Российским спортсменам начали выплачивать компенсации за неучастие в ОИ-2024 в Париже

Поддержку уже получили 127 атлетов.
Олимпийский комитет России (ОКР) начал выплачивать компенсации спортсменам, которые точно не смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже летом следующего года. Генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев заявил, что компенсацию уже получили 127 российских олимпийцев.
"Мы начали осуществлять компенсационные выплаты спортсменам, которые точно не поедут на Олимпиаду. На данный момент выплату получили 127 атлетов, согласно критериям, которые мы оглашали. Выплаты будут производиться поэтапно: как только мы понимаем, что федерация не принимает участие в Играх, производим перевод", — сказал гендир ОКР.
Что касается информации о суммах выплат, то её озвучили в начале октября. Золотые медалисты получат по 500 тысяч рублей, серебряные — 350 тысяч, бронзовые — 250 тысяч. Остальным участникам Олимпийских игр, которых большинство, выплатят по 150 тысяч рублей.
Сенглеев сообщил, что ОКР старается поддерживать ведущих российских спортсменов, которые решением Международного олимпийского комитета были отстранены от международных соревнований.
«Когда принималось решение о выплатах, нас спросили, почему эта категория людей получит выплаты. Мы сказали: "Это те люди, которые входили в нашу олимпийскую команду, мы несем перед ними ответственность, мы им должны, помогаем всем, чем можем"», — отметил Владимир Сенглеев.
Восьмого декабря стало известно, что чиновники Международного олимпийского комитета договорились допустить до Олимпиады российских и белорусских спортсменов. Помимо того, что МОК принял решение слишком поздно и большинство квалификационных соревнований уже прошли, организация также наложила неприемлемые для ОКР ограничения — полную "нейтрализацию" спортсменов. То есть они не только не смогут представлять государство, но и демонстрировать связи с какой-либо спортивной организацией своей страны.
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Столько быстроногих курьеров пропадает за зря.
Ну, попутного ветра в выхлопное отверстие, капитулянты!
*теперь в западлоидских СМИ напишут Путин всех купил и заставил отказаться от самых добрых неполитизированных игр в мире.
С**И!