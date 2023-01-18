Кошмар ремонтника: нет такой проблемы, с которой не справилась бы стяжка

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На замену клейкой ленте приходит стяжка. С ее помощью что только не чинят. Даже то, что еще не сломалось. Предлагаем посмотреть на умельцев, которые одной левой (и стяжкой) решают любые задачи.
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А вас выручала когда-нибудь старая добрая стяжка?
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Суппорт подвесили, чтоб он не болтался и не портил тормозной шланг, пока меняют подвеску. Отличное решение. Видно, что мастер ответственно подошёл к работе. Обычно просто кладут на рычаг, откуда он постоянно сваливается или оставляют висеть на шланге. Хотя, возможно, что подвесили именно из-за отсутствия рычага.
И снова вылезает техническая безграмотность автора: Здесь две детали стянуты для сварки. И зафиксировать их таким образом - вполне нормальный рабочий вариант.
Притяжка обогревающего провода к трубе, вместо замка (если нечего красть, просто чтоб не распахивалась дверь). С смесителем - у этих кранов штатный крепёж сделан ненамного надёжней стяжки. И т.д.