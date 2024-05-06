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15 фотодоказательств того, что мы давно застряли в матрице

15 фотодоказательств того, что мы давно застряли в матрице

Автор:
06 мая 2024 10:06
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   в матрице   забавно   копировать вставить   случайности   случайные совпадения   фото   
1549
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Массовая культура - штука опасная. Она заставляет людей делать вещи как под копирку. Потому можно встретиться людей с одинаковыми тату или в идентичной одежде. Выглядит это порой забавно, а порой немного пугающей. Может, мы и правда давно застряли в матрице?

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Метки: Прикол   в матрице   забавно   копировать вставить   случайности   случайные совпадения   фото   
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2  комментария
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Serg 46 минут назад
В половине случаев это и есть близнецы. В детстве их часто одинаково одевают, а во взрослом возрасте, если у них хорошие отношения, могут одеваться одинаково "по приколу"...
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1662 поста (1614 в горячем)

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