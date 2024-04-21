Храм, на который все совершают покушения

Есть в Японии старый храм – красивый храм, традиционный, построенный еще в 1870-тых годах самим императором. Но вот дела – то есть поджечь захотят, то кибер-атаку на его сайт устроят и пол интернета в Японии уронят. В чем беда этого храма?
Все началось с благородной истории
Храм Ясукуни расположен в месте, которое зовется «святилище, где призывают души» и посвящен он почитанию душ погибших сторонников императора. Изначально – императора Мэйдзи, который его основал.
Далее в нем стали традиционно почитать тех воинов Японии, кто погиб за пределами страны. А знаете, кто чаще всего погибал за пределами страны?
Верно, не освободители Европы от гитлеровской Германии. А как раз те самые участники 731, издевавшиеся над китайцами, захватчики Кореи, ради которых строились «станции утешения», куда сгоняли девочек с 11 лет.
В общем, наряду с хорошими людьми, там стали почитать и читать литургии и очень нехорошим. А какой-то момент процент нехороших героев стал критическим.
В числе перечисленных в храме «почитаемых душ» есть 14 военных преступников категории А, это означает, что их официально осудили в развязке и подготовке войны и преступлениях против мира. Для аналогии, это как храм, где регулярно служат молебны по Гитлеру. Не удивительно, что его пытаются сжечь, ну а кто бы не пытался?
Южная, Северная Кореи, Китай больше всего оскорблены каждой службой в этом храме, как наиболее пострадавшие от японцев. Это действительно необъяснимое проявление японского национализма и милитаризма, который просто в голову не помещается. Что им стоит почитать всех павших героев, исключив военных преступников и насильников?
Когда какое-либо высокопоставленное лицо в Японии, например премьер-министр Коидзуми Дзюнъитиро, посещал этот храм, обязательно начинались протесты вокруг посольства Японии в нескольких странах Азии. И немного даже удалось повлиять на политику, например, в последний раз этот храм посещал император Японии в 1975 году.
Потом перестал именно из-за протестов, а последующие не пытались этого сделать.
В 2011 году один китаец пытался поджечь храм, забросав его бутылками с зажигательной смесью, но полиция схватила его раньше, чем был нанесен серьезный вред.
В 2015 году уже гражданин Южной Кореи подложил в туалет храма бомбу, которая оказалась не очень мощной. Испорчена только уборная, но зато люди испугались и немного реже туда ходили несколько месяцев.
Сайт храма вообще регулярно ддосят китайские хакеры, набивают его вирусами и спамом, а еще вешают объявления о преступлениях на китайском языке. Даже осуждать их не буду.
В Китае, если вы поедете и будете фотографироваться на фоне этого храма, вас ждет тотальная полная отмена в соц. сетях. Это и случилось с одним молодым и тупым певцом Чжан Чжэ Ханем, который выложил в инстаграм* оттуда фотографии. Впрочем, он сбежал на Тайвань, чтобы продолжать там свою карьеру, ведь кроме китайского он никакого языка не знает.
По мне так Япония поступает крайне глупо, настолько испортили репутацию храму, где почитали души славных воинов страны. Но Япония вообще себе на уме, она и преступления против женщин Южной Кореи никогда не признает не смотря на их личные многочисленные свидетельства.
Трудно даже предположить, чего добиваются японские власти таким поведением. Сожгут же ведь храм рано или поздно, а жалко – красивый же.
Источник:
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