Забавные комиксы от рыжеволосой художницы

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Дарья Шевченко — иллюстратор. Девушка создала аккаунт под названием "Ложечка глупеньких рисунков", где регулярно публикует сюжеты из жизни, ситуации с котом и другие приколы, которые приходят ей в голову. У неё уже 18 тыс. подписчиков в соцсетях. Люди ценят специфический и лёгкий юмор художницы.
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