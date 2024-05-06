15 фотодоказательств того, что мы давно застряли в матрице

Массовая культура - штука опасная. Она заставляет людей делать вещи как под копирку. Потому можно встретиться людей с одинаковыми тату или в идентичной одежде. Выглядит это порой забавно, а порой немного пугающей. Может, мы и правда давно застряли в матрице?