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Российским спортсменам начали выплачивать компенсации за неучастие в ОИ-2024 в Париже

Российским спортсменам начали выплачивать компенсации за неучастие в ОИ-2024 в Париже

Автор:
26 декабря 2023 15:47
Сообщество : Спорт
Метки: ОКР   компенсации   мок   олимпиада   поддержка   спортсмены   
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Поддержку уже получили 127 атлетов.

Олимпийский комитет России (ОКР) начал выплачивать компенсации спортсменам, которые точно не смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже летом следующего года. Генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев заявил, что компенсацию уже получили 127 российских олимпийцев.



"Мы начали осуществлять компенсационные выплаты спортсменам, которые точно не поедут на Олимпиаду. На данный момент выплату получили 127 атлетов, согласно критериям, которые мы оглашали. Выплаты будут производиться поэтапно: как только мы понимаем, что федерация не принимает участие в Играх, производим перевод", — сказал гендир ОКР.

Что касается информации о суммах выплат, то её озвучили в начале октября. Золотые медалисты получат по 500 тысяч рублей, серебряные — 350 тысяч, бронзовые — 250 тысяч. Остальным участникам Олимпийских игр, которых большинство, выплатят по 150 тысяч рублей.


Сенглеев сообщил, что ОКР старается поддерживать ведущих российских спортсменов, которые решением Международного олимпийского комитета были отстранены от международных соревнований.


«Когда принималось решение о выплатах, нас спросили, почему эта категория людей получит выплаты. Мы сказали: "Это те люди, которые входили в нашу олимпийскую команду, мы несем перед ними ответственность, мы им должны, помогаем всем, чем можем"», — отметил Владимир Сенглеев.

Восьмого декабря стало известно, что чиновники Международного олимпийского комитета договорились допустить до Олимпиады российских и белорусских спортсменов. Помимо того, что МОК принял решение слишком поздно и большинство квалификационных соревнований уже прошли, организация также наложила неприемлемые для ОКР ограничения — полную "нейтрализацию" спортсменов. То есть они не только не смогут представлять государство, но и демонстрировать связи с какой-либо спортивной организацией своей страны.

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Метки: ОКР   компенсации   мок   олимпиада   поддержка   спортсмены   
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11  комментариев
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ГТА Час назад
Я тоже не участвую в олимпиаде, где деньги получать ?
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18k
Сергей 22 минуты назад
А как определять кто медалист а кто нет? По прошлым заслугам? Ведь не факт что призер четырёхлетней давности выиграет медаль снова.
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2k
Дмитрий 45 минут назад
Я тоже решил не ездить. Где можно деньги получить??
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50k
Элек Мек Час назад
Ну как же,как же,они же все немощные и старенькие.Без помощи здесь никак не обойтись.
Столько быстроногих курьеров пропадает за зря.
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11k
BarOb Час назад
На счёт спортсменов не знаю, нужно ли поддерживать за счёт налогоплательщиков или нет, а вот водителей, которые не могут купить запчасти на авто, из-за санкций - просто необходимо.
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16k
Kucher Час назад
Знал бы Кубертен во что превратится его задумка, пожалуй и начинать бы не стал ничего.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
и ведь ни один из этих "патриотов" не передаст эти бабки.. на коптеры например..
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13k
Андрей А 2 часа назад
6 человек все же решили поехать!! Хотя сначала МОК допускал аж восемь.
Ну, попутного ветра в выхлопное отверстие, капитулянты!
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
а без бабла нельзя Родину поддержать.
*теперь в западлоидских СМИ напишут Путин всех купил и заставил отказаться от самых добрых неполитизированных игр в мире.
С**И!
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2k
Иван Иванов 2 часа назад
Не знаю что, но надо придумывать к чему стремиться нашим спортсменам. Олимпиада на сегодня - это чисто политический проект.
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