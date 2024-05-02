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Иллюстрации на актуальные темы от художница из Санкт-Петербурга

Иллюстрации на актуальные темы от художница из Санкт-Петербурга

Автор:
02 мая 2024 12:13
Сообщество : Искусство
Метки: выставка   забавно   иллюстрации   интересно   искусство   картины   смешные картинки   художница   
1579
16

Елизавета Бенк - художница из Санк-Петербурга. Она создаёт картины на актуальные темы в неповторимом стиле. Её работы полны иронии, чётких линий и отдалённо напоминают плакаты времён СССР. Перед вами её иллюстрации на разные темы.

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Метки: выставка   забавно   иллюстрации   интересно   искусство   картины   смешные картинки   художница   
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4  комментария
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4k
Тварь Час назад
До Бэнкси ей очень далеко. Да и вообще достали уже такие художники.
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849
zu4ara 7 минут назад
хрень
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5k
@nners Полчаса назад
Юмор и сатира - это хорошо. Но туповатый "как-бы-юмор" про говно - это очень специфично и нравится не всем.
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55k
Aleksandr Полчаса назад
ЛОПАТА
-----------------------------
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1654 поста (1606 в горячем)

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