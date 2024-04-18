Правдивые картинки о разных моментах в жизни

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FUК MAGAZINE — иллюстрированный журнал о моментах жизни. Авторы собрали армию поклонников: на журнал подписаны почти 170 тыс. человек. Собрали в посте самые актуальные и залайканные картинки обо всём.
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