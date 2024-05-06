«Мусорные дома» - 14% всех домов в Японии пустует

Но вторая причина – слишком дорогая стоимость сноса. Некоторым домам из-за сейсмической активности в регионе порой очень требуется реконструкция или снос. Но даже снос в Японии очень дорог и проводится за счет владельца.

И тот решает просто уехать куда-то жить, а проблему с пустым домом оставить подвешенной, чтобы не тратиться. Вот и стоят дома с заколоченными окнами, поросшие бурьяном на протяжении десятков лет.