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Есть ещё гении в русской деревне!

Есть ещё гении в русской деревне!

Автор:
06 июня 2024 11:29
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Для детей   деревня   детская площадка   круто   сделай сам   умелец   фото   
1297
13

Иногда в России можно встретить примеры того, как люди, ни разу не профессионалы, своими руками создают просто потрясающие детские площадки.

Это деревня Слобода. Площадку своими руками построил для детей местный житель Юрий Чистяков.

×

Могу сказать, что эта простая игровая зона, элементы которой собраны из запчастей старой сельскохозяйственной техники, намного круче большинства площадок, которые встречаются в российских городах. Давайте посмотрим на эту чудо!

На этой площадке есть вообще всё, на ней не скучно и интересно!

Да, может, что-то не идеально сделано (напомню, что всё это придумал и собирал один человек – возможно, с помощью односельчан), но элементы отличаются друг от друга, они работают, всё крутится-вертится, всё неплохо продумано.

Дизайн в разы круче привычных нам пластиковых клоунских городков.

Вот эта штука вращается во всех направлениях. В покрышку может влезть ребёнок, получается что-то среднее между качелями и центрифугой.

Хотели бы попробовать? Думаю, после такого можно сразу идти записываться в отряд космонавтов.

Как тебе такое, Илон Маск?

Карусель, да не просто карусель. Она расположена на склоне и вращается не в горизонтальной плоскости, а под углом. То есть одновременно крутишься, как на карусели, и приподнимаешься, как на качелях.

Самое крутое в этой площадке то, что она сделана из старых деталей сельхозтехники. Наверное, Юрий, который мастерил все эти аттракционы, не задумывался об этом, но это хороший способ подчеркнуть идентичность места.

Ребёнок, который тут играет, с детства знакомится с окружающей его средой. Возможно, от родителей он узнаёт про историю села, про то, что раньше тут был такой-то колхоз, про то, от каких грузовиков, тракторов и комбайнов остались эти запчасти.

По-моему, для деревни отличное решение.

Главное, чтобы администрация сельского поселения не решила эту площадку снести, потому что она не проходит по каким-нибудь нормам и ГОСТам.

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Метки: Для детей   деревня   детская площадка   круто   сделай сам   умелец   фото   
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7  комментариев
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11k
Клёст Полчаса назад
))Если администрация этот самодел не снесëт, все сядут в лагерь после первой же серьëзной черепномозговой, или позвоночной.
«Закон суров, но это Закон» (dura Lex, sed Lex).

А местному жителю напомним:
«Благими намерениями вымощена дорога в ад»
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270
ya da 15 минут назад
Перелом костей или фейса обеспечен
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64k
Олег 17 минут назад
Главное чтоб дети городских блогеров и коучей туда не попадали. А деревенские сами знают куда чего совать нельзя
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11k
vasilykopkov 22 минуты назад
А деревня в челябинской области, надо полагать...
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16k
Ёшкин кот 41 минуту назад
Седелки-то либо от косы на конной тяге. Какой я старый....я видал эти механизмы в действии.

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1k
Dwarf61 47 минут назад
У нас так обычную советскую железную площадку снесли, т.к. "Не соответствует нормам безопасности". Построили пластиково-деревянное нечто за 100500 мультов, которое в первый же день сломалось и поранило 5ти летнего ребёнка. Зато на бумаге всё "соответствует".
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1k
klklkl 50 минут назад
Да какбэ ни по каким нормам и ГОСТам она не проходит....
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 813 постов (764 в горячем)

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