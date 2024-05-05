Парень спас бабульку от мошенников, но выяснилось, что она сама мошенница

Бабулька - божий одуванчик, 84-лет от роду оказалась совсем не так проста, как показалось в начале.
Парень под ником WargRUS поделился в сети своей историей спасения несчастной пенсионерки из лап коварных мошенников. Началось все с того, что он увидел бабушку с приличной пачкой денег у банкомата и тут же смекнул, что, скорее всего, она стала очередной жертвой мошенников.
И тут началась история, как в приличном голливудском фильме, даже с погоней, правда, за самой пенсионеркой. Когда парень не дал ей положить деньги в одном отделении, она поехала в другое. Только после того как женщину доставили в отдел, она, вроде, поняла, что от нее хотел этот пионер-тимуровец и граждане в погонах.
В ходе занимательной беседы бабулька раскрыла несколько занимательных моментов своего нехитрого заработка. В свободное от пенсионерских занятий время она подрабатывала дропом - была подставным лицом, на счет которого зачисляются похищенные средства.
Неплохой такой бонус к пенсии.
Граждане, спасая старушек, будьте бдительны! Не все старушки одинаково безобидны!
Источник:
- Не только старики: почему люди верят мошенникам?
- Россияне ограбили курьера телефонных мошенников, который нёс деньги обманутой старушки
- Столичный таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей деньги
- Пенсионерке пришлось выложить 16 тысяч рублей за услуги компьютерного мастера
- Пенсионерку из Гомеля мошенники убедили поджечь два автомобиля