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Сообщество Без кота и жизнь не та 1978 постов • 500 подписчиков подписаться
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Этот неожиданный коварный сон

Этот неожиданный коварный сон

Автор:
03 февраля 2024 20:33
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   выбор   кот   котик   место   находка   неожиданность   поза   сон   фото   
949
35

Голод, как известно, не тётка, пирожка не подаст.

Но и сон – не дядька. И может застать врасплох в самом неожиданном месте и самой странной позе. И пушистым соням приходится самоотверженно разрешать ситуацию, засыпая в местах, которые совершенно не предназначены для сна. Но об этом знают только обнаружившие котиков люди. Поскольку сами пушистые в этот момент пребывают в стране Морфея и в ответ на недоумение зрителей только сладко посапывают носом.

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Метки: Животное   выбор   кот   котик   место   находка   неожиданность   поза   сон   фото   
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4  комментария
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137k
parallax Час назад
А нам рассказывают, что спать на животе вредно.
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3k
Ежик 15 минут назад
Классные фото=)
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5k
Elena Ki 19 минут назад
Жарко
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107
r3mba4 23 минуты назад
Сколько бы ты не работал, но устать как кот, ты никогда не сможешь.)))
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