Под домом Геринга в Волчьем логове нашли пять скелетов

Однако, несмотря на эти репрессии, нацистский режим продолжал возлагать огромные надежды на практиков темных искусств и, в частности, на лозоискательство — практику использования «волшебного жезла», лозы или маятников для поиска скрытых под землей веществ, таких как вода или минералы.



Когда летом 1942 года британцы начали перелом в битве за Атлантику, немецкому флоту и в голову не пришло, что это может быть связано с использованием радаров и гидролокаторов, а также с более сложным взломом кодов. Вместо этого они прислушались к мнению капитана подводной лодки по имени Ганс Редер, который в свободное время занимался лозоискательством и предположил, что противник должен использовать такие же нетрадиционные методы для обнаружения немецких кораблей.



Ему было дано разрешение создать специальный «институт», который занимался бы тем же самым. В штаб-квартире института в Берлине была расстелена большая карта Атлантики, и маятник, сделанный из металлического кубика, прикрепленного к короткой веревке, раскачивался над моделью линкора, когда его перемещали.



Как объясняет американский историк Эрик Курландер в своей книге Hitler's Monsters: A Supernatural History Of The Third Reich", если маятник «реагировал» в какой-либо точке, это считалось признаком того, что в реальном месте находился линкор.

«День за днем эсэсовцы заставляли «лозоискателей» стоять с вытянутыми руками над морскими картами на случай, если маятник сделает малейшее движение, — пишет Курландер. — Чтобы повысить вероятность предсказаний, несколько ясновидящих постоянно находились в трансе».