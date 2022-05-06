Добрые кадры с осликами, которые вызовут улыбку

Ослики - чудесные создания. Они хоть и часто остаются в тени за кошечками и собаками, но ослики обладают каким-то особенным очарованием, и как будто понимают и чувствуют многие вещи. Взгляните на эту милейшую подборку с ними, и убедитесь в этом!

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Это любовь! 0 Источник:

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Маленькая прелесть 0 Источник:

Вот такие лучшие друзья 0 Источник:

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"Соседский ослик прохлаждается в нашем бассейне" 0 Источник:

Улыбочку! 0 Источник:

Почему бы не присесть 0 Источник:

Бесплатный проезд 0 Источник:

Кто-то очень рад обнимашкам 0 Источник:

Какие они милашки 0 Источник:

Хозяин обнимается с осликом 0 Источник:

Пушистый ослик 0 Источник:

"Я на солнышке лежу.." 0 Источник:

Так и хочется угостить морковкой 0 Источник:

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В зоопарке родился малыш 0 Источник:

Когда пытаешься сфоткать радугу, а ослик тоже хочет в кадр 0 Источник:

"Маленький ослик в заповеднике подошёл к нам поздороваться" 0 Источник:

У всех есть такие друзья 0 Источник:

Вот такая любовь 0 Источник:

Ослики - весёлые создания 0 Источник:

Мама и её малыш 0 Источник:

Добро пожаловать в мир! 0 Источник:

Кто-то явно намекает, что пора кушать 0 Источник:

Ну что за милота! 0 Источник:

Чудесные друзья 0 Источник:

Кроха учится ходить 0 Источник:

Удачный кадр 0 Источник: