Этот неожиданный коварный сон

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Голод, как известно, не тётка, пирожка не подаст.
Но и сон – не дядька. И может застать врасплох в самом неожиданном месте и самой странной позе. И пушистым соням приходится самоотверженно разрешать ситуацию, засыпая в местах, которые совершенно не предназначены для сна. Но об этом знают только обнаружившие котиков люди. Поскольку сами пушистые в этот момент пребывают в стране Морфея и в ответ на недоумение зрителей только сладко посапывают носом.
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