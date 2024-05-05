Парень спас бабульку от мошенников, но выяснилось, что она сама мошенница

И тут началась история, как в приличном голливудском фильме, даже с погоней, правда, за самой пенсионеркой. Когда парень не дал ей положить деньги в одном отделении, она поехала в другое. Только после того как женщину доставили в отдел, она, вроде, поняла, что от нее хотел этот пионер-тимуровец и граждане в погонах.