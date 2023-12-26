Российским спортсменам начали выплачивать компенсации за неучастие в ОИ-2024 в Париже

Что касается информации о суммах выплат, то её озвучили в начале октября. Золотые медалисты получат по 500 тысяч рублей, серебряные — 350 тысяч, бронзовые — 250 тысяч. Остальным участникам Олимпийских игр, которых большинство, выплатят по 150 тысяч рублей.

Сенглеев сообщил, что ОКР старается поддерживать ведущих российских спортсменов, которые решением Международного олимпийского комитета были отстранены от международных соревнований.