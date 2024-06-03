Выходят на пенсию: в Китае в дома престарелых стали селиться 20-ти и 30-летние

В Китае в дома престарелых стала заселяться молодежь в возрасте от 20 до 30 лет. Они ищут там спокойствия и отдыха от работы.

Дома престарелых в Китае сейчас предназначены не только для пожилых людей. Недавно появилась новая тенденция, когда молодежь в возрасте до 30 лет "выгорела" на работе и ищет место, где они могут "выйти на пенсию".

Большинство обитателей домов для престарелых сейчас — это молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Они не собираются жить здесь до конца жизни, но стремятся сделать перерыв в работе и карьере.