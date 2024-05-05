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Парень спас бабульку от мошенников, но выяснилось, что она сама мошенница

Парень спас бабульку от мошенников, но выяснилось, что она сама мошенница

Автор:
05 мая 2024 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: банки   дентги   дроп   мошенники   пенсионерка   скам   
803
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Бабулька - божий одуванчик, 84-лет от роду оказалась совсем не так проста, как показалось в начале.

Парень под ником WargRUS поделился в сети своей историей спасения несчастной пенсионерки из лап коварных мошенников. Началось все с того, что он увидел бабушку с приличной пачкой денег у банкомата и тут же смекнул, что, скорее всего, она стала очередной жертвой мошенников.

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И тут началась история, как в приличном голливудском фильме, даже с погоней, правда, за самой пенсионеркой. Когда парень не дал ей положить деньги в одном отделении, она поехала в другое. Только после того как женщину доставили в отдел, она, вроде, поняла, что от нее хотел этот пионер-тимуровец и граждане в погонах.

В ходе занимательной беседы бабулька раскрыла несколько занимательных моментов своего нехитрого заработка. В свободное от пенсионерских занятий время она подрабатывала дропом - была подставным лицом, на счет которого зачисляются похищенные средства.


Неплохой такой бонус к пенсии.


Граждане, спасая старушек, будьте бдительны! Не все старушки одинаково безобидны!

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Метки: банки   дентги   дроп   мошенники   пенсионерка   скам   
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1  комментарий
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zloykoyot 20 минут назад
Бабушки-божьи одуванчики когда-то были молодыми. И в молодости они могли творить что угодно - от воровства и сутенёрства до убийств и торговлей наркотой.
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