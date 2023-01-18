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Кошмар ремонтника: нет такой проблемы, с которой не справилась бы стяжка

Кошмар ремонтника: нет такой проблемы, с которой не справилась бы стяжка

Автор:
18 января 2023 13:31
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   починил   самоделкины   своими руками   стяжка   фото   хомут   
2093
15

На замену клейкой ленте приходит стяжка. С ее помощью что только не чинят. Даже то, что еще не сломалось. Предлагаем посмотреть на умельцев, которые одной левой (и стяжкой) решают любые задачи.

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А вас выручала когда-нибудь старая добрая стяжка?

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Метки: Прикол   забавно   починил   самоделкины   своими руками   стяжка   фото   хомут   
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9  комментариев
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10k
Евгений Час назад


Суппорт подвесили, чтоб он не болтался и не портил тормозной шланг, пока меняют подвеску. Отличное решение. Видно, что мастер ответственно подошёл к работе. Обычно просто кладут на рычаг, откуда он постоянно сваливается или оставляют висеть на шланге. Хотя, возможно, что подвесили именно из-за отсутствия рычага.
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291
Димыч 4 минуты назад
Для временного решения чего только не придумаешь. Особенно, когда срочно надо.
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10
ЮРИЙ 12 минут назад
Предатели!!! Где синяя изолента???
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22k
SolomonA 54 минуты назад


И снова вылезает техническая безграмотность автора: Здесь две детали стянуты для сварки. И зафиксировать их таким образом - вполне нормальный рабочий вариант.
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28k
Levyathan Час назад
Как раз сегодня утром прикрепил стяжками держатель для телефона к решетке воздуховода в машине. Старый держатель в морозы сломался, а новый иначе закрепить не удалось)
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29k
Андрей Иванов Час назад
В большинстве случаев стяжки использованы практически по назначению. Или допустимо.
Притяжка обогревающего провода к трубе, вместо замка (если нечего красть, просто чтоб не распахивалась дверь). С смесителем - у этих кранов штатный крепёж сделан ненамного надёжней стяжки. И т.д.
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168
Хухрмухр Час назад
Этот пост по моему по кругу ходит.
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Спелая кукурузинка

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