Детские фильмы с недетским смыслом

Фильму уже столько лет (год выхода - 1966 год), а он всё ещё актуален, красив и с очень важным смыслом. Почему же Кай должен был собирать именно слово "вечность"?

Стоит посмотреть на первоисточник, ведь в советское время, книги Андерсена подвергали цензуре и библейская тема была вырезана из произведения.

А ведь "Снежная королева" - это про любовь, верность и вечность, которая и есть само бессмертие.



