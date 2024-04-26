Девушка провела эксперимент, и первая написала парням в приложении для знакомств

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Алёна Вдовкина - модель и блогер из Краснодара. У девушки 18 тыс. подписчков. Недавно она решила провести эксперимент в соцсетях.
1. Она свободна, и сидит в приложениях для знакомств, недавно она решила сама написать парням первой
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4. В комментариях предположили, что если бы писала немолодая и некрасивая девушка, то вряд ли была бы такая же реакция у парней
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Вот к примеру, попадает мужик в женскую баню, в него сразу и тазом кинут, и кипятком плеснут. А если женщина в мужскую баню, так все улыбаются, приглашают в парной присесть рядом, никакой агрессии.
Ситуации далеки от реальности
Дам ей идёю - взять своё самое страшное фото, можно даже обработать в плохую сторону. И с таким фото писать парням и звать на свидание. А на свидание приходить уже красавицей.
- Живут же люди... влюбляются, гуляют, ходят в би... биб... библь...
- Не выражайся, Билли!
- Ходят в библиотэки...
Иногда завидую тем кто настолько эмоционален и инициативен, что готов активно знакомиться, общаться, какие-то телодвижения совершать (гусары, молчать, я иносказательно). Я как-то ровно отношусь. Было когда-то желание секса, но скорее не потому что прямо вот желание глубинное, а типа все же вот им занимаются, может и я что-то пропускаю.... Так что, проскальзывает иногда зависть к тем у кого есть желания такого рода.