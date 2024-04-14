В Китае никто не слышал про китайские печеньки с предсказаниями

Так получается, что китайские печеньки и вовсе не из Китая!?

Пра-пра-пра дедушка китайского печенья – это японские печеньки из 19 века цудзира сенбей. Правда записка там была не внутри теста, а втыкалась в изгиб печеньки.

Но начало пихать в еду записки было положено. Американский ландшафтный дизайнер из Японии Макото Хагивара в 1900-тых годах подал такое печенье к столу в Сан-Франциско.

Правда на него потом подал в суд Дэвид Юнг, основатель компании Hong Kong Noodle Company в Лос-Анджелесе, утверждая, что это он придумал печеньки в 1918 году. Однако суд встал на сторону Макото Хагивары.