасте Истории про бабушек, которые дают жару даже в пожилом возрасте

На что жалуетесь?

Вернуться