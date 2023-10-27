Развенчание мифов о работе следователя

В кино подозреваемые обычно "раскалываются" чуть ли не на первом допросе. Оно и понятно, ведь невозможно тянуть киновремя бесконечно. Но на деле так происходит далеко не всегда.

Следователь должен быть не только образован и умён, но и еще быть хорошим психологом, чтобы раскрутить подозреваемого на разговор.

Преступники, в зависимости от своего криминального опыта, могут даже ставить условия правоохранителям. Они могут пойти на сотрудничество со следствием, при условии назначения срока в определённую тюрьму, или же вообще не попасть за решётку.

С каждым подозреваемым нужно всегда вести долгий диалог, подбирать тот самый ключик, иначе он просто уйдёт в "молчанку" и придётся прилагать дополнительные усилия, чтобы все улики и свидетельские показания на суде были безупречны.

Трудно с теми, кто опытен, они уже знают как обойти неудобные вопросы, что именно говорить для собственной выгоды, ну а кто-то просто развлекается тем, что водит за нос следователя.

И вторая сложность - это пострадавшие. Если вспомнить того же маньяка из Тулуна, то такая долгая поимка продолжалась не только от того, что местные полицейские намеренно игнорировали обращения жительниц, но многие из них просто даже не приходили к ним из-за стыда. Маленький город, все друг друга знают и даже сами местные полицейские не раз говорили избитой и изнасилованной жертве, что она сама виновата в том, что на неё напали.





Пост основан на рассказах реальных следователей, пожелавших развенчать киношные мифы, верить которым, конечно же, не стоит.