15 фотодоказательств того, что мы давно застряли в матрице

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Массовая культура - штука опасная. Она заставляет людей делать вещи как под копирку. Потому можно встретиться людей с одинаковыми тату или в идентичной одежде. Выглядит это порой забавно, а порой немного пугающей. Может, мы и правда давно застряли в матрице?
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