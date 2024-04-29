Джордж Липперт – реальное доказательство многосердия

Его третья нога была полностью сформирована и даже имела дополнительный палец, так что всего у Липперта было шестнадцать пальцев на нижних конечностях. Третья нога фактически оказалась декоративной. Липперт утверждал, что она полностью рабочая, пока не получил перелом. Передвигаться с помощью дополнительной он не мог. И во время всей его артистической карьеры конечность просто свисала без движения.

В начале своей карьеры Джордж был назван «единственным трёхногим человеком на Земле» и оказался весьма интересным объектом для публики. Липперт даже работал на шоу с П. Т. Барнумом. Однако есть свидетельства того, что с этим человеком было нелегко иметь дело.

Фотографий Джорджа Липперта не сохранилось, только изображение Чарльза Эйзенмана. Оно единственное использовалось Липпертом. Учитывая, что его карьера длилась десятилетиями и совпала с большим бумом в фотографии, это очень необычно и вызывает вопросы.