30 домиков, в которых захочется жить

Сегодня многие предпочитают жить в небольшом доме, а не в огромном особняке. Это и уютно, и функционально, и не требует особого ухода. Если вы поклонник компактного жилья и минимализма, то эти фотографии со всего мира придутся вам по душе.
Концепция крошечных домов восходит к началу 1860-х годов, когда в США стали популярны дома-ружья (shotgun house). Это одноэтажное вытянутое в длину жилище, в котором комнаты расположены друг за другом. Ширина постройки не превышает 3,5 м. Сначала идёт гостиная, две спальни и кухня. Туалет изначально был на улице.
Тип домов был традиционным для Гаити и Западной Африки, а на американские берега он попал с переселенцами и порабощёнными.
Такие постройки существуют и сегодня, хотя многие из них были уничтожены во время урагана "Катрина" в 2005 году. Тем не менее, их считают исторической достопримечательностью. Стоит отметить, что Элвис Пресли родился в shotgun house.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Был большой дом(дача) - у кого есть дача на которой он не живет - меня поймут точно. одно мытье окон по весне дает заряд негатива на весь год. Это не считая собаки - которую одну не оставишь, вечная растительность,зимой отопление/вода,септик крыша\фигиша,чистка и фильтры бассейна+ порошок к нему, на мансарду(3-й этаж) - вообще заходить страшно - пыль,паутина и т.д.(чего только стоит подниматься), какие-то жуки,и прочая живность. кроты - газон поганят и т.д. постоянная слежка за котлом\колонкой. да ну его нахрен это удовольствие.
если дом - то одноэтажный, квадратов 80 жилой площади и рядом со мкадом и станцией электричек. Все эти цитадели в три этажа с нереальным цоколем - да ну вас нахрен.
вся эта красивая картинка разбивается об бытовуху - которая не дотягивает до городской, а если хочешь удобства как в городе - стоимость проживания там будет такая что просто охренеешь.
да и постоянное поддержание этого сарая в красивом виде - тебя тоже задолбает.
Стоит относительно недорого, протапливается быстро.
А на постоянной основе в конуре жить - ну уж извольте!
Так реально конура, косая крыша под чердаком, едва кровать войдет, и дверь выходящая в коридор, по которому целый день ходят люди, бегают дети.
Даже такие разбирают, есть такие места.
Конура для собак. Человеку надо больше места.