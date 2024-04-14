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В Китае никто не слышал про китайские печеньки с предсказаниями

В Китае никто не слышал про китайские печеньки с предсказаниями

Автор:
14 апреля 2024 09:21
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Китай   в мире   люди   печеньки с предсказаниями   факты   фото   
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Видели печеньки с бумажками-предсказаниями внутри в китайских ресторанах в России или Европе? Там еще всякие общие мысли вроде «вас ждет удача при старании». А вот если пойти в аналогичный ресторан в Китае, то там о таких печеньках и не слышали вовсе.

Так получается, что китайские печеньки и вовсе не из Китая!?

Пра-пра-пра дедушка китайского печенья – это японские печеньки из 19 века цудзира сенбей. Правда записка там была не внутри теста, а втыкалась в изгиб печеньки.

Но начало пихать в еду записки было положено. Американский ландшафтный дизайнер из Японии Макото Хагивара в 1900-тых годах подал такое печенье к столу в Сан-Франциско.

Правда на него потом подал в суд Дэвид Юнг, основатель компании Hong Kong Noodle Company в Лос-Анджелесе, утверждая, что это он придумал печеньки в 1918 году. Однако суд встал на сторону Макото Хагивары.

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И… всем было плевать, кто это придумал. Никто не собирался соблюдать авторского права на китайские печеньки. Сразу десяток семей-выходцев из Китая, Японии и других регионов заявил, что их предки изобрели такое угощение.

А всему виновата Вторая Мировая. В США, как мы помним, американцы японского происхождения подверглись остракизму во время войны. Их собирали и высылали в лагеря.

И производители решили, что японское печенье – это токсичная тема, скажут еще, что это печенье из ссылки. Потому их быстро стали называть китайскими печеньями и продавать в китайских, а не японских лавочках.

А поскольку больше всего таких печенек до сих пор пекут в США (три миллиарда в год как минимум), американцы имели право хоть испанскими их назвать. Ничего общего с реальными странами они не имеют.

В китайском языке даже нет общепринятого термина для такой «печеньки с предсказанием».

Пекутся такие печеньки из сладкого вафельного теста с ванилью, внутрь кладется завернутая бумажка с «мудрой» фразой. Во многих китайских ресторанах его приносят как комплимент для хорошего настроения вместе со счетом.

Сколько раз ни пробовала – невкусно, приторно и сухо. И предсказание всегда было дурацкое, а не остроумное. Вроде «держись за важное, и оно тебя не покинет». Лучше бы даже «пацанские цитаты» вставляли бы «одна ошибка - и ты ошибся», и то остроумнее было бы.

А недавно прочла, что самая большая удача – достать из печеньки пустую бумажку. Значит, будущее кристально ясно, и ты пишешь его сам.

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Метки: Китай   в мире   люди   печеньки с предсказаниями   факты   фото   
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Snezhinka
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