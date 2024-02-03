Этот неожиданный коварный сон

Но и сон – не дядька. И может застать врасплох в самом неожиданном месте и самой странной позе. И пушистым соням приходится самоотверженно разрешать ситуацию, засыпая в местах, которые совершенно не предназначены для сна. Но об этом знают только обнаружившие котиков люди. Поскольку сами пушистые в этот момент пребывают в стране Морфея и в ответ на недоумение зрителей только сладко посапывают носом.