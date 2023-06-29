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Выбор и судьба певицы с серебряным голосом

Выбор и судьба певицы с серебряным голосом

Автор:
29 июня 2023 12:09
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Гинтаре Яутакайте   Музыка   СССР   артистка   выбор   заграница   запись   искусство   ностальгия   певица   
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После проникновенного, но при этом лёгкого исполнения романса «В горнице» она стала знаменитой. Но покорение музыкальных вершин Гинтаре Яутакайте начала гораздо раньше.

В возрасте 6 лет девочка одержала победу в детском конкурсе на радио с песней, которую написала сама. После окончания школы уроженка города Таураге Литовской ССР поступила в консерваторию им. C. Шимкуса в Клайпеде и отучилась в Вильнюсском университете.

С песней «В горнице» молодая исполнительница вышла в финал «Песни года» в 1981. А спустя два года стала третьей по популярности среди советских певиц в хит-параде «Звуковая дорожка». Кажется, что перед молодой артисткой открываются безграничные перспективы.

Гинтаре поступило предложение о сотрудничестве от композитора и руководителя джазового ансамбля «Арсенал» Алексея Козлова. А потом случилась любовь. И замужество, о котором мечтала любая девушка. Но избранником певицы стал американец.

Реакция последовала незамедлительно: Козлову прислали мягкое, но однозначное письмо с настоятельной рекомендацией воздержаться от работы с Яутакайте. Аналогичные послания пришли на телеканалы и радио. Понятно, что ослушаться и продолжить пускать в эфир неблагонадёжную артистку никто не рискнул.

Как советская исполнительница Гинтаре перестала существовать. И решила реализовывать себя как мать, раз уж в карьере наступило полное затишье. У пары родились двое сыновей. Это было уже в Штатах, куда женщина перебралась вместе с мужем.

А потом певица возобновила концертную деятельность. Причём, не экзотической иностранкой, а полноценной уже теперь западной исполнительницей. Композиции Гинтаре попали в чарты и ротацию EMI и Sony. Артистка сотрудничала с продюсерами Элтона Джона и Энни Леннокс.

Помимо музыки Яутакайте, которой в этом году исполнилось 65 лет, увлекается живописью и любит готовить. Дети не пошли по её стопам и выбрали не связанные с творчеством профессии – хирурга и дизайнера. А юная дочь, которую Гинтаре родила во втором браке, пока ещё учится и планирует стать ветеринаром.

Конечно, о возвращении речи не идёт. Но в Сети можно найти старые записи Яутакайте.

А вам нравится её манера исполнения?

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Метки: Гинтаре Яутакайте   Музыка   СССР   артистка   выбор   заграница   запись   искусство   ностальгия   певица   
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1  комментарий
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Борис Карабанов 19 минут назад
Когда вышла песня "В горнице моей светло", то мы, люди простые, рассуждали так: Ну, мелодично-поэтично, это мы конешно понимам, не лаптем щи хлебам. Но давайте вдумаемся в текст. "Матушка возьмёт ведро, молча принесёт воды", а это молодая кобылка будет в горнице посиживать! Нормально, да? Более того, дело происходит ночью, а вода позарез нужна, стало быть, молодуха не иначе, как со страшного похмелья.....
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