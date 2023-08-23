Детские фильмы с недетским смыслом

Они известны практически каждому. Какие-то из них разбирали на цитаты, люди собирались у телевизоров, чтобы в который раз увидеть их.
Но несмотря на то, что эти фильмы были сняты для детей, взрослые находили в них особый смысл. И пересматривая их во взрослом возрасте, они раскрываются совсем по-новому.
Чем-то рассказ Оскара Уайльда немного напоминает историю Гарри Поттера. Там тоже есть осиротевший мальчик, которому надлежит выполнить серьёзную миссию. Но если Мальчик-Который-Выжил сразу наделён положительными чертами характера, то вот мальчику-звезде нужно будет серьёзно разобраться в себе и изменить жестокосердие на искренность и любовь. Ведь они намного важнее внешней красоты.
Картина Леонида Нечаева вышла в 1989 году. Интересно, что он практически никогда не делал пробы, рассчитывая исключительно на собственную интуицию. И частенько он попадал чётко в цель, увидев в обычном подростке будущую звезду экрана. Принцы Нечаева были одними из самых красивых в советском кинематографе.
А вот сюжет картины довольно непростой. Ведь как жить в мире, где все секреты, о которых было строго-настрого запрещено говорить 16 лет, внезапно стали откровением для всего королевства?
Фильму уже столько лет (год выхода - 1966 год), а он всё ещё актуален, красив и с очень важным смыслом. Почему же Кай должен был собирать именно слово "вечность"?
Стоит посмотреть на первоисточник, ведь в советское время, книги Андерсена подвергали цензуре и библейская тема была вырезана из произведения.
А ведь "Снежная королева" - это про любовь, верность и вечность, которая и есть само бессмертие.
Режиссёром картины выступил Александр Митта.
Это стал совместный проект "Мосфильма", румынской и чешской киностудий. Главный герой фильма, лекарь, изобретатель и философа Орландо заболевает чумой. И помогает девочке Марте найти брата, которого украл злой Горгон, потому что мальчик может предсказать, где лежит золото.
Это произведение имеет множество самых креативных трактовок и версий того, кем была строгая няня, что творилось в мире, когда она прилетела в дом Бэнксов.
Режиссёр Леонид Квинихидзе не раз говорил, что он снимал музыкальную комедию именно для взрослых и что его очень удивило то, что картина так понравилась детям.
Волшебник в чудесной сказке Марка Захарова сочинил для своей жены историю о медведе, ставшем человеком. И если прекрасная принцесса поцелует его, то он превратится обратно в косматого зверя. Безымянные персонажи, чтобы зрителю было легче ассоциировать себя с ними.
Может ли быть счастье при таких исходных данных? Или любовь всё-таки победит?
Очень нуарное произведение-притча, у которой нет ограничений по возрасту. Она будет интересна как детям, так и взрослым.
История про мальчика Алёшу, отправленного в петербургский пансион. Родители хотят, чтобы их сын стал послушным и муштрованным мальчиком, но он находит отдушину в ежедневной рутине, когда встречает чёрную курицу...
Это удивительная сказка о добре, о дружбе и преданности.
Источник:
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А вот Сказка странствий - это да, это был такой обман детей... Посреди сеанса в кинотеатре начал раздаваться плач, и семьи с маленькими детьми дружно потянулись к выходу из зала, они совсем не понимали на что они пришли... Фильм великолепен, но совершенно не для детей!
В целом хорошая подборка и хорошая тема, спасибо!