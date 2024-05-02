Иллюстрации на актуальные темы от художница из Санкт-Петербурга

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Елизавета Бенк - художница из Санк-Петербурга. Она создаёт картины на актуальные темы в неповторимом стиле. Её работы полны иронии, чётких линий и отдалённо напоминают плакаты времён СССР. Перед вами её иллюстрации на разные темы.
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