Учёные воссоздали облик неандертальской женщины по черепу

Шанидар — пещера в Иракском Курдистане, в которой в 2018 году были обнаружены останки неандертальской женщины. Она получила имя Шанидар Z.

Ученые потратили девять месяцев на то, чтобы собрать череп Шанидар Z из 200 фрагментов костей.

«Здесь есть некоторая доля художественной интерпретации, но в основе лежит настоящий череп и реальные данные о том, что мы знаем об этих людях», — говорит доктор Эмма Померой, палеоантрополог и доцент кафедры археологии Кембриджского университета, которая раскопала скелет.

Череп был раздавлен, возможно, в результате камнепада вскоре после смерти, поэтому его реконструкция напоминает сборку трехмерного пазла высокой сложности.