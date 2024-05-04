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Китайские космонавты вернулись на Землю после миссии "Шэньчжоу-17"

Китайские космонавты вернулись на Землю после миссии "Шэньчжоу-17"

Автор:
04 мая 2024 09:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   в мире   интересные новости   исследования   космический корабль   космическое   космонавты   космос   новости   
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Экипаж китайского космического корабля "Шэньчжоу-17" вернулся на Землю после шести месяцев пребывания в космосе. Всё это время астронавты провели на орбитальной станции КНР, проводя научные эксперименты и различные испытания.

Космический корабль «Шэньчжоу-17» стартовал с китайского космодрома Цзюцюань 26 октября 2023 года, почти в конце предыдущей миссии. Экипаж «Шэньчжоу-17» оказался самым молодым за всю историю полетов на космическую станцию «Тяньгун»: командиру Тану Хунбо было 48 лет, а космонавтам Тану Шэнцзе и Цзяну Синьлинь на момент полета было 34 и 35 лет. На этой неделе, 30 апреля, три тайконавта благополучно завершили миссию и вернулись на Землю. Команда приземлилась в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Миссия «Шэньчжоу-17» была организована с разными целями, в том числе - проведение экспериментов и испытаний полезного груза, выполнение внекорабельной деятельности и задач по выводу грузов из шлюзового модуля, ремонт и обслуживание космической станции, дальнейшее повышение эффективности эксплуатации станции. Эта миссия стала еще одним шагом вперед для Китая в освоении космоса: за время пребывания на борту китайской космической станции команда провела ряд важных экспериментов и научных исследований.

На данный момент командир корабля, Тан Хинбо, является рекордсменом по самому длительному пребыванию на орбите среди китайских астронавтов. Он провел в космосе 279 дней во время полетов кораблей «Шэньчжоу-12» и «Шэньчжоу-17».


"Во время миссии я скучал по своей родине, и родному городу в частности. Всякий раз, когда космическая станция пролетала над Китаем и у меня появлялось свободное время, я смотрел в окно и искал свой родной город. Меня переполняли тоска и гордость," - поделился командир после приземления.

После приземления все члены экипажа были перевезены в Пекин, где они прошли медицинское обследование, восстановились и подвели итоги после полёта. Кстати, с 2020 года китайская космическая программа добилась большого прогресса, выполнив несколько самых сложных миссий за всю историю освоения космоса. В дальнейшем Китай планирует осуществлять больше полетов человека в космос, а также лунных и планетарных миссий. К 2030 году планируется высадка китайских астронавтов на Луну.

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Метки: Китай   в мире   интересные новости   исследования   космический корабль   космическое   космонавты   космос   новости   
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2  комментария
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MPEG-8 47 минут назад
Молодцы китайцы, что тут сказать.
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Леон 6 минут назад
Космонавты а не астронавты. А так да, молодцы.
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1689 постов (1632 в горячем)

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