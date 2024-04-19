Китаец прятался в пещере 14 лет из-за 150 юаней

То есть из-за 2 тысяч рублей по нашим деньгам, на которые он ограбил провинциальную заправку в Китае. Он так испугался наказания, что 14 лет своей жизни скрывался в горных пещерах.
Афера криминального «гения»
Лю Моуфу было за 30, когда он с молодым зятем и его другом вместе ограбил заправку. Но наличных уже в 2009 году там было мало, смогли унести 156 юаней. Сейчас это 2000 рублей, тогда на них можно было купить больше, но все равно сумма ничего не способная изменить в жизни человека.
Потому 60 юаней двое мужчин тут же потратили на еду и фейерверки, потом поделили остаток на троих. Каждому досталось по 32 юаня (400 рублей).
Но вот только зятя и друга взяли буквально по горячим следам, и мужчина понял, что буквально этим вечером полиция придет уже к нему. Только он взял спальник, одежду и сбежал из дома.
Он неплохо знал горы, потому решил для начала перекантоваться в лесу неподалеку от дома. Вот только не знал, что накажет сам себя суровее, чем полиция накажет его сообщников.
Все дело в том, что грабеж был с применением оружия (они запугали сотрудников заправки). А это в Китае крайне тяжкое преступление, за которое светит 10 лет, против 3 лет, если бы это была обычная кража или грабеж.
Как начались долгие 14 лет
Полиция наведывалась к его родне почти каждый дом, расспрашивая, не вернулся ли Лю Моуфу. Потому он понял, что не может вернуться домой. И отыскал себе новое место обиталища- карстовую пещеру в горах.
Он сам добывал себе пропитание охотой и ловушками, а деревушку пробирался по ночам, чтобы красть у соседей картошку. Благо, он знал, где они хранят овощи.
Семью он тоже видел, но только по большим праздникам. Тогда в деревнях было полно приезжей родни из города, а полиция занята охраной площадей. Ни у кого не было времени искать беглых грабителей.
Семья Лю не сознается, знала ли она, в какой пещере прятался китаец. Но они не сдали его, но и сами туда не ходили – полиция за ними следила. Семья взяла консультацию у юриста, и перспектива 10 лет в тюрьме напугала грабителя. Тогда он еще отсидел в пещере только года 4. Думал, что это закончится быстрее, чем 10 лет…
Чтобы не мучиться в полном одиночестве, Лю приручил несколько бродячих собак и жил с ними в своей пещере.
Но одиночество сводило его с ума и доводило до отчаяния. Он сломался… на 14 году отшельничества. За это время он пропустил свадьбу сына и рождение внука. В итоге, когда ему перевалило за 50, он понял, что не был рядом с женой все самые важные годы жизни.
Он вышел к людям и раскрыл пещеру. Та оказалась довольно глубоко в лесу, 10 километров от деревни, самостоятельно полиция бы его никогда не нашла. Тем более он прятался даже от случайных путников, словно кто-то искал парня, который украл 150 юаней.
Все, о чем говорит сдавшийся наконец Лю, что он бесконечно жалеет о поступке. Он вышел бы гораздо раньше и успел бы больше, даже если бы его осудили по самой строгой статье.
Мне кажется, он сам посадил себя на цепь рядом со своей семьей. Он мог сбежать в другой регион, там устроиться на работу и присылать хотя бы денег внуку, а не воровать картошку.
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