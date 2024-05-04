Китайские космонавты вернулись на Землю после миссии "Шэньчжоу-17"

Космический корабль «Шэньчжоу-17» стартовал с китайского космодрома Цзюцюань 26 октября 2023 года, почти в конце предыдущей миссии. Экипаж «Шэньчжоу-17» оказался самым молодым за всю историю полетов на космическую станцию «Тяньгун»: командиру Тану Хунбо было 48 лет, а космонавтам Тану Шэнцзе и Цзяну Синьлинь на момент полета было 34 и 35 лет. На этой неделе, 30 апреля, три тайконавта благополучно завершили миссию и вернулись на Землю. Команда приземлилась в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.