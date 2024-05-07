Под домом Геринга в Волчьем логове нашли пять скелетов



Герман Геринг, чудовище, ответственное за создание гестапо и строительство первых нацистских концентрационных лагерей, был одним из самых безжалостных приспешников Гитлера. Однако ничто не могло подготовить команду археологов-любителей к тому, что им предстояло найти в подвале его бывшего дома в Волчьем логове — штаб-квартире нацистов на территории современной северо-восточной Польши.



Расположенный в густом лесу, с колючей проволокой, сторожевыми вышками и минными полями вокруг, этот некогда неприступный комплекс из примерно 200 домов, бункеров и других зданий был местом, где Гитлер и высшие чины нацистов планировали Холокост и военные кампании, такие как операция «Барбаросса», вторжение в Советский Союз.



Нацисты разрушили большую часть базы, убегая от Красной армии в январе 1945 года, и сегодня покрытые мхом руины являются туристической достопримечательностью, привлекающей более 200 000 посетителей в год — среди них гданьская команда немецких и польских любителей истории.



На протяжении многих лет исследователи-археологи раскапывали обычные предметы, такие как посуда и инструменты. Но в феврале этого года они вошли в руины некогда внушительного кирпичного дома Геринга и заметили бетонный выступ, который когда-то поддерживал деревянный пол. Копаясь в поисках гвоздей, которые могли его скрепить, они нашли человеческий череп.