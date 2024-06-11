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30 домиков, в которых захочется жить

30 домиков, в которых захочется жить

Автор:
11 июня 2024 14:24
Сообщество : Строитель
Метки: дача   дизайн   дом   идея   компактно   своими руками   
1908
31

Сегодня многие предпочитают жить в небольшом доме, а не в огромном особняке. Это и уютно, и функционально, и не требует особого ухода. Если вы поклонник компактного жилья и минимализма, то эти фотографии со всего мира придутся вам по душе.

Концепция крошечных домов восходит к началу 1860-х годов, когда в США стали популярны дома-ружья (shotgun house). Это одноэтажное вытянутое в длину жилище, в котором комнаты расположены друг за другом. Ширина постройки не превышает 3,5 м. Сначала идёт гостиная, две спальни и кухня. Туалет изначально был на улице.

Тип домов был традиционным для Гаити и Западной Африки, а на американские берега он попал с переселенцами и порабощёнными.

Такие постройки существуют и сегодня, хотя многие из них были уничтожены во время урагана "Катрина" в 2005 году. Тем не менее, их считают исторической достопримечательностью. Стоит отметить, что Элвис Пресли родился в shotgun house.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дача   дизайн   дом   идея   компактно   своими руками   
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21  комментарий
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37k
Fat Lynx Час назад
Не захочется! Я жил 12 лет в доме 25 м2...
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141
Liberman 9 минут назад
Ну так то... Я живу в квартире 50 квадратов, с девушкой. Кухня- гостинная,спальная,кладовка-шкаф гардеробная(пианино там еще) и еще одна маленькая комната. кухня-гостинная и спальная - основные места обитания. - маленькая - нахрен не нужна сейчас. вот вообще.
Был большой дом(дача) - у кого есть дача на которой он не живет - меня поймут точно. одно мытье окон по весне дает заряд негатива на весь год. Это не считая собаки - которую одну не оставишь, вечная растительность,зимой отопление/вода,септик крыша\фигиша,чистка и фильтры бассейна+ порошок к нему, на мансарду(3-й этаж) - вообще заходить страшно - пыль,паутина и т.д.(чего только стоит подниматься), какие-то жуки,и прочая живность. кроты - газон поганят и т.д. постоянная слежка за котлом\колонкой. да ну его нахрен это удовольствие.
если дом - то одноэтажный, квадратов 80 жилой площади и рядом со мкадом и станцией электричек. Все эти цитадели в три этажа с нереальным цоколем - да ну вас нахрен.
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8k
Нестерин Сергей 11 минут назад
Вкусно, классно, здорово... Но гостей не примешь, дети не побегают. Только на кухне жопами толкаться. Жилища для лежебок.
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344
Артём 12 минут назад
Пожить недельку нормально, жить постоянно, ну его нахер. То что кажется прикольным быстро надоест, и придёт осознание, что на самом деле это неудобно.
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1k
Ленин дедушка 20 минут назад
ну нет же
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7k
Wadim 20 минут назад
Пока не сгорело - выглядит неплохо
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10k
Maximvs 37 минут назад
всё это мимими на 1 уикенд. Постоянно так жить невозможно. Жара или морозный день - и познаются все прелести маленького дома. Он плохо защищает от внешней температуры. Или делает это большими тратами. Да и тесно. Какой смысл переезжать из однокомнатной квартиры в городе в однокомнатную у черта на рогах?
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5k
Aleks 39 минут назад
Примерно в таком бы жить не отказался, свежий воздух, лес, вода, вдали от шума дорог.Хочешь рыбку полови, хочешь грибов пособирай, поохоться, опять же лес вокруг, значит камин, а как красиво будет зимой.
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141
Liberman Aleks Минуту назад
почисть снежок,потопи его, борись с растительностью у пруда, вечные комары, слякоть говна по яйца, пруд зацветет - запашок,дорога туда еще то приключение,еду туда доставлять надолго, а значит морозильник - а значит электричество. каккие-нить урроды решать поживиться - а значит охрана, как минимум собака. за ней тоже надо следить.
вся эта красивая картинка разбивается об бытовуху - которая не дотягивает до городской, а если хочешь удобства как в городе - стоимость проживания там будет такая что просто охренеешь.
да и постоянное поддержание этого сарая в красивом виде - тебя тоже задолбает.
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290
Самуил Маршак 46 минут назад
Если приспичит что-нибудь компактное построить, то на «дальнюю дачу” можно баню-бочку площадью 30 кв.м забубенить.
Стоит относительно недорого, протапливается быстро.
А на постоянной основе в конуре жить - ну уж извольте!
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141
Liberman Самуил Маршак 11 секунд назад
чем дальше от цивилизации тем больше шансов что обнесут...
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17k
Kostick 48 минут назад
гм, я смотрю на фишках нет ни одного из жителей новостроек, абсолютно любого большого города, где студии в +- 20м2 разлетаются, аки горячие пирожки. такая же конура, только с соседями со всех сторон.
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344
Артём Kostick 11 минут назад
Ну дык такую студию никто не пытается выдать под видом "посмотрите как классно".
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14k
Том Сойер 50 минут назад
Жить, в правильном понимании этого слова - в таких домах невозможно, тем более двум-трём людям, не говоря уже о элементарном - где хранить те же осенние-зимние куртки и обувь, да и в принципе - где хранить вещи-то....? А уж про санузлы и говорить нечего - пукнешь громко разок и стены начнут шататься....
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64k
Олег 53 минуты назад
Пендосское счастье - построить себе конуру. Лазить как обезьяна по крутой лестнице и на карачках до матраса..... для студентов без детей еще куда ни шло, но жить....
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1k
Тамара Витальевна Час назад
В большинстве этих домиков я бы жить не захотела...
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7k
М С Час назад
1 раз сфоткать и бежать подальше.
Конура для собак. Человеку надо больше места.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
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