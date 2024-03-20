Повелители времени

И хотя при наличии гаджетов настенные часы и будильники несколько сдали свои позиции, они по-прежнему остаются важной составляющей жизни. Очень важной, ибо к разной ерунде котики не станут проявлять столь пристального внимания. А пушистым важно следить за ходом времени, чтобы чётко разграничивать периоды сна, приёма пищи и домашних шалостей и безобразий.