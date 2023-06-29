Выбор и судьба певицы с серебряным голосом

Помимо музыки Яутакайте, которой в этом году исполнилось 65 лет, увлекается живописью и любит готовить. Дети не пошли по её стопам и выбрали не связанные с творчеством профессии – хирурга и дизайнера. А юная дочь, которую Гинтаре родила во втором браке, пока ещё учится и планирует стать ветеринаром.

Конечно, о возвращении речи не идёт. Но в Сети можно найти старые записи Яутакайте.

А вам нравится её манера исполнения?