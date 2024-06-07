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35 лучших снимков с дронов 2024 года по версии Siena Awards

35 лучших снимков с дронов 2024 года по версии Siena Awards

Автор:
07 июня 2024 12:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: Siena Awards   дрон   конкурс   люди   мир   природа   фотография   
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Представляем вам финалистов конкурса Siena Drone Photo Awards 2024. На сайте конкурса сказано: "Siena Awards - независимый проект, рождённый из мечты сделать Сиену и её территорию международной столицей фотографии. В эксклюзивном мероприятии могут принять участие выдающиеся международные фотографы, начинающие таланты, энтузиасты и все те, кто любит культуру". Победители будут объявлены на церемонии 28 сентября 2024 года.

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"В 2013 году я снимал для журнала Slow Food в Балканских горах Сербии, недалеко от границы с Болгарией. Я должен был задокументировать одно из последних стад каракачанских овец, и там был пастух Никола. После беседы с ним я понял, что он с большой любовью и заботой относится к своим животным. Его рассказы вдохновили меня сделать этот портрет, который передаёт его отношение и заботу", - поделился Иво.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Siena Awards   дрон   конкурс   люди   мир   природа   фотография   
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Serg2001 2 часа назад
Для меня сейчас вот этот самый лучший:
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Андрей Кузнецов 54 минуты назад
Лахтеньское чудовище.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3016 постов (2843 в горячем)

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