14 удивительных снимков, на которых запечатлены заброшенные мечети Турции

Фотограф Джеймс Кервин (James Kerwin) известен снимками заброшенных зданий: например, мы показывали его серию снимков, посвященных разрушающимся церквям Европы. Последний его проект The Sanctuary выглядит не менее впечатляюще.
Он переводится как «святилище», и в объектив фотографа попали старинные мечети Турции: они давно пустуют, и время берет над ними верх.
Сам Джеймс сейчас живет в Стамбуле, но для своего проекта он отправился в турецкие деревни
Именно тут можно найти старые мечети, которые медленно разрушаются
Этим мечетям давно построили более удобную и современную замену
Так что здания стоят без дела, а природа медленно отвоевывает свои территории
Но все равно они очень красивы, и именно эту красоту подчеркивает фотограф
Многим мечетям больше 500 лет
Видно, с каким трудом их делали столетия назад
Джеймс объехал больше 40 деревень в поисках заброшенных храмов
Так что путешествие было для него настоящим приключением
Кервин был удивлен, насколько хорошо сохранились яркие интерьеры
Его фото напоминают о невероятном мастерстве, которое когда-то вложили люди в эти здания
The Sanctuary ― это попытка рассказать о богатом наследии Турции
Источник:
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