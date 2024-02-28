FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2073 поста • 506 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та
Пушистые меломаны

Пушистые меломаны

Автор:
28 февраля 2024 15:49
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Музыка   Питомец   игра   инструмент   кот   котик   меломан   фото   футляр   
820
23

Вы слыхали, как поют коты? Наверняка, ведь мелодика котеечных песен очень доступная и разнообразная.

Котики вполне могли бы себе аккомпанировать и даже пытаются это сделать. Конечно, в тех случаях, когда в свободном доступе имеются подходящие инструменты. Получается у них это или нет? Так ли это важно, если выходит сделать роскошные фото хвостатых меломанов.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Животное   Музыка   Питомец   игра   инструмент   кот   котик   меломан   фото   футляр   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

110470



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Британии умер один из представителей богатейшей династии в мире лорд Джейкоб Ротшильд
В Британии умер один из представителей богатейшей династии в мире лорд Джейкоб Ротшильд
«Это худшее поздравление, которое можно представить»: сотрудники Минского аэропорта сняли юмористический ролик к 23 февраля и их обвинили в сексизме
«Это худшее поздравление, которое можно представить»: сотрудники Минского аэропорта...
Набирающие популярность в сообществах
Упоротые Ответы mail.ru
Упоротые Ответы mail.ru
Корабль, обретший известность после гибели. История американского линкора Utah
Корабль, обретший известность после гибели. История американского линкора Utah
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 27 февраля

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#интересное#история#ДТП#кот#интересно#собака#США
#животные#автомобили#в мире#позитив#факты#авто аварии#дети#кино#фильм#Разное
#Юмор#автомир#люди#забавно#аварии#Автовсячина#инцидент#милота#Китай#подборка
Удобнее смартфона и дешевле бумажных книг Удобнее смартфона и дешевле бумажных книг Усатые гроссмейстеры Усатые гроссмейстеры Игра в прятки редкая, новогодняя Игра в прятки редкая, новогодняя Забава, которая всегда с тобой Забава, которая всегда с тобой Пакетированная милота Пакетированная милота Не подходите к ним, они обиделись Не подходите к ним, они обиделись

На что жалуетесь?

Вернуться