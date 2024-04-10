Забавные комиксы от рыжеволосой художницы

Дарья Шевченко — иллюстратор. Девушка создала аккаунт под названием "Ложечка глупеньких рисунков", где регулярно публикует сюжеты из жизни, ситуации с котом и другие приколы, которые приходят ей в голову. У неё уже 18 тыс. подписчиков в соцсетях. Люди ценят специфический и лёгкий юмор художницы.