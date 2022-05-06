FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12104 поста • 1317 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Добрые кадры с осликами, которые вызовут улыбку

Добрые кадры с осликами, которые вызовут улыбку

Автор:
06 мая 2022 12:29
Сообщество : Животные
Метки: Ослики   домашние животные   животные   мило   осел   ослы   подборка   природа   фото   фотографии   
779
30
Ослики - чудесные создания. Они хоть и часто остаются в тени за кошечками и собаками, но ослики обладают каким-то особенным очарованием, и как будто понимают и чувствуют многие вещи. Взгляните на эту милейшую подборку с ними, и убедитесь в этом!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Ослики   домашние животные   животные   мило   осел   ослы   подборка   природа   фото   фотографии   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
959
Dimon 3 часа назад
Когда - то в молодости зашёл на конюшню, где на время приютили маленького ишака. Так от его воплей здоровенные жеребцы жались к стенам в ужасе. Особенно в помещение это "Иа - Иа" разносилось как эхо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
americos 2 часа назад
Порой слишком любят обниматься.

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Trenzel2003 2 часа назад
Любое животное любит обнимашки и целовашки.
Но все же я хотел бы предупредить от обнимашек с незнакомым, пусть даже и таким симпатичным ушастиком, как ослик. Ослы своеобразное животное. Любят свое место и охраняют от чужаков. Хорошо относятся к хозяевам, если хозяин любит ослика. Не любят чужих. По этому если полезете обниматься к не знакомому ослику, можете получить хорошего пинка. Или даже быть укушеным.
Кстати, лошади тоже сравнительно опасны для незнакомых.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

45122



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Утром - деньги, вечером - стулья!": ЦРУ попыталось завербовать россиян, но столкнулось с беспощадным троллингом
"Утром - деньги, вечером - стулья!": ЦРУ попыталось завербовать россиян, но...
Русские особенности жареной картошки
Русские особенности жареной картошки
События на Украине 5- 6 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 5- 6 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Карен Шахназаров призвал отправлять "противников Z" в концлагеря
Карен Шахназаров призвал отправлять "противников Z" в концлагеря
По волнам
По волнам
Всадник-драконоборец и покровитель Москвы: что легло в основу столичного герба
Всадник-драконоборец и покровитель Москвы: что легло в основу столичного герба
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Земля прогрелась - можно сеять.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#в мире#интересное#кино#Приколы#мир#факты#Спорт#автомобили
#Юмор#интересно#Ватермарк#картинки#история#Разное#Украина#шоу бизнес#кот#дети
#прикол#подборка#забавно#США#дтп#природа#аварии#люди#Германия#милота
Всадник-драконоборец и покровитель Москвы: что легло в основу столичного герба Всадник-драконоборец и покровитель Москвы: что легло в основу столичного герба Что за милота: пёс нежно общается с бабочками Что за милота: пёс нежно общается с бабочками 20+ животных со странными и смешными причёсками 20+ животных со странными и смешными причёсками 20+ фото с пауками, которые доказывают, что они - милашки 20+ фото с пауками, которые доказывают, что они - милашки 20+ добрых фото с животными, которые согревают душу 20+ добрых фото с животными, которые согревают душу 20+ уморительных кадров с животными 20+ уморительных кадров с животными

На что жалуетесь?

Вернуться