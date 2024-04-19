FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2187 постов • 785 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Китаец прятался в пещере 14 лет из-за 150 юаней

Китаец прятался в пещере 14 лет из-за 150 юаней

Автор:
19 апреля 2024 09:18
Сообщество : Истории из жизни
Метки: 14 лет   Китай   в мире   история   люди   пещера   фото   
937
6

То есть из-за 2 тысяч рублей по нашим деньгам, на которые он ограбил провинциальную заправку в Китае. Он так испугался наказания, что 14 лет своей жизни скрывался в горных пещерах.

Афера криминального «гения»

Лю Моуфу было за 30, когда он с молодым зятем и его другом вместе ограбил заправку. Но наличных уже в 2009 году там было мало, смогли унести 156 юаней. Сейчас это 2000 рублей, тогда на них можно было купить больше, но все равно сумма ничего не способная изменить в жизни человека.

Потому 60 юаней двое мужчин тут же потратили на еду и фейерверки, потом поделили остаток на троих. Каждому досталось по 32 юаня (400 рублей).

×

Но вот только зятя и друга взяли буквально по горячим следам, и мужчина понял, что буквально этим вечером полиция придет уже к нему. Только он взял спальник, одежду и сбежал из дома.

Он неплохо знал горы, потому решил для начала перекантоваться в лесу неподалеку от дома. Вот только не знал, что накажет сам себя суровее, чем полиция накажет его сообщников.

Все дело в том, что грабеж был с применением оружия (они запугали сотрудников заправки). А это в Китае крайне тяжкое преступление, за которое светит 10 лет, против 3 лет, если бы это была обычная кража или грабеж.

Как начались долгие 14 лет

Полиция наведывалась к его родне почти каждый дом, расспрашивая, не вернулся ли Лю Моуфу. Потому он понял, что не может вернуться домой. И отыскал себе новое место обиталища- карстовую пещеру в горах.

Он сам добывал себе пропитание охотой и ловушками, а деревушку пробирался по ночам, чтобы красть у соседей картошку. Благо, он знал, где они хранят овощи.

Семью он тоже видел, но только по большим праздникам. Тогда в деревнях было полно приезжей родни из города, а полиция занята охраной площадей. Ни у кого не было времени искать беглых грабителей.

Семья Лю не сознается, знала ли она, в какой пещере прятался китаец. Но они не сдали его, но и сами туда не ходили – полиция за ними следила. Семья взяла консультацию у юриста, и перспектива 10 лет в тюрьме напугала грабителя. Тогда он еще отсидел в пещере только года 4. Думал, что это закончится быстрее, чем 10 лет…

Чтобы не мучиться в полном одиночестве, Лю приручил несколько бродячих собак и жил с ними в своей пещере.

Но одиночество сводило его с ума и доводило до отчаяния. Он сломался… на 14 году отшельничества. За это время он пропустил свадьбу сына и рождение внука. В итоге, когда ему перевалило за 50, он понял, что не был рядом с женой все самые важные годы жизни.

Он вышел к людям и раскрыл пещеру. Та оказалась довольно глубоко в лесу, 10 километров от деревни, самостоятельно полиция бы его никогда не нашла. Тем более он прятался даже от случайных путников, словно кто-то искал парня, который украл 150 юаней.

Все, о чем говорит сдавшийся наконец Лю, что он бесконечно жалеет о поступке. Он вышел бы гораздо раньше и успел бы больше, даже если бы его осудили по самой строгой статье.

Мне кажется, он сам посадил себя на цепь рядом со своей семьей. Он мог сбежать в другой регион, там устроиться на работу и присылать хотя бы денег внуку, а не воровать картошку.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: 14 лет   Китай   в мире   история   люди   пещера   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Sheir Час назад
Статистика играет с китайцами дурную шутку. Если по статистике-каждый сотый из твоего народа д.о.л.б.а.е.б, то представьте, сколько их в Китае.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
36k
Teodor 57 минут назад
"Зато я видел сам, как солнышко вставало,
И видел сам, как расцветал в тайге цветок"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3496 постов (3298 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

803095



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В подмосковном Раменском приезжий ударил беременную девушку-фельдшера за отказ выдать ему справку
В подмосковном Раменском приезжий ударил беременную девушку-фельдшера за отказ выдать...
Пьяная проститутка набросилась на кота, но тот не дал себя в обиду
Пьяная проститутка набросилась на кота, но тот не дал себя в обиду
Набирающие популярность в сообществах
К юбилею музыканта
К юбилею музыканта
Люди из стали. Маша Брускина
Люди из стали. Маша Брускина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#машина#Юмор#Прикол#ДТП#собака#Автовсячина#забавно#США#Реакция
#фото#автомир#в мире#интересное#милота#история#Россия#дети#шоу бизнес#природа
#автомобили#интересно#кот#аварии#авто аварии#люди#кошка#фильм#подборка#конфликт
К чему привела политика одного ребенка в Китае К чему привела политика одного ребенка в Китае В Китае никто не слышал про китайские печеньки с предсказаниями В Китае никто не слышал про китайские печеньки с предсказаниями Китаец отказался платить выкуп за невесту, она сделала аборт на 5 месяце Китаец отказался платить выкуп за невесту, она сделала аборт на 5 месяце Как китайский городок продает сверчков за миллионы Как китайский городок продает сверчков за миллионы Фoтo этoгo китайского мaльчикa облетело весь мир, измeнив его жизнь Фoтo этoгo китайского мaльчикa облетело весь мир, измeнив его жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться