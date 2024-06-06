Есть ещё гении в русской деревне!

Могу сказать, что эта простая игровая зона, элементы которой собраны из запчастей старой сельскохозяйственной техники, намного круче большинства площадок, которые встречаются в российских городах. Давайте посмотрим на эту чудо!

На этой площадке есть вообще всё, на ней не скучно и интересно!