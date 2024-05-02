Правильный звук и благодарные слушатели

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Меломаны считают, что идеальное звучание обеспечивают только виниловые пластинки, охотятся за ними и пуще глаза берегут свои сокровища.
Ещё до винила грампластинки делали из шеллака – композита на основе смолы. Видимо, меломаны правы, и в виниле есть что-то живое, тёплое и волшебное, дающее реалистичное звучание и идеально передающее тембр исполнителя и звучание музыкальных инструментов. А иначе как объяснить столь трепетное отношение котиков к пластинкам и проигрывателям? Не нужна нам ваша цифра, нам винил душу согревает.
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