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Китаянка украла 11-летнюю девочку, чтобы воспитать её "идеальной женой" для сына

Китаянка украла 11-летнюю девочку, чтобы воспитать её "идеальной женой" для сына

Автор:
24 апреля 2024 08:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   в мире   история   невеста для сына   новости   похищение   
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Женщина была очарована школьницей из провинции, ей очень захотелось иметь такую невестку, из-за чего семейство совершило дерзкое похищение.

В Китае произошел вопиющий случай, который вызвал невероятный резонанс в обществе. Жительница провинции Юньнань вместе с сыном похитила девочку, которая, как никто другой, подходила на роль "идеальной жены" для отпрыска.

Женщина по фамилии Ян встретила 11-летнюю школьницу в соседней деревне. Девочка-подросток очаровала китаянку манерами, поэтому госпожа Ян подумала, что малышка подойдет ей в роли невестки. Воодушевленная дамочка вместе со своим 27-летним сыном приехала к семье девочки, чтобы просить ее руки.

Отец ребенка отказал, но на пути к своей цели Ян не видела преград...

Дерзкое похищение

Мамаша вступила в сговор со своим сыном. Они выбрали момент, когда родителей школьницы не было дома, и увезли девочку из родной деревни в город. Родители обратились в полицию и написали заявление о похищении.

К счастью, найти семейку удалось довольно быстро: девочка провела в доме недосвекрови четыре дня, когда похитительницу арестовали. А еще через несколько дней и несостоявшийся муж пришел в участок сдаваться с повинной.

Суд приговорил женщину и ее сынка к 2 годам и 7 месяцам заключения за похищение ребенка. Родители девочки подали апелляцию, чтобы наказание было более строгим, но после повторного рассмотрения дела срок остался прежним.

Традиции

Интересно, что на протяжении долгого времени в Китае действительно была традиция похищать девочек для перевоспитания в доме будущего свекра и свекрови. Таким образом юных жительниц Поднебесной готовили к замужеству. Позднее "идеальная жена" становилась супругой одного из сыновей в семье, где ее перевоспитывали.

В середине прошлого века на эту традицию был введен официальный запрет, и похищение девочки-подростка стало приравниваться к уголовному преступлению. Однако в провинции все еще есть последователи такого обряда. К ним, судя по всему, относилась Ян со своим сыном.

Источник:

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Метки: Китай   в мире   история   невеста для сына   новости   похищение   
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MrPalych 20 минут назад
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1600 постов (1296 в горячем)

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