30 домиков, в которых захочется жить

Концепция крошечных домов восходит к началу 1860-х годов, когда в США стали популярны дома-ружья (shotgun house). Это одноэтажное вытянутое в длину жилище, в котором комнаты расположены друг за другом. Ширина постройки не превышает 3,5 м. Сначала идёт гостиная, две спальни и кухня. Туалет изначально был на улице.

Тип домов был традиционным для Гаити и Западной Африки, а на американские берега он попал с переселенцами и порабощёнными.

Такие постройки существуют и сегодня, хотя многие из них были уничтожены во время урагана "Катрина" в 2005 году. Тем не менее, их считают исторической достопримечательностью. Стоит отметить, что Элвис Пресли родился в shotgun house.