У берегов Китая нашли затонувшие корабли династии Мин

В Южно-Китайском море нашли останки двух кораблей династии Мин (1368–1644). Находку сделали на глубине 1500 метров. Это также первый случай в истории, когда Китай обнаружил настолько крупномасштабное древнее кораблекрушение в морских глубинах.
Останки двух кораблей обнаружила научно-исследовательская группа из Института глубоководных наук и инженерии Китайской академии наук. Исследователи указали, что находка имеет важнейшее значение для мировой археологии, а также поможет найти больше информации о Великом шёлковом пути - древнем торговом пути, который соединял Китай с другими азиатскими странами и Средиземноморьем.
Затонувшие корабли датируются концом 15-го и началом 16-го веков, и относятся к династии Мин, которая правила Китаем в 1368–1644 годы. Их нашли примерно на глубине 1500 метров в северо-западном регионе Южно-Китайского моря. Оба корабля были заполнены грузом. На первом корабле находилось около 100 тысяч предметов - в основном фарфоровой посуды. Второй корабль оказался чуть старше первого, и был заполнен древесиной, которую должны были доставить в Китай.
Оба корабля и их содержимое довольно хорошо сохранились, поэтому исследователи без труда определили, к какому периоду они относятся. Находку назвали "прорывом" в истории торговли Китая.
"Найденные артефакты имеют высокую историческую, научную и культурную ценность. Находка может стать одной из важнейших в мировой подводной археологии. Это - важный ключ к истории Великого шёлкового пути, и большой прорыв в истории китайской торговли тех времён," - рассказал Ян Ялинь, директор департамента археологии Национального управления культурного наследия.
Среди найденной посуды обнаружили разные типы материала, в том числе бело-голубой фарфор, селадон (керамические изделия из тонкой фаянсовой массы) и керамику с зелёной глазурью. Исследования кораблей стартовали на прошлой неделе, и продолжатся до июня. Точные места кораблекрушений не разглашают - в целях защиты артефактов.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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