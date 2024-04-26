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Девушка провела эксперимент, и первая написала парням в приложении для знакомств

Девушка провела эксперимент, и первая написала парням в приложении для знакомств

Автор:
26 апреля 2024 07:08
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: знакомства   истории   истории из жизни   парни и девушки   сайт знакомств   твинби   фото   
3261
10

Алёна Вдовкина - модель и блогер из Краснодара. У девушки 18 тыс. подписчков. Недавно она решила провести эксперимент в соцсетях.

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Метки: знакомства   истории   истории из жизни   парни и девушки   сайт знакомств   твинби   фото   
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13  комментариев
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17k
GROMOZEKA 2 часа назад
Какая нелепая попытка прокачать свой аккаунт в запрещенной сети
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15k
Artem 4 минуты назад
Ссылка coub.com
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138
umar4u 6 минут назад
Переместите эту статью в раздел фантастики!
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1k
no_fate Полчаса назад
Если говнотелка такое пишет, ясно, что ищет спонсора. Никогда бы не повелся.
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4k
Pill 47 минут назад
Показуха
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6k
methos2 51 минуту назад
Ну она провела эксперимент и доказала, что мужики все добрые и приветливые, в отличие от женщин.
Вот к примеру, попадает мужик в женскую баню, в него сразу и тазом кинут, и кипятком плеснут. А если женщина в мужскую баню, так все улыбаются, приглашают в парной присесть рядом, никакой агрессии.
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11k
Бендер Родригес Час назад
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28k
Андрей Час назад
Все ведутся на лесть. Даже на такую грубую и неприкрытую
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5k
Terminator Час назад
Минус таких экспериментов в том что смысла там ноль.
Ситуации далеки от реальности
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2k
MrMopnex Час назад
Эксперименты проводят с какой-то целью. А тут ни цели, ни эксперимента.
Дам ей идёю - взять своё самое страшное фото, можно даже обработать в плохую сторону. И с таким фото писать парням и звать на свидание. А на свидание приходить уже красавицей.
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5k
Наталья 2 часа назад
Как-то пошловато такие подкаты выглядят, как мне кажется.
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1k
Quantimus 2 часа назад
Как там говорил Билли из "Человек с бульвара Капуцинов"...

- Живут же люди... влюбляются, гуляют, ходят в би... биб... библь...
- Не выражайся, Билли!
- Ходят в библиотэки...

Иногда завидую тем кто настолько эмоционален и инициативен, что готов активно знакомиться, общаться, какие-то телодвижения совершать (гусары, молчать, я иносказательно). Я как-то ровно отношусь. Было когда-то желание секса, но скорее не потому что прямо вот желание глубинное, а типа все же вот им занимаются, может и я что-то пропускаю.... Так что, проскальзывает иногда зависть к тем у кого есть желания такого рода.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1642 поста (1598 в горячем)

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