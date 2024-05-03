Учёные воссоздали облик неандертальской женщины по черепу

Познакомьтесь с Шанидар Z, 40-летней представительницей неандертальцев. Благодаря учёным, реконструировавшим её череп, мы можем оценить внешность этой женщины, жившей 75 000 лет назад.
Шанидар — пещера в Иракском Курдистане, в которой в 2018 году были обнаружены останки неандертальской женщины. Она получила имя Шанидар Z.
Ученые потратили девять месяцев на то, чтобы собрать череп Шанидар Z из 200 фрагментов костей.
«Здесь есть некоторая доля художественной интерпретации, но в основе лежит настоящий череп и реальные данные о том, что мы знаем об этих людях», — говорит доктор Эмма Померой, палеоантрополог и доцент кафедры археологии Кембриджского университета, которая раскопала скелет.
Череп был раздавлен, возможно, в результате камнепада вскоре после смерти, поэтому его реконструкция напоминает сборку трехмерного пазла высокой сложности.
Неандертальцы обитали в Европе, на Ближнем Востоке и в горах Центральной Азии около 300 000 лет, пересекаясь с нашим видом, Homo sapiens, примерно на 30 000 лет. Факты подтверждают, что в этот период неандертальцы и современные люди встречались друг с другом и скрещивались.
Воссоздание черепа Шанидара Z показано в новом документальном фильме Netflix «Секреты неандертальцев», снятом BBC.
«На самом деле у нее довольно крупное лицо для ее габаритов, — объясняет доктор Померой в фильме. — У нее довольно большие надбровные дуги, но увидев ее сегодня в современной одежде, вы бы не обратили на нее особого внимания».
Помимо заметных надбровных дуг, еще одно отличие анатомии неандертальцев от Homo sapiens заключается в том, что у первых не было подбородка (как и у других приматов), добавила палеоантрополог. Была лишь массивная нижняя челюсть, но на ней не было выступа.
На момент раскопок Померой не смогла сразу определить пол Шанидар Z, поскольку нижняя часть тела, включая тазовые кости, не сохранилась.
Исследователи пришли к выводу, что Шанидар Z была женщиной, после использования методики, включающей в себя секвенирование белков внутри зубной эмали. Кроме того, проанализировав степень износа зубов и костей, они предположили, что на момент захоронения Шанидар Z было около 40 лет.
«Это разумная оценка, но мы не можем быть на 100% уверены, что она не была старше, — пояснила Померой. — Мы можем сказать, что это человек, который прожил относительно долгую жизнь. Для того общества она, вероятно, была бы весьма важна с точки зрения знаний и жизненного опыта».
Что касается роста особи, то исследователи из университетов Кембриджа и Ливерпуля считают, что ее рост составлял около 5 футов (1,5 метра). К такому выводу они пришли, сравнив длину и диаметр костей рук Шанидар Z с данными о современных людях.
Шанидар Z — первый представитель неандертальцев, найденный в пещере, расположенной в предгорьях Ирака, за последние 50 лет.
Ученые доказали, что для неандертальцев из пещеры Шанидар было обычным делом укладывать своих мертвых на землю, что опровергает давно бытовавшее мнение о жестокости и бесчувственности представителей этого вида.
Находки декоративных раковин и красного охристого пигмента на стоянках неандертальцев также свидетельствуют о том, что у них было некое подобие искусства. Это означает, что неандертальцы обладали символическими способностями, которые раньше считались исключительно человеческими.
После раскопок черепа исследователи использовали специальное клейкое вещество для укрепления и затвердевания найденных фрагментов костей. Затем они собрали их в небольшие блоки из пещерного осадка и отправили на анализ в Кембриджский университет.
После этого команда археологов сделала микротомографию каждого блока, а ведущий специалист по консервации, доктор Люсия Лопес-Полин, на глаз собрала более 200 фрагментов черепа, чтобы вернуть ему первоначальную форму.
Восстановленный череп был отсканирован и распечатан на 3D-принтере, после чего лицо Шанидар Z было воссоздано известными палеохудожниками Адри и Альфонсом Кеннисами. Как объяснила Померой, реконструкция черепа неандертальца помогает «преодолеть разрыв между современной анатомией и тем, что было 75 000 лет назад».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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