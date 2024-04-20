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Сообщество Без кота и жизнь не та 2276 постов • 511 подписчиков подписаться
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Шкаф и его обитатели

Шкаф и его обитатели

Автор:
20 апреля 2024 20:48
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   взгляд   дом   кот   котик   мебель   полка   прятки   фото   шкаф   
876
25

Шкаф – это, пожалуй, второй по значимости предмет меблировки в доме после дивана.

А кое для кого и первый, поскольку там можно лежать, сидеть, спать, прятаться, нападать оттуда и просто созерцать мир и осознавать своё место в нём. Шкаф: идеально для котиков.

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Метки: Животное   взгляд   дом   кот   котик   мебель   полка   прятки   фото   шкаф   
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1  комментарий
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parallax Полчаса назад
Мой кот всегда в шкаф прятался, когда приходили гости с детьми.
Мог там часами сидеть.
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Galateya
  • Дата регистрации: 30.04.2019
  • 1500 постов (617 в горячем)

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