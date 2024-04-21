Храм, на который все совершают покушения

Далее в нем стали традиционно почитать тех воинов Японии, кто погиб за пределами страны. А знаете, кто чаще всего погибал за пределами страны?

Верно, не освободители Европы от гитлеровской Германии. А как раз те самые участники 731, издевавшиеся над китайцами, захватчики Кореи, ради которых строились «станции утешения», куда сгоняли девочек с 11 лет.

В общем, наряду с хорошими людьми, там стали почитать и читать литургии и очень нехорошим. А какой-то момент процент нехороших героев стал критическим.