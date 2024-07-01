Автор поста рассказала, что сосед часто летает дроном над ее домом, чтобы подразнить пса, но однажды сообразительный домашний любимец додумался поймать устройство.

"Сосед стучал в мою дверь, выкрикивая нецензурную лексику. Как оказалось, он снова запускал свой дрон над моим двором, но на этот раз собаке удалось его уничтожить", — пишет женщина.

По ее словам, мужчина требовал компенсировать ремонт летательного аппарата, однако она отказалась и закрыла дверь прямо его носом.