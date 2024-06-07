35 лучших снимков с дронов 2024 года по версии Siena Awards

"В 2013 году я снимал для журнала Slow Food в Балканских горах Сербии, недалеко от границы с Болгарией. Я должен был задокументировать одно из последних стад каракачанских овец, и там был пастух Никола. После беседы с ним я понял, что он с большой любовью и заботой относится к своим животным. Его рассказы вдохновили меня сделать этот портрет, который передаёт его отношение и заботу", - поделился Иво.