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«Мусорные дома» - 14% всех домов в Японии пустует

«Мусорные дома» - 14% всех домов в Японии пустует

Автор:
06 мая 2024 09:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: Мусорные дома   Япония   в мире   заброшка   население   пустые дома   фото   
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Население в Японии стареет. И не просто стареет, а умирает. И внезапно оказалось, что дома этих умерших людей остаются никому не нужными, пустующими. Недавний подсчет показал, что 13,8% всей жилой недвижимости Японии (более 9 миллионов) — остались пустыми после смерти владельцев.

Причины размножения домов-призраков

Конечно, главная причина пустых домов – депопуляция. Не находится наследников или желающих жить в этом некогда популярном регионе. При этом жилье в городах для всех остальных все еще очень дорогое.

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Но вторая причина – слишком дорогая стоимость сноса. Некоторым домам из-за сейсмической активности в регионе порой очень требуется реконструкция или снос. Но даже снос в Японии очень дорог и проводится за счет владельца.

И тот решает просто уехать куда-то жить, а проблему с пустым домом оставить подвешенной, чтобы не тратиться. Вот и стоят дома с заколоченными окнами, поросшие бурьяном на протяжении десятков лет.

У таких домов даже есть собственное название – акия (пустые дома). И на вас тоже может упасть проклятие акия - наследство от дедушки.

Это реально проклятие, потому что жить там нельзя – далеко от работы, или в регионе нет работы. Но и никто не купит, и снести дорого. Потому некоторые наследники даже предпочитаются скрываться и прятаться, если их ищут, чтобы вручить наследство.

Но и государство в этом случае тоже не имеет права ничего делать с такими домами. Формально же они все же чьи-то.

Самое неудобное, что при смерти одного из супругов второй получает во владение лишь половину дома. А вторая половина дома принадлежит детям автоматически. А те уехали, скрываются или просто порвали все связи с семьей.

А без их разрешения нельзя даже продать дом. Вот и выходит второй старик проклят и привязан к этому дому. Или живи в нем, или сбегай и скрывайся, как дети.

Урбанизация рушит Японию

Казалось, что ковид и популяризация удаленной работы, могли бы решить эту проблему – стремительное запустение деревень. Вся Япония стремится в города, особенно в Токио.

Да до такой степени, что акия стали появляться не только в деревушках, где издревле занимались сельским хозяйством. Но и даже во вполне близких к городам пригородах, потому что жить в квартире все равно лучше.

Если бы чиновничий аппарат был более гибким и придумал выход из бюрократического ада, половину бы этих домов купили под реставрацию. Но правила в Японии превыше всего, и дома продолжают стареть и сыпаться.

Что будет с этими домиками в следующие десять лет? Придумают решение или пусть сами по себе развалятся?

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Метки: Мусорные дома   Япония   в мире   заброшка   население   пустые дома   фото   
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1  комментарий
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sanchesS80 Час назад
Урбанизация. Молодёжь едет в город. Да и содержать такой немаленький дом дороже квартиры.
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