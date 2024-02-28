Пушистые меломаны

Котики вполне могли бы себе аккомпанировать и даже пытаются это сделать. Конечно, в тех случаях, когда в свободном доступе имеются подходящие инструменты. Получается у них это или нет? Так ли это важно, если выходит сделать роскошные фото хвостатых меломанов.