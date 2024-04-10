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Забавные комиксы от рыжеволосой художницы

Забавные комиксы от рыжеволосой художницы

Автор:
10 апреля 2024 09:28
Сообщество : Комиксы
Метки: Прикол   забавно   иллюстрации   комиксы   рисунки   смешные картинки   
1128
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Дарья Шевченко — иллюстратор. Девушка создала аккаунт под названием "Ложечка глупеньких рисунков", где регулярно публикует сюжеты из жизни, ситуации с котом и другие приколы, которые приходят ей в голову. У неё уже 18 тыс. подписчиков в соцсетях. Люди ценят специфический и лёгкий юмор художницы.

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Метки: Прикол   забавно   иллюстрации   комиксы   рисунки   смешные картинки   
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2  комментария
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Лютый вам Бетховен Час назад
Ну хоть не унылое нытье, а прикольные каламбуры.
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Chlorpikrin Полчаса назад
Вобще ниочём...
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1598 постов (1552 в горячем)

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