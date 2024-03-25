Современное искусство: автор вдохновляется археологией и стирает границы времени

Самые последние персональные выставки Николаса Ламаса проходили в Стеделик Музее современного искусства (S.M.A.K.) в Генте (2021 год) и в галерее FORMat в Амстердаме (2023 год). Его работы также были представлены в Музее современного искусства Людвига фон МуМОК в Вене (2022 год), в музее искусства, архитектуры и технологии MAAT в Лиссабоне (2022 год), в HOW ART Museum в Шанхае (2022 год), в музее прикладного искусства MAK в Вене (2021 год), в Kunsthal в Генте (2021 год) и в Музее современного искусства в Варшаве (2020 год).