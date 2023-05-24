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У берегов Китая нашли затонувшие корабли династии Мин

У берегов Китая нашли затонувшие корабли династии Мин

Автор:
24 мая 2023 15:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   артефакты   в мире   древности   интересное   исследования   море   находки   новости   фото   
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В Южно-Китайском море нашли останки двух кораблей династии Мин (1368–1644). Находку сделали на глубине 1500 метров. Это также первый случай в истории, когда Китай обнаружил настолько крупномасштабное древнее кораблекрушение в морских глубинах.

Останки двух кораблей обнаружила научно-исследовательская группа из Института глубоководных наук и инженерии Китайской академии наук. Исследователи указали, что находка имеет важнейшее значение для мировой археологии, а также поможет найти больше информации о Великом шёлковом пути - древнем торговом пути, который соединял Китай с другими азиатскими странами и Средиземноморьем.


Затонувшие корабли датируются концом 15-го и началом 16-го веков, и относятся к династии Мин, которая правила Китаем в 1368–1644 годы. Их нашли примерно на глубине 1500 метров в северо-западном регионе Южно-Китайского моря. Оба корабля были заполнены грузом. На первом корабле находилось около 100 тысяч предметов - в основном фарфоровой посуды. Второй корабль оказался чуть старше первого, и был заполнен древесиной, которую должны были доставить в Китай.

Оба корабля и их содержимое довольно хорошо сохранились, поэтому исследователи без труда определили, к какому периоду они относятся. Находку назвали "прорывом" в истории торговли Китая.


"Найденные артефакты имеют высокую историческую, научную и культурную ценность. Находка может стать одной из важнейших в мировой подводной археологии. Это - важный ключ к истории Великого шёлкового пути, и большой прорыв в истории китайской торговли тех времён," - рассказал Ян Ялинь, директор департамента археологии Национального управления культурного наследия.

Среди найденной посуды обнаружили разные типы материала, в том числе бело-голубой фарфор, селадон (керамические изделия из тонкой фаянсовой массы) и керамику с зелёной глазурью. Исследования кораблей стартовали на прошлой неделе, и продолжатся до июня. Точные места кораблекрушений не разглашают - в целях защиты артефактов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   артефакты   в мире   древности   интересное   исследования   море   находки   новости   фото   
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4  комментария
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AlexWoyz 44 минуты назад
почём нынче эти тарелочки?
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Алексей 20 минут назад
Ага, корабли из древесины сгнили, а дрова как будто вчера напялили и посуда вся сверху лежит за 4 века ни краска необлезла не илом занесло. Молодцы китайцы налепили затопили щас поднимут и на аукционах лохам втюхают
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