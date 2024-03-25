FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 3033 поста • 483 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Искусство
Современное искусство: автор вдохновляется археологией и стирает границы времени

Современное искусство: автор вдохновляется археологией и стирает границы времени

Автор:
25 марта 2024 14:52
Сообщество : Искусство
Метки: выставка   интересно   искусство   николас ламас   современное искусство   фото   
1010
15

Николас Ламас родился в 1980 году в Лиме, Перу. Сейчас он современный артист, выставки которого проходят по всему миру. Он взбудораживает умы и заставляет задуматься об устройстве мире, о том, что мы оставляем после себя потомкам.

×
×

Самые последние персональные выставки Николаса Ламаса проходили в Стеделик Музее современного искусства (S.M.A.K.) в Генте (2021 год) и в галерее FORMat в Амстердаме (2023 год). Его работы также были представлены в Музее современного искусства Людвига фон МуМОК в Вене (2022 год), в музее искусства, архитектуры и технологии MAAT в Лиссабоне (2022 год), в HOW ART Museum в Шанхае (2022 год), в музее прикладного искусства MAK в Вене (2021 год), в Kunsthal в Генте (2021 год) и в Музее современного искусства в Варшаве (2020 год).

А как вы относитесь к современному искусству?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: выставка   интересно   искусство   николас ламас   современное искусство   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Darki 2 часа назад
Что за херню я только что увидел?Я думаю что понять это смогут только отрицательно умные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
vasilykopkov 51 минуту назад
Не увидел, ни скульптур, ни искусства.
Только мусор...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1549 постов (1507 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71117



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вот и первые извинения подъехали: потерянное поколение глумится над трагедией в Подмосковье
Вот и первые извинения подъехали: потерянное поколение глумится над трагедией в...
Первые последствия теракта в "Крокусе". В Москве начались массовые проверки мигрантов
Первые последствия теракта в "Крокусе". В Москве начались массовые проверки мигрантов
Набирающие популярность в сообществах
Самая дорогая еда, которую вы, скорей всего, не попробуете
Самая дорогая еда, которую вы, скорей всего, не попробуете
165 лет исполнилось городскому водопроводу
165 лет исполнилось городскому водопроводу
Caviar выпустит очень дорогую позолоченную версию Apple Vision Pro (4 фото)
Caviar выпустит очень дорогую позолоченную версию Apple Vision Pro (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Юмор#кот#автомобили#интересно#факты#авто аварии#забавно#улыбнуло#задержание
#фото#Прикол#машина#люди#позитив#аварии#дети#Китай#Реакция#изобретения
#в мире#теракт#Крокус сити холл#автомир#ДТП#милота#история#террористы#кошка#кино
Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений Как выглядели 15 знаменитых художников на своих автопортретах и в реальной жизни Как выглядели 15 знаменитых художников на своих автопортретах и в реальной жизни Как рентген помог раскрыть страшную подноготную картины Г. Курбе Как рентген помог раскрыть страшную подноготную картины Г. Курбе 15 сбивающих с толку арт-объектов из разных стран мира 15 сбивающих с толку арт-объектов из разных стран мира Южнокорейский студент съел произведение искусства стоимостью 120 тысяч долларов, превратив его в другой экспонат Южнокорейский студент съел произведение искусства стоимостью 120 тысяч долларов, превратив его в... Почему эта статуя не стала известной, пока не разбилась Почему эта статуя не стала известной, пока не разбилась

На что жалуетесь?

Вернуться