Китаец прятался в пещере 14 лет из-за 150 юаней

Но вот только зятя и друга взяли буквально по горячим следам, и мужчина понял, что буквально этим вечером полиция придет уже к нему. Только он взял спальник, одежду и сбежал из дома.

Он неплохо знал горы, потому решил для начала перекантоваться в лесу неподалеку от дома. Вот только не знал, что накажет сам себя суровее, чем полиция накажет его сообщников.

Все дело в том, что грабеж был с применением оружия (они запугали сотрудников заправки). А это в Китае крайне тяжкое преступление, за которое светит 10 лет, против 3 лет, если бы это была обычная кража или грабеж.