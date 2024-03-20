Повелители времени

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История привычного механизма началась в глубокой древности. В Европе в XVI веке появились первые в привычном понимании часы. За последующие века они претерпели множество изменений.
И хотя при наличии гаджетов настенные часы и будильники несколько сдали свои позиции, они по-прежнему остаются важной составляющей жизни. Очень важной, ибо к разной ерунде котики не станут проявлять столь пристального внимания. А пушистым важно следить за ходом времени, чтобы чётко разграничивать периоды сна, приёма пищи и домашних шалостей и безобразий.
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