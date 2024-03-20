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Сообщество Без кота и жизнь не та 2159 постов • 506 подписчиков подписаться
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Повелители времени

Повелители времени

Автор:
20 марта 2024 15:58
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Время   Животное   будильник   взгляд   значение   кот   котик   фото   цифра   часы   
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История привычного механизма началась в глубокой древности. В Европе в XVI веке появились первые в привычном понимании часы. За последующие века они претерпели множество изменений.

И хотя при наличии гаджетов настенные часы и будильники несколько сдали свои позиции, они по-прежнему остаются важной составляющей жизни. Очень важной, ибо к разной ерунде котики не станут проявлять столь пристального внимания. А пушистым важно следить за ходом времени, чтобы чётко разграничивать периоды сна, приёма пищи и домашних шалостей и безобразий.

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Метки: Время   Животное   будильник   взгляд   значение   кот   котик   фото   цифра   часы   
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Gatsby
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