Ученые выяснили, почему наш мозг реагирует на неодушевленные объекты с лицами

Улыбающиеся подсолнухи, вопящие от ужаса перцы и бородатые старцы в облаках – мы видим лица повсюду. Это явление называется парейдолия, и недавно ученые Сиднейского университета опубликовали исследование, в котором выяснили, как и почему это происходит.
Результаты исследования показали, что парейдолия является одним из ключевых элементов нашего механизма выживания: она помогает нам быстро определить, друг перед нами или враг, независимо от того, настоящее ли это лицо или нет.
Профессор Дэвид Алес, руководивший исследованием, объяснил: «Нам необходимо определить, кому принадлежит лицо, и распознать его выражение. Это друг или враг? Он счастлив, опечален, зол, ему больно?».
До этого ученые не понимали, что именно делает мозг, когда обрабатывает визуальные сигналы и интерпретирует их как образы человеческого лица. Новое исследование показало, что мозг определяет и анализирует настоящие человеческие лица с помощью тех же когнитивных процессов, которыми распознает иллюзорные лица.
«С эволюционной точки зрения кажется, что польза от способности всегда разглядеть лицо сильно перевешивает те ошибки, когда неодушевленные предметы воспринимаются как лица, – добавил Алес. – Быстрое распознавание лиц дает большое преимущество, но система играет «быстро и неаккуратно», применяя грубый шаблон двух глаз над носом и ртом. Очень много объектов подходят под этот шаблон и, таким образом, запускают механизм обнаружения лица».
Исследователи говорят, что этот процесс распознавания лиц происходит в мозгу молниеносно – в течение нескольких сотен миллисекунд «Мы знаем, что эти объекты не являются настоящими лицами, но восприятие лица сохраняется», – сказал профессор Алес. – В итоге мы получаем нечто странное – параллельное ощущение того, что это одновременно и привлекательное лицо, и объект. Сразу две вещи. Первое впечатление, что это лицо, не уступает второму восприятию объекта».
По словам исследователей, Парейдолия является настолько частым явлением, что люди не видят в нем ничего необычного. Однако люди не просто видят лица, но и также придают им эмоциональные атрибуты. Исследователи утверждают, что этот анализ выражения иллюзорных лиц обусловлен тем, что нам, как глубоко социальным существам, недостаточно просто обнаружить лицо – нам важно понимать, что чувствует тот, кому оно принадлежит, друг он или враг.
В ходе исследования ученые проверяли, анализирует ли наш мозг выражение иллюзорного лица или же сразу отметает его как ложное совпадение. Для этого участникам -- в общей сложности 17 людям – показывали несколько лиц и просили оценить выражение каждого по шкале от злого до счастливого. Результаты показали, что, увидев образ лица, мы анализируем его выражение так же, как делаем это с настоящим лицом.
Предыдущее исследование, проведенное профессором Алесом, установило, что если показывать, человеку лица друг за другом, как в Tinder, наблюдается определенная предвзятость, при которой на оценку текущего лица влияет оценка предыдущего лица. Ученые проверили это, смешав настоящие лица с иллюзорными, и результат был таким же.
Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B при содействии Национального института психического здоровья США..
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но тоже самое у больных людей это уже диагноз.
Например, алкоголики при белой горячке или шизофреники воспринимают зрительные иллюзии как реальность, а здоровый человек понимает, что это всего лишь «игра воображения».