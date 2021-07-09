Ученые выяснили, почему наш мозг реагирует на неодушевленные объекты с лицами

Результаты исследования показали, что парейдолия является одним из ключевых элементов нашего механизма выживания: она помогает нам быстро определить, друг перед нами или враг, независимо от того, настоящее ли это лицо или нет.

Профессор Дэвид Алес, руководивший исследованием, объяснил: «Нам необходимо определить, кому принадлежит лицо, и распознать его выражение. Это друг или враг? Он счастлив, опечален, зол, ему больно?».