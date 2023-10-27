Развенчание мифов о работе следователя

В сериалах и кино обычно видим следующее: прокуренный кабинет, доска, где висят фотографии с перекрещенными нитками, а на обед идут обсуждать дела в кафе за непременным кофе. Причём такой образ создан как в российском кинематографе, так и зарубежном. Ну разве что наши в столовую ходят обедать.
Но кино от реальности, как всегда, отличается. Не такая уж она красивая и дела раскрываются не так уж быстро. Взять даже дело насильника из Тулуна, который совершал свои ужасные деяния на протяжении 30 лет, или же Чикатило, или того же Сергея Головкина (Фишера). Годами и десятилетиями "висяк" может существовать на полке, пока череда определённых событий не приведёт к поимке преступника. Или не приведёт...
Это, в целом, правда. Если человек следователь, то при встрече с коллегой, да иногда даже просто другом, разговор так или иначе вырулит на работу. Это профдеформация, от которой никуда не деться, особенно если это дела уголовные и сложные. Разговор об этом идёт всегда, как с коллегами, так и внутри головы. И со временем разговоры о трупах и "расчленёнках" уже не вызывают дрожи и спокойно могут идти под вкусный обед. Но это опять же те, кто работает с уголовными делами, убийствами. Коллеги из других отделов, поспокойнее, могут быть не так уравновешенны.
К слову, российские следователи любят носить с собой домашнюю еду, а не закусывать пончиками.
Вот тут они едут ночью на вызов, потом садятся до утра пить крепкий кофе, тут же кого-то озарило и вот уже следующий кадр - погони, перестрелки, дружеская или даже романтичная поддержка коллег и суровые полицейские шутки.
Стоит начать с того, что на такой серьёзной службе романы запрещены. Да и родственные связи тоже, потому что объективной работы не получится, если жена - подчинённая, а муж начальник или наоборот.
Ночью из постели вытащат навряд ли, потому что работать будет дежурная следственно-оперативная группа. Если всё-таки выпало, что в составе этой группы окажетесь вы, то после ночных поездок на дело, нужно будет следующий день выяснять материалы дела, изучать все факторы и даже может быть уже выезжать на арест. Так себе романтика.
А допросы в кино обычно тоже выглядят довольно-таки мирными, а на деле из кабинета нередко приходится убирать все потенциально опасные предметы (тяжёлые, режущие, колющие), причём даже в случае обычной беседы. Реакцию свидетеля или подозреваемого предсказать довольно непросто.
Есть такое устоявшееся мнение, что полицейский всегда при оружии и могут его использовать в любой момент. Ну гуляет полицейский с собакой, увидел как кто-то обворовал аптеку и тут же вытащил "ствол" и начал ловить вора. Но нет, это не так.
Сотрудники российской полиции довольно-таки слабо защищены в правовом поле, если дело касается оружия. Они не рискуют его использовать и будут до последнего стараться обойтись без служебного оружия.
Следователи получают оружие когда заступают на дежурство, или же отправляются на стрельбище.
Кстати, если на улице к человеку подошёл человек, показал удостоверение, но был одет в гражданскую форму, то он как бы не при исполнении и его можно игнорировать. Но это не так. Обычная одежда имеет место, но стиль должен быть деловой. Форма нужна при заступлении на дежурство или же на важные совещания.
В кино подозреваемые обычно "раскалываются" чуть ли не на первом допросе. Оно и понятно, ведь невозможно тянуть киновремя бесконечно. Но на деле так происходит далеко не всегда.
Следователь должен быть не только образован и умён, но и еще быть хорошим психологом, чтобы раскрутить подозреваемого на разговор.
Преступники, в зависимости от своего криминального опыта, могут даже ставить условия правоохранителям. Они могут пойти на сотрудничество со следствием, при условии назначения срока в определённую тюрьму, или же вообще не попасть за решётку.
С каждым подозреваемым нужно всегда вести долгий диалог, подбирать тот самый ключик, иначе он просто уйдёт в "молчанку" и придётся прилагать дополнительные усилия, чтобы все улики и свидетельские показания на суде были безупречны.
Трудно с теми, кто опытен, они уже знают как обойти неудобные вопросы, что именно говорить для собственной выгоды, ну а кто-то просто развлекается тем, что водит за нос следователя.
И вторая сложность - это пострадавшие. Если вспомнить того же маньяка из Тулуна, то такая долгая поимка продолжалась не только от того, что местные полицейские намеренно игнорировали обращения жительниц, но многие из них просто даже не приходили к ним из-за стыда. Маленький город, все друг друга знают и даже сами местные полицейские не раз говорили избитой и изнасилованной жертве, что она сама виновата в том, что на неё напали.
Пост основан на рассказах реальных следователей, пожелавших развенчать киношные мифы, верить которым, конечно же, не стоит.
Источник:
- Банда из Южной Кореи, поедавшая богачей
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- Почему многие так любят жанр True Crime
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- "Семья" Чарльза Мэнсона: безумие секты и её главаря
Всë.
Вы не поверите, но это у всех так
Там более автором сценария первого сезона был Андрей Кивинов, который с 1986 по 1998 был сотрудником милиции, в последние годы на должности начальника отдела по раскрытию умышленных убийств Кировского РУВД Санкт-Петербурга.
После успешного показа на съёмки продолжения выделили уже другой бюджет, поболее, но с появлением чистеньких кабинетов с компьютерами, ощущение достоверности происходящего конечно немного просело.
Т.е. фильмы про следаков снимают уже сто лет, но вот только в данном посте и только 27.10.2023 оказалось, что там может быть не правда.
Охереть, это открытие века!
Это миф. Сколько у нас оправдательных приговоров?
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А теперь правило второе: будь к человеку внимательным и старайся подвинуть к разговору об нем самом. А как это сделать?
- Как это сделать?
- Аааа для этого существует третье правило: найди тему, которая ему интересна.
- Ничего себе задачка. Это для незнакомого-то человека.
- А. А вот для этого и существует четвертое правило, которое гласит: поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства. Вникни в него, узнай, чем он живет. Это, конечно, трудно. И, в общем, попотеть придется, но зато, если ты это сможешь, то он тебе всё расскажет.
Вот Сенька Тузик детекторные приемники делал. А я ему, а, спасибо. А я ему однажды катушку для сборки подарил...
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"Хитры вы, конечно, собаки легавые с подходцами вашими. Только ты учти, ножичков у нас на всех хватит. Наглотаетесь досыта, как давеча на бульваре. Будь, Шарапов, не кашляй! Сенечке-Тузику, псу вашему, пламенный привет!"
не парьтесь с оценкой...
В посте, 90% - описание работы опера.
Приведенные "тонкости" работы - похожи на выдержки из сериалов.
А уж "посадить невиновного" - практически невозможно, если он не в сговоре с теми же операми, оформлявшими "материал".
Если че - наблюдения из жизни. Все встреченные мною следаки были либо тупыми,либо хитрожопыми.