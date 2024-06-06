Есть ещё гении в русской деревне!

Иногда в России можно встретить примеры того, как люди, ни разу не профессионалы, своими руками создают просто потрясающие детские площадки.
Это деревня Слобода. Площадку своими руками построил для детей местный житель Юрий Чистяков.
Могу сказать, что эта простая игровая зона, элементы которой собраны из запчастей старой сельскохозяйственной техники, намного круче большинства площадок, которые встречаются в российских городах. Давайте посмотрим на эту чудо!
На этой площадке есть вообще всё, на ней не скучно и интересно!
Да, может, что-то не идеально сделано (напомню, что всё это придумал и собирал один человек – возможно, с помощью односельчан), но элементы отличаются друг от друга, они работают, всё крутится-вертится, всё неплохо продумано.
Дизайн в разы круче привычных нам пластиковых клоунских городков.
Вот эта штука вращается во всех направлениях. В покрышку может влезть ребёнок, получается что-то среднее между качелями и центрифугой.
Хотели бы попробовать? Думаю, после такого можно сразу идти записываться в отряд космонавтов.
Как тебе такое, Илон Маск?
Карусель, да не просто карусель. Она расположена на склоне и вращается не в горизонтальной плоскости, а под углом. То есть одновременно крутишься, как на карусели, и приподнимаешься, как на качелях.
Самое крутое в этой площадке то, что она сделана из старых деталей сельхозтехники. Наверное, Юрий, который мастерил все эти аттракционы, не задумывался об этом, но это хороший способ подчеркнуть идентичность места.
Ребёнок, который тут играет, с детства знакомится с окружающей его средой. Возможно, от родителей он узнаёт про историю села, про то, что раньше тут был такой-то колхоз, про то, от каких грузовиков, тракторов и комбайнов остались эти запчасти.
По-моему, для деревни отличное решение.
Главное, чтобы администрация сельского поселения не решила эту площадку снести, потому что она не проходит по каким-нибудь нормам и ГОСТам.
Источник:
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«Закон суров, но это Закон» (dura Lex, sed Lex).
А местному жителю напомним:
«Благими намерениями вымощена дорога в ад»