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14 удивительных снимков, на которых запечатлены заброшенные мечети Турции

14 удивительных снимков, на которых запечатлены заброшенные мечети Турции

Автор:
15 апреля 2024 09:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: Турция   в мире   заброшенные мечети   заброшка   мечеть   фото   
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Фотограф Джеймс Кервин (James Kerwin) известен снимками заброшенных зданий: например, мы показывали его серию снимков, посвященных разрушающимся церквям Европы. Последний его проект The Sanctuary выглядит не менее впечатляюще.

Он переводится как «святилище», и в объектив фотографа попали старинные мечети Турции: они давно пустуют, и время берет над ними верх.

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Метки: Турция   в мире   заброшенные мечети   заброшка   мечеть   фото   
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Miralanim
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