Шкаф и его обитатели

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Шкаф – это, пожалуй, второй по значимости предмет меблировки в доме после дивана.
А кое для кого и первый, поскольку там можно лежать, сидеть, спать, прятаться, нападать оттуда и просто созерцать мир и осознавать своё место в нём. Шкаф: идеально для котиков.
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Мог там часами сидеть.