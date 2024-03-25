Современное искусство: автор вдохновляется археологией и стирает границы времени

Николас Ламас родился в 1980 году в Лиме, Перу. Сейчас он современный артист, выставки которого проходят по всему миру. Он взбудораживает умы и заставляет задуматься об устройстве мире, о том, что мы оставляем после себя потомкам.
1. Его работы выполнены на грани, это пересечении искусства, науки, технологии и повседневной культуры
2. В своих скульптурах он объединяет разнообразные материалы, формы жизни, технологические артефакты и лингвистические ссылки
3. Можно увидеть то часть черепа в шлеме, но ставшие реликвиями газеты (в обозримом будущем для потомков)
Самые последние персональные выставки Николаса Ламаса проходили в Стеделик Музее современного искусства (S.M.A.K.) в Генте (2021 год) и в галерее FORMat в Амстердаме (2023 год). Его работы также были представлены в Музее современного искусства Людвига фон МуМОК в Вене (2022 год), в музее искусства, архитектуры и технологии MAAT в Лиссабоне (2022 год), в HOW ART Museum в Шанхае (2022 год), в музее прикладного искусства MAK в Вене (2021 год), в Kunsthal в Генте (2021 год) и в Музее современного искусства в Варшаве (2020 год).
6. В современном искусстве важен контекст - и какой смысл вкладывает автор в определенные вещи и предметы
11. Хотя сегодня можно найти и других артистов, чьё творчество даже с контекстом и пояснениями понять сложно
А как вы относитесь к современному искусству?
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