У берегов Китая нашли затонувшие корабли династии Мин

Затонувшие корабли датируются концом 15-го и началом 16-го веков, и относятся к династии Мин, которая правила Китаем в 1368–1644 годы. Их нашли примерно на глубине 1500 метров в северо-западном регионе Южно-Китайского моря. Оба корабля были заполнены грузом. На первом корабле находилось около 100 тысяч предметов - в основном фарфоровой посуды. Второй корабль оказался чуть старше первого, и был заполнен древесиной, которую должны были доставить в Китай.