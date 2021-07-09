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Ученые выяснили, почему наш мозг реагирует на неодушевленные объекты с лицами

Ученые выяснили, почему наш мозг реагирует на неодушевленные объекты с лицами (6 фото + 1 видео)

Автор:
09 июля 2021 19:39
Сообщество : Наука
Метки: ynews   исследование   лица   мемы   наука   парейдолия   
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Улыбающиеся подсолнухи, вопящие от ужаса перцы и бородатые старцы в облаках – мы видим лица повсюду. Это явление называется парейдолия, и недавно ученые Сиднейского университета опубликовали исследование, в котором выяснили, как и почему это происходит.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   исследование   лица   мемы   наука   парейдолия   
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9  комментариев
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606
Иван 14 минут назад
Обследовали 17 человек и сделали выводы... браво!
почему человек видит лицо в туче или кабачке? Да потому-что туча и кабачок похожи на лицо!!!! Нобелевку мне
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10k
Dihydrogen Monoxide 56 минут назад
если человек видит вокруг себя постоянно много лиц то, естественно, его мозг будет часто воспринимать другие предметы, похожие на лица, как лица. А если человек вокруг себя видит только говно то, что бы ему не показывали, он увидит говно.
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8k
ДядяТоля 2 часа назад
Ничего не понял, но плюс поставил.
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3
Ганс Татьяна Юсова Полчаса назад
Ты не устал? Ты в каждой бочке затычка
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