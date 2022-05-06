Добрые кадры с осликами, которые вызовут улыбку

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Ослики - чудесные создания. Они хоть и часто остаются в тени за кошечками и собаками, но ослики обладают каким-то особенным очарованием, и как будто понимают и чувствуют многие вещи. Взгляните на эту милейшую подборку с ними, и убедитесь в этом!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Но все же я хотел бы предупредить от обнимашек с незнакомым, пусть даже и таким симпатичным ушастиком, как ослик. Ослы своеобразное животное. Любят свое место и охраняют от чужаков. Хорошо относятся к хозяевам, если хозяин любит ослика. Не любят чужих. По этому если полезете обниматься к не знакомому ослику, можете получить хорошего пинка. Или даже быть укушеным.
Кстати, лошади тоже сравнительно опасны для незнакомых.