Под домом Геринга в Волчьем логове нашли пять скелетов

Исследователи обнаружили останки пяти человек во время раскопок в доме Германа Геринга на территории Волчьего логова, бывшей главной ставки Адольфа Гитлера в Польше. Жертвы — трое взрослых и двое детей, один из них новорожденный. Похоронены обнаженными, без рук и ног, в окружении древних талисманов.
Герман Геринг, чудовище, ответственное за создание гестапо и строительство первых нацистских концентрационных лагерей, был одним из самых безжалостных приспешников Гитлера. Однако ничто не могло подготовить команду археологов-любителей к тому, что им предстояло найти в подвале его бывшего дома в Волчьем логове — штаб-квартире нацистов на территории современной северо-восточной Польши.
Расположенный в густом лесу, с колючей проволокой, сторожевыми вышками и минными полями вокруг, этот некогда неприступный комплекс из примерно 200 домов, бункеров и других зданий был местом, где Гитлер и высшие чины нацистов планировали Холокост и военные кампании, такие как операция «Барбаросса», вторжение в Советский Союз.
Нацисты разрушили большую часть базы, убегая от Красной армии в январе 1945 года, и сегодня покрытые мхом руины являются туристической достопримечательностью, привлекающей более 200 000 посетителей в год — среди них гданьская команда немецких и польских любителей истории.
На протяжении многих лет исследователи-археологи раскапывали обычные предметы, такие как посуда и инструменты. Но в феврале этого года они вошли в руины некогда внушительного кирпичного дома Геринга и заметили бетонный выступ, который когда-то поддерживал деревянный пол. Копаясь в поисках гвоздей, которые могли его скрепить, они нашли человеческий череп.
Они вызвали полицию, которая раскопала пять скелетов — среди них был крошечный череп новорожденного ребенка, примостившегося между костями голени взрослого. Предполагается, что это была семья — трое взрослых, подросток и младенец, — все они были похоронены голыми. И у них не было рук и ног.
Но даже это было не самой пугающей деталью. Вокруг тел были разбросаны так называемые «громовые камни» — пулевидные окаменелости вымерших кальмароподобных существ, называемых белемноидами.
В древности считалось, что боги сбрасывают их с небес во время грозы, и они стали почитаться как талисманы, божественные средства для обеспечения побед в битвах и других удач. Согласно традиционным германским поверьям, хранение громовых камней дома могло защитить даже от молнии.
Октавиан Бартошевский, один из исследователей, обнаруживших останки, предполагает, что тела могли быть помещены в фундамент, чтобы обеспечить успех и процветание тем, кто жил в здании.
«Геринг и другие нацисты верили в оккультизм, поэтому, возможно, эти люди были принесены в жертву, — сказал он. — От такой находки мурашки по коже».
Пока продолжается расследование того, кем были жертвы, как и когда они были убиты, теория о том, что они могли быть принесены в жертву в ходе какого-то садистского ритуала черной магии, не так надуманна, как может показаться. В конце концов, нацисты были одержимы всем сверхъестественным.
В этом они брали пример с самого Гитлера. Среди наиболее аннотированных книг в личной библиотеке фюрера была «Магия: история, теория, практика», написанная Эрнстом Шертелем, эксцентричным садомазохистом и нудистом.
В подписанном им экземпляре книги 1924 года Гитлер подчеркнул такие фразы, как «Сатана — это оплодотворяющий, разрушающий и созидающий воин» и «Тот, кто не носит в себе демонических семян, никогда не родит новый мир».
Гитлер также твердо верил в «теорию мирового льда» — причудливое объяснение происхождения жизни, пришедшее во сне одному австрийскому инженеру на рубеже веков. Согласно ей, Вселенная возникла, когда луны, состоящие изо льда, столкнулись друг с другом, что привело к биологическим мутациям, породившим расы как сверхлюдей, так и чудовищных гуманоидов — последними, по мнению Гитлера, были евреи и все остальные, кто не вписывался в его безумные представления об арийском превосходстве.
Хотя это звучит как материал для комиксов, Гитлер относился к теории мирового льда настолько серьезно, что к середине 1930-х годов это стало уникальной немецкой альтернативой теории относительности Эйнштейна — труды физика, получившего Нобелевскую премию, были в числе работ, брошенных нацистами в огонь во время сжигания книг в 1933 году.
В огромном интеллектуальном пробеле, оставленном этим бесцеремонным уничтожением, не имело значения, есть ли научные доказательства той или иной идеи. Важно было лишь то, можно ли извратить эту идею для поддержки нацистской идеологии, как в случае со специальным отделом по борьбе с ведьмами, созданным шефом СС Генрихом Гиммлером в 1935 году.
Гиммлер был убежден, что ведьмы действительно существовали в Восточной Европе, и задача 17 сотрудников отдела состояла в том, чтобы просмотреть тысячи записей о казнях и доказать, что эти «мудрые женщины» «чистой немецкой крови» были затравлены до смерти еврейско-католическим заговором. В 1938 году на конференции в Штутгарте Гиммлер заявил, что около 500 000 таких «ведьм» были сожжены «после ужасных мучений». Он также собрал 13 000-томную библиотеку по оккультизму — самую полную коллекцию книг по колдовству из тех, что когда-либо существовали.
Если бы Германия не проиграла войну, он разместил бы свою библиотеку в замке Вевельсбург, крепости эпохи Возрождения в 480 км к западу от Берлина. После того как в 1934 году Гиммлер получил право аренды на Вевельсбург, он использовал рабский труд из близлежащего концентрационного лагеря, чтобы превратить замок в гротескный нацистский Хогвартс — место якобы мистической силы, где будущие лидеры СС должны были пройти индоктринацию. По мнению Гиммлера, СС была элитной организацией в традициях короля Артура и 12 рыцарей Круглого стола.
Считая себя реинкарнацией первого обитателя замка, средневекового короля Генриха, Гиммлер требовал, чтобы члены СС обращались к нему именно так, и назначил 12 из них своими «рыцарями». Они встречались в тенистом, освещенном свечами склепе с 12 столбами, каждый из которых охранялся священным огнем. Там, под куполообразным потолком со свастикой, они совершали оккультные обряды в честь Третьего рейха.
В другой камере находился кристалл, изображающий Святой Грааль — чашу, из которой, по мнению христиан, пил Иисус на Тайной вечере, и предмет, который искали рыцари из легенды о короле Артуре.
Гиммлер был настолько убежден в том, что эти сказочные сокровища могут помочь Германии выиграть войну, что даже использовал официальный визит в Испанию Франко в октябре 1940 года как прикрытие для проведения бесплодных поисков в горах Каталонии, где, по слухам, был спрятан Грааль.
Как Гитлер и многие другие высокопоставленные нацисты, он также верил, что арийские «люди-хозяева» когда-то жили в затерянном городе Атлантиде, но бежали в Гималаи после того, как их мифический остров был потоплен божественной молнией. Тот факт, что Атлантида была полностью вымышленной, придуманной древнегреческим философом Платоном, не помешал Гиммлеру незадолго до начала войны направить экспедицию в Тибет, чтобы найти следы этой исчезнувшей цивилизации.
Во всей этой чепухе его поддерживал его «личный астролог» Вильгельм Вульф, который быстро научился говорить исключительно то, что угодно Гиммлеру, уверяя его, что он «положительный и сильный» и, несомненно, был «лордом или рыцарем в далекие времена».
Известно, что фюрер также интересовался астрологией. Еще в 1923 году он прислушался к более раннему предсказанию о том, что человек с его датой рождения придет к власти, хотя его попытка свергнуть немецкое правительство в ходе печально известного Пивного путча в Мюнхене в том же году закончилась тюремным заключением.
Впоследствии он прибег к услугам Карла Краффта, швейцарского астролога, который в ноябре 1939 года предупредил о «темных силах» на работе. Гитлер проигнорировал предупреждение и посетил празднование годовщины путча в пивной — он покинул зал как раз перед тем, как взорвалась бомба, убившая семь человек. Среди его сторонников в первоначальном путче был Рудольф Гесс, который впоследствии стал заместителем фюрера, но в 1941 году отправился в Британию на украденном истребителе, очевидно, чтобы заключить мирный договор.
Время полета он согласовал со своим астрологом Эрнстом Шульте Штратхаусом, который посоветовал ему, что редкое совпадение планет и небесных тел сделает ночь на 10 мая благоприятным временем для полета. Но все обернулось иначе: Гесса арестовали после того, как у него закончилось топливо и он был вынужден бежать через шотландскую ферму.
Объявив его предателем, разъяренный Гитлер решил, что и другие высокопоставленные нацисты могут быть убеждены в том, что небесные созвездия благоприятствуют их дезертирству, поэтому он немедленно отдал приказ о массовом аресте немецких астрологов, гадалок и других оккультистов. Астролог Гесса проведет остаток войны в концентрационном лагере.
Однако, несмотря на эти репрессии, нацистский режим продолжал возлагать огромные надежды на практиков темных искусств и, в частности, на лозоискательство — практику использования «волшебного жезла», лозы или маятников для поиска скрытых под землей веществ, таких как вода или минералы.
Когда летом 1942 года британцы начали перелом в битве за Атлантику, немецкому флоту и в голову не пришло, что это может быть связано с использованием радаров и гидролокаторов, а также с более сложным взломом кодов. Вместо этого они прислушались к мнению капитана подводной лодки по имени Ганс Редер, который в свободное время занимался лозоискательством и предположил, что противник должен использовать такие же нетрадиционные методы для обнаружения немецких кораблей.
Ему было дано разрешение создать специальный «институт», который занимался бы тем же самым. В штаб-квартире института в Берлине была расстелена большая карта Атлантики, и маятник, сделанный из металлического кубика, прикрепленного к короткой веревке, раскачивался над моделью линкора, когда его перемещали.
Как объясняет американский историк Эрик Курландер в своей книге Hitler's Monsters: A Supernatural History Of The Third Reich", если маятник «реагировал» в какой-либо точке, это считалось признаком того, что в реальном месте находился линкор.
«День за днем эсэсовцы заставляли «лозоискателей» стоять с вытянутыми руками над морскими картами на случай, если маятник сделает малейшее движение, — пишет Курландер. — Чтобы повысить вероятность предсказаний, несколько ясновидящих постоянно находились в трансе».
По сравнению с этой псевдонаучной чушью благоговение шефа пропаганды Йозефа Геббельса перед пророчествами французского провидца XVI века Нострадамуса кажется почти разумным. В дневнике Геббельса за 23 ноября 1939 года, почти за три месяца до начала войны, сообщается, что он рано лег спать и «долго читал».
«Пророчества Нострадамуса. Очень интересно для тех, кто живет сегодня. Надеемся, что смелый комментарий окажется верным. Тогда Англии будет не над чем смеяться. Я рассказываю Гитлеру о пророчествах. Учитывая время, в которое мы живем, они поразительны. Фюрер очень заинтересован», — писал Геббельс в своем дневнике.
К концу войны Геббельса больше интересовали гороскопы. Прячась в берлинском бункере в последние дни перед тем, как город пал перед Красной армией, он послал за копиями натальной карты Гитлера и указал фюреру, что, хотя она показывает и начало войны, и их нынешнее катастрофическое положение, она также утверждает неизбежную победу нацистов и мир к августу 1945 года.
По мнению Геббельса, все дело лишь в ожидании планетарных перемен — еще один пример заблуждений, которые убедили нацистов в том, что невидимые силы на их стороне, но которые также, к счастью, помогли им проиграть войну.
Пока неясно, была ли несчастная семья, чьи скелеты обнаружены в Волчьем логове, жертвой какого-то уродливого жертвоприношения, или же смерть этих людей имела более прозаическую причину. Но какой бы ни была правда, эта находка позволяет еще раз взглянуть и ужаснуться характерному для нацистов сочетанию псевдонауки и абсолютного, бесчеловечного зла.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- "Знали друг друга с рождения": пары рассказали свои счастливые истории любви
- "Узнала, что у него свадьба завтра": девушки рассказали, как уличили в измене партнёров
- Американка живёт в доме на воде, окружённом аллигаторами
- В США арестовали отца, который довёл до смерти 6-летнего сына
- "Спит со всеми подряд и прячет ребёнка": пользователи рассказали о самых бредовых слухах, которые слышали о себе
а тупое исполнение ритуалов помогает "как бром солдату".