В Китае никто не слышал про китайские печеньки с предсказаниями

Видели печеньки с бумажками-предсказаниями внутри в китайских ресторанах в России или Европе? Там еще всякие общие мысли вроде «вас ждет удача при старании». А вот если пойти в аналогичный ресторан в Китае, то там о таких печеньках и не слышали вовсе.
Так получается, что китайские печеньки и вовсе не из Китая!?
Пра-пра-пра дедушка китайского печенья – это японские печеньки из 19 века цудзира сенбей. Правда записка там была не внутри теста, а втыкалась в изгиб печеньки.
Но начало пихать в еду записки было положено. Американский ландшафтный дизайнер из Японии Макото Хагивара в 1900-тых годах подал такое печенье к столу в Сан-Франциско.
Правда на него потом подал в суд Дэвид Юнг, основатель компании Hong Kong Noodle Company в Лос-Анджелесе, утверждая, что это он придумал печеньки в 1918 году. Однако суд встал на сторону Макото Хагивары.
И… всем было плевать, кто это придумал. Никто не собирался соблюдать авторского права на китайские печеньки. Сразу десяток семей-выходцев из Китая, Японии и других регионов заявил, что их предки изобрели такое угощение.
Причем тут Китай, если печенье пришло из Японии?
А всему виновата Вторая Мировая. В США, как мы помним, американцы японского происхождения подверглись остракизму во время войны. Их собирали и высылали в лагеря.
И производители решили, что японское печенье – это токсичная тема, скажут еще, что это печенье из ссылки. Потому их быстро стали называть китайскими печеньями и продавать в китайских, а не японских лавочках.
А поскольку больше всего таких печенек до сих пор пекут в США (три миллиарда в год как минимум), американцы имели право хоть испанскими их назвать. Ничего общего с реальными странами они не имеют.
В китайском языке даже нет общепринятого термина для такой «печеньки с предсказанием».
Как вам на вкус?
Пекутся такие печеньки из сладкого вафельного теста с ванилью, внутрь кладется завернутая бумажка с «мудрой» фразой. Во многих китайских ресторанах его приносят как комплимент для хорошего настроения вместе со счетом.
Сколько раз ни пробовала – невкусно, приторно и сухо. И предсказание всегда было дурацкое, а не остроумное. Вроде «держись за важное, и оно тебя не покинет». Лучше бы даже «пацанские цитаты» вставляли бы «одна ошибка - и ты ошибся», и то остроумнее было бы.
А недавно прочла, что самая большая удача – достать из печеньки пустую бумажку. Значит, будущее кристально ясно, и ты пишешь его сам.
Источник:
- Как работает китайская полиция?
- Что китайцы на самом деле думают о России и русских: 6 неожиданных фактов
- Булыжники за тысячи долларов – как бедные китайцы сорвали джек-пот
- Чавкать и говорить с полным ртом: 12 странных правил этикета за столом в Китае
- Жёсткие правила для китайских прислужниц