Выбор и судьба певицы с серебряным голосом

После проникновенного, но при этом лёгкого исполнения романса «В горнице» она стала знаменитой. Но покорение музыкальных вершин Гинтаре Яутакайте начала гораздо раньше.
В возрасте 6 лет девочка одержала победу в детском конкурсе на радио с песней, которую написала сама. После окончания школы уроженка города Таураге Литовской ССР поступила в консерваторию им. C. Шимкуса в Клайпеде и отучилась в Вильнюсском университете.
С песней «В горнице» молодая исполнительница вышла в финал «Песни года» в 1981. А спустя два года стала третьей по популярности среди советских певиц в хит-параде «Звуковая дорожка». Кажется, что перед молодой артисткой открываются безграничные перспективы.
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Гинтаре поступило предложение о сотрудничестве от композитора и руководителя джазового ансамбля «Арсенал» Алексея Козлова. А потом случилась любовь. И замужество, о котором мечтала любая девушка. Но избранником певицы стал американец.
Реакция последовала незамедлительно: Козлову прислали мягкое, но однозначное письмо с настоятельной рекомендацией воздержаться от работы с Яутакайте. Аналогичные послания пришли на телеканалы и радио. Понятно, что ослушаться и продолжить пускать в эфир неблагонадёжную артистку никто не рискнул.
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Как советская исполнительница Гинтаре перестала существовать. И решила реализовывать себя как мать, раз уж в карьере наступило полное затишье. У пары родились двое сыновей. Это было уже в Штатах, куда женщина перебралась вместе с мужем.
А потом певица возобновила концертную деятельность. Причём, не экзотической иностранкой, а полноценной уже теперь западной исполнительницей. Композиции Гинтаре попали в чарты и ротацию EMI и Sony. Артистка сотрудничала с продюсерами Элтона Джона и Энни Леннокс.
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Помимо музыки Яутакайте, которой в этом году исполнилось 65 лет, увлекается живописью и любит готовить. Дети не пошли по её стопам и выбрали не связанные с творчеством профессии – хирурга и дизайнера. А юная дочь, которую Гинтаре родила во втором браке, пока ещё учится и планирует стать ветеринаром.
Конечно, о возвращении речи не идёт. Но в Сети можно найти старые записи Яутакайте.
А вам нравится её манера исполнения?
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