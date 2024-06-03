Выходят на пенсию: в Китае в дома престарелых стали селиться 20-ти и 30-летние

Утро в заведении начинается с кофе в баре, затем следует сеанс медитации на горе. После обеда жители дома занимаются сельским хозяйством, ловят рыбу на реке и готовят ужин на общей кухне. Вечера объединяют сообщество вокруг костра для напитков, разговоров, игры в маджонг и караоке.
В Китае в дома престарелых стала заселяться молодежь в возрасте от 20 до 30 лет. Они ищут там спокойствия и отдыха от работы.
Дома престарелых в Китае сейчас предназначены не только для пожилых людей. Недавно появилась новая тенденция, когда молодежь в возрасте до 30 лет "выгорела" на работе и ищет место, где они могут "выйти на пенсию".
Большинство обитателей домов для престарелых сейчас — это молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Они не собираются жить здесь до конца жизни, но стремятся сделать перерыв в работе и карьере.
"Некоторые люди могут удивляться, почему эти молодые люди так рано "выходят на пенсию", но многие люди в возрасте за тридцать чувствуют себя потерянными. Когда-то я был одним из них", — сказал 32-летний Лу Лейлей, который открыл дом престарелых в провинции Юньнань, который начал работу в начале этого года.
В заведении Лу утро начинается с кофе в баре, затем следует сеанс медитации на горе. После обеда жители дома занимаются сельским хозяйством, ловят рыбу на реке и готовят ужин на общей кухне. Вечера объединяют сообщество вокруг костра для напитков, разговоров, игры в маджонг и караоке.
На входе в помещение висит баннер с надписью: "Ложитесь, пожалуйста".
В отличие от традиционных услуг для пожилых людей, эти уединения похожи на коммунальные семьи, где люди работают на благо общего блага.
Заведение Лу предлагает 12 спален и берет с жильцов месячную арендную плату в размере 1500 юаней (200 долларов США).
В другом доме престарелых в Хэбэе на севере Китая владелец Ли Сяолан не берет с жильцов платы, но требует от них делать взносы в содержание и развитие дома.
Напротив, традиционные учреждения ухода за больными требуют минимальной ежемесячной оплаты, которая в среднем составляет 5000 юаней (700 долларов США), сообщает Phoenix Weekly.
Тем временем все больше людей, вдохновленных движением "Огонь", планируют свой путь к выходу на постоянную пенсию в возрасте 30-40 лет. На китайской платформе социальных сетей Douban группа "Fire lifestyle" собрала более 230 000 участников.
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