Правильный звук и благодарные слушатели

Ещё до винила грампластинки делали из шеллака – композита на основе смолы. Видимо, меломаны правы, и в виниле есть что-то живое, тёплое и волшебное, дающее реалистичное звучание и идеально передающее тембр исполнителя и звучание музыкальных инструментов. А иначе как объяснить столь трепетное отношение котиков к пластинкам и проигрывателям? Не нужна нам ваша цифра, нам винил душу согревает.