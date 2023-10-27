FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5165 постов • 1086 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
Развенчание мифов о работе следователя

Развенчание мифов о работе следователя

Автор:
27 октября 2023 18:33
Сообщество : Факты
Метки: интересное   кино   криминал   преступления   рассказы   реальность   факты   
3436
5

В сериалах и кино обычно видим следующее: прокуренный кабинет, доска, где висят фотографии с перекрещенными нитками, а на обед идут обсуждать дела в кафе за непременным кофе. Причём такой образ создан как в российском кинематографе, так и зарубежном. Ну разве что наши в столовую ходят обедать.

Но кино от реальности, как всегда, отличается. Не такая уж она красивая и дела раскрываются не так уж быстро. Взять даже дело насильника из Тулуна, который совершал свои ужасные деяния на протяжении 30 лет, или же Чикатило, или того же Сергея Головкина (Фишера). Годами и десятилетиями "висяк" может существовать на полке, пока череда определённых событий не приведёт к поимке преступника. Или не приведёт...

×
×

Это, в целом, правда. Если человек следователь, то при встрече с коллегой, да иногда даже просто другом, разговор так или иначе вырулит на работу. Это профдеформация, от которой никуда не деться, особенно если это дела уголовные и сложные. Разговор об этом идёт всегда, как с коллегами, так и внутри головы. И со временем разговоры о трупах и "расчленёнках" уже не вызывают дрожи и спокойно могут идти под вкусный обед. Но это опять же те, кто работает с уголовными делами, убийствами. Коллеги из других отделов, поспокойнее, могут быть не так уравновешенны.
К слову, российские следователи любят носить с собой домашнюю еду, а не закусывать пончиками.

Вот тут они едут ночью на вызов, потом садятся до утра пить крепкий кофе, тут же кого-то озарило и вот уже следующий кадр - погони, перестрелки, дружеская или даже романтичная поддержка коллег и суровые полицейские шутки.

Стоит начать с того, что на такой серьёзной службе романы запрещены. Да и родственные связи тоже, потому что объективной работы не получится, если жена - подчинённая, а муж начальник или наоборот.
Ночью из постели вытащат навряд ли, потому что работать будет дежурная следственно-оперативная группа. Если всё-таки выпало, что в составе этой группы окажетесь вы, то после ночных поездок на дело, нужно будет следующий день выяснять материалы дела, изучать все факторы и даже может быть уже выезжать на арест. Так себе романтика.
А допросы в кино обычно тоже выглядят довольно-таки мирными, а на деле из кабинета нередко приходится убирать все потенциально опасные предметы (тяжёлые, режущие, колющие), причём даже в случае обычной беседы. Реакцию свидетеля или подозреваемого предсказать довольно непросто.

Есть такое устоявшееся мнение, что полицейский всегда при оружии и могут его использовать в любой момент. Ну гуляет полицейский с собакой, увидел как кто-то обворовал аптеку и тут же вытащил "ствол" и начал ловить вора. Но нет, это не так.

Сотрудники российской полиции довольно-таки слабо защищены в правовом поле, если дело касается оружия. Они не рискуют его использовать и будут до последнего стараться обойтись без служебного оружия.

Следователи получают оружие когда заступают на дежурство, или же отправляются на стрельбище.
Кстати, если на улице к человеку подошёл человек, показал удостоверение, но был одет в гражданскую форму, то он как бы не при исполнении и его можно игнорировать. Но это не так. Обычная одежда имеет место, но стиль должен быть деловой. Форма нужна при заступлении на дежурство или же на важные совещания.

В кино подозреваемые обычно "раскалываются" чуть ли не на первом допросе. Оно и понятно, ведь невозможно тянуть киновремя бесконечно. Но на деле так происходит далеко не всегда.
Следователь должен быть не только образован и умён, но и еще быть хорошим психологом, чтобы раскрутить подозреваемого на разговор.
Преступники, в зависимости от своего криминального опыта, могут даже ставить условия правоохранителям. Они могут пойти на сотрудничество со следствием, при условии назначения срока в определённую тюрьму, или же вообще не попасть за решётку.
С каждым подозреваемым нужно всегда вести долгий диалог, подбирать тот самый ключик, иначе он просто уйдёт в "молчанку" и придётся прилагать дополнительные усилия, чтобы все улики и свидетельские показания на суде были безупречны.

Трудно с теми, кто опытен, они уже знают как обойти неудобные вопросы, что именно говорить для собственной выгоды, ну а кто-то просто развлекается тем, что водит за нос следователя.
И вторая сложность - это пострадавшие. Если вспомнить того же маньяка из Тулуна, то такая долгая поимка продолжалась не только от того, что местные полицейские намеренно игнорировали обращения жительниц, но многие из них просто даже не приходили к ним из-за стыда. Маленький город, все друг друга знают и даже сами местные полицейские не раз говорили избитой и изнасилованной жертве, что она сама виновата в том, что на неё напали.


Пост основан на рассказах реальных следователей, пожелавших развенчать киношные мифы, верить которым, конечно же, не стоит.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: интересное   кино   криминал   преступления   рассказы   реальность   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
magic32 3 часа назад
всё в одну кучу, и работа следователей и работа оперативников
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Властелин 21 минуту назад
Что я только что читал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Aristarx Полчаса назад
Работа полицаев по факту: вас обокрали? Ну, бывает....
Всë.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
347
arioh1 Час назад
"Если человек следователь, то при встрече с коллегой, да иногда даже просто другом, разговор так или иначе вырулит на работу."

Вы не поверите, но это у всех так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Андрей 2 часа назад
Вспоминается первый сезон "Улиц разбитых фонарей". Как вспоминали актёры, из-за мизерного бюджета они даже снимались в своей одежде. Ездили на своих машинах, места преступлений снимали в квартирах своих знакомых. Часть эпизодов снимали непосредственно в Кировском РУВД, параллельно с реальной работой милиции. Съемочная группа, договорившись с начальством РУВД получила в распоряжение небольшую площадь: коридор и несколько кабинетов. В одном кабинете реальные опера ведут настоящий допрос, а через стенку – киношный. Если возникал какой-то вопрос по сценарию, бежали к "соседям" на консультацию.
Там более автором сценария первого сезона был Андрей Кивинов, который с 1986 по 1998 был сотрудником милиции, в последние годы на должности начальника отдела по раскрытию умышленных убийств Кировского РУВД Санкт-Петербурга.
После успешного показа на съёмки продолжения выделили уже другой бюджет, поболее, но с появлением чистеньких кабинетов с компьютерами, ощущение достоверности происходящего конечно немного просело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
speaktr-st 2 часа назад
Вот прям только сегодня то он и развенчан. Епта.
Т.е. фильмы про следаков снимают уже сто лет, но вот только в данном посте и только 27.10.2023 оказалось, что там может быть не правда.
Охереть, это открытие века!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Daimos 2 часа назад
"придётся прилагать дополнительные усилия, чтобы все улики и свидетельские показания на суде были безупречны."
Это миф. Сколько у нас оправдательных приговоров?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
A Daimos 2 часа назад
Не мало!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
max20 3 часа назад
Тут из одного ведомства 5000 сотрудников за месяц уволились. Скоро всем раздадут пистолеты - и решайте свои проблемы сами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46
Галюся 32 3 часа назад
Оружие следователя - ручка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
494
ruslan d 3 часа назад
Да любые коллеги рано или поздно заговорят о работе , профдеформация тут вообще не при чем
А так обычные люди , у меня Батя 25 лет на следствии отработал... Довольно рутинная и кропотливая работа юриста , куча писанины и отчетов , гора дел (это только в кино всем отделом одно дело расследуют) . Работа нервная , здоровью не способствует , по этому и на пенсию они очень рано могут выходить . Из плюсов, медицина (лечат в госпиталях хорошего уровня ) . Но на самом деле не дай Бог там работать , при всем уважении. А ну и все детство я с реальным макаром по квартире носился , но это уже мои бонусы
Ну и пострелял вдоволь когда подрос из разных стволов
Да , нам повезло , папа особо не пил , но это не редко случается , поскольку нервишки не выдерживают (на многое придется насмотреться).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
013 в Тентуре 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ничоси 3 часа назад
Писала оленха, которая про работу следака вообще не знает. ИМХО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
Максим Т. 4 часа назад
С каждым подозреваемым нужно всегда вести долгий диалог, подбирать тот самый ключик, иначе он просто уйдёт в "молчанку" и придётся прилагать дополнительные усилия, чтобы все улики и свидетельские показания на суде были безупречны.

--------------------
А теперь правило второе: будь к человеку внимательным и старайся подвинуть к разговору об нем самом. А как это сделать?
- Как это сделать?
- Аааа для этого существует третье правило: найди тему, которая ему интересна.
- Ничего себе задачка. Это для незнакомого-то человека.
- А. А вот для этого и существует четвертое правило, которое гласит: поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства. Вникни в него, узнай, чем он живет. Это, конечно, трудно. И, в общем, попотеть придется, но зато, если ты это сможешь, то он тебе всё расскажет.
Вот Сенька Тузик детекторные приемники делал. А я ему, а, спасибо. А я ему однажды катушку для сборки подарил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
Максим Т. 4 часа назад
В кино подозреваемые обычно "раскалываются" чуть ли не на первом допросе. Оно и понятно, ведь невозможно тянуть киновремя бесконечно. Но на деле так происходит далеко не всегда.
--------------

"Хитры вы, конечно, собаки легавые с подходцами вашими. Только ты учти, ножичков у нас на всех хватит. Наглотаетесь досыта, как давеча на бульваре. Будь, Шарапов, не кашляй! Сенечке-Тузику, псу вашему, пламенный привет!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Юр21 4 часа назад
Следователь, как все мы, может быть ленивым и делать свое дело кое как, подловатым (а таких там немало), формалистом, алкашом - но он имеет дело с человеческими судьбами и вот интересно, хорошо ли ему спиться когда он сажает невиновного?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
494
ruslan d Юр21 3 часа назад
Об этом они перестают думать через год два ... Это просто материал и это просто работа , как-то так . Поверь, я узнавал.. . Жестоко, но и жизнь не мармеладка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
286
iskra 4 часа назад
Если человек образован,умен,и хороший психолог,то нафиг ему идти в МВД на копеечную зарплату? Ну или он на этой должности будет зарабатывать не совсем законными способами.
Если че - наблюдения из жизни. Все встреченные мною следаки были либо тупыми,либо хитрожопыми.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
494
ruslan d iskra 3 часа назад
Все далеко не всегда так , есть просто призвание . У меня Батя осознано пошел на следствие после Юр. фака МГУ, сам понимаешь какие дороги перед ним были открыты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
286
iskra Ничоси 2 часа назад
Большинство моих контактов с сотрудниками МВД(бывшими) были на заводе,куда они приходили после повальных сокращений и голодной жизни в 90-х. Также, пришлось несколько раз общаться со следователями по поводу хищений на заводе и хулиганства\воровства в общежитии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

39245



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Москве гей оскорбился поцелуем гетеросексуальной пары и написал заявление в полицию
В Москве гей оскорбился поцелуем гетеросексуальной пары и написал заявление в полицию
Свежая юмористическая чернуха, переварить которую способны не все
Свежая юмористическая чернуха, переварить которую способны не все
Набирающие популярность в сообществах
Что стало с певицей Лера Массква, популярной в 2000-х
Что стало с певицей Лера Массква, популярной в 2000-х
Компьютерные клубы в начале 2000х
Компьютерные клубы в начале 2000х
Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023
Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сколько пальцев?

Лучшие демотиваторы
Теперь он вдовец

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#интересно#ДТП#Автовсячина#фильм#факты#дети#полиция
#животные#машина#люди#Юмор#кино#позитив#забавно#подборка#шоу бизнес#женщина
#автомобили#Прикол#интересное#аварии#авто аварии#США#задержание#новости#улыбнуло#знаменитости
Кэшбэк рублями. За все Кэшбэк рублями. За все Как актёра, сыгравшего в сериале "Во все тяжкие", чуть не посадили за убийство Как актёра, сыгравшего в сериале "Во все тяжкие", чуть не посадили за убийство Страшная история одного безобидного выражения Страшная история одного безобидного выражения "Семья" Чарльза Мэнсона: безумие секты и её главаря "Семья" Чарльза Мэнсона: безумие секты и её главаря Настоящие каннибалы: страшные истории реальных Ганнибалов Лектеров Настоящие каннибалы: страшные истории реальных Ганнибалов Лектеров Почему многие так любят жанр True Crime Почему многие так любят жанр True Crime

На что жалуетесь?

Вернуться