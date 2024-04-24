Китаянка украла 11-летнюю девочку, чтобы воспитать её "идеальной женой" для сына

В Китае произошел вопиющий случай, который вызвал невероятный резонанс в обществе. Жительница провинции Юньнань вместе с сыном похитила девочку, которая, как никто другой, подходила на роль "идеальной жены" для отпрыска.

Женщина по фамилии Ян встретила 11-летнюю школьницу в соседней деревне. Девочка-подросток очаровала китаянку манерами, поэтому госпожа Ян подумала, что малышка подойдет ей в роли невестки. Воодушевленная дамочка вместе со своим 27-летним сыном приехала к семье девочки, чтобы просить ее руки.

Отец ребенка отказал, но на пути к своей цели Ян не видела преград...

Дерзкое похищение

Мамаша вступила в сговор со своим сыном. Они выбрали момент, когда родителей школьницы не было дома, и увезли девочку из родной деревни в город. Родители обратились в полицию и написали заявление о похищении.