Сосед запустил дрон вокруг дома американки, чтобы подразнить ее собаку, но пес успел обезвредить летательный аппарат. После этого инцидента мужчина потребовал компенсацию в размере 900 долларов, но суд вместо этого оштрафовал именно его.
Автор поста рассказала, что сосед часто летает дроном над ее домом, чтобы подразнить пса, но однажды сообразительный домашний любимец додумался поймать устройство.
"Сосед стучал в мою дверь, выкрикивая нецензурную лексику. Как оказалось, он снова запускал свой дрон над моим двором, но на этот раз собаке удалось его уничтожить", — пишет женщина.
По ее словам, мужчина требовал компенсировать ремонт летательного аппарата, однако она отказалась и закрыла дверь прямо его носом.
"Я несколько раз просила остановиться, но тот всегда отказывается, говорил, что мне не принадлежит воздушное пространство... Полиция попросила соседа такого больше не делать, чтобы избежать конфликта, но это не помогло", — добавляет владелица пса.
Позже женщина обратилась за консультацией на горячую линию Федерального управления гражданской авиации в США (FAA) и подала иск в суд. На удивление, ей удалось доказать свою правоту: соседа обязали оплатить услуги ветеринара для собаки, в частности рентген, стоматологический осмотр, успокоительное и лекарства. В целом это обошлось в 2000 долларов.
"Теперь ему запрещено летать над моим участком, но я на всякий случай установила камеры видеонаблюдения", — отметила автор рассказа.
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пёс - умничка
У многих такие проблемы с воем собак у соседей.
И если в многоквартирном доме есть какая то управа, то в частных домах никакой.
Как правило люди, негативно относящиеся к собакам, очень злые и сами имеют кучу тараканов в голове.
Как мы видим по ветке, когда один из таких собачников полез в драку лишь из за того, что в общественном транспорте потребовали одеть намордник на его пса.
Будешь утверждать, что он не идиот?
Водитель московского автобуса попросил пассажир надеть намордник на собаку. Однако пассажир устроил словесную перепалку и ударил мужчину.
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