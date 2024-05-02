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Сообщество Без кота и жизнь не та 2336 постов • 514 подписчиков подписаться
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Правильный звук и благодарные слушатели

Правильный звук и благодарные слушатели

Автор:
02 мая 2024 16:12
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Музыка   винил   выбор   граммофон   запись   котик   пластинка   проигрыватель   фото   цифра   
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Меломаны считают, что идеальное звучание обеспечивают только виниловые пластинки, охотятся за ними и пуще глаза берегут свои сокровища.

Ещё до винила грампластинки делали из шеллака – композита на основе смолы. Видимо, меломаны правы, и в виниле есть что-то живое, тёплое и волшебное, дающее реалистичное звучание и идеально передающее тембр исполнителя и звучание музыкальных инструментов. А иначе как объяснить столь трепетное отношение котиков к пластинкам и проигрывателям? Не нужна нам ваша цифра, нам винил душу согревает.

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Метки: Музыка   винил   выбор   граммофон   запись   котик   пластинка   проигрыватель   фото   цифра   
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