Пушистые меломаны

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Вы слыхали, как поют коты? Наверняка, ведь мелодика котеечных песен очень доступная и разнообразная.
Котики вполне могли бы себе аккомпанировать и даже пытаются это сделать. Конечно, в тех случаях, когда в свободном доступе имеются подходящие инструменты. Получается у них это или нет? Так ли это важно, если выходит сделать роскошные фото хвостатых меломанов.
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