Джордж Липперт – реальное доказательство многосердия

Озлобленного и жестокого человека часто называют бессердечным. Хотя выражение и образное, но суть вещей оно отражает очень точно. Между тем как имелись в истории и случаи многосердия – явления очень редкого и вполне реального.
Джордж Липперт родился в Германии в 1844 году. Помимо того, что мальчик стал обладателем сомнительной радости в виде трёх ног, он ещё и имел два сердца. Оба органа были полноценными и полностью функционирующими, хотя об этой особенности стало известно только после смерти и проведения вскрытия в 1906 году.
Его третья нога была полностью сформирована и даже имела дополнительный палец, так что всего у Липперта было шестнадцать пальцев на нижних конечностях. Третья нога фактически оказалась декоративной. Липперт утверждал, что она полностью рабочая, пока не получил перелом. Передвигаться с помощью дополнительной он не мог. И во время всей его артистической карьеры конечность просто свисала без движения.
В начале своей карьеры Джордж был назван «единственным трёхногим человеком на Земле» и оказался весьма интересным объектом для публики. Липперт даже работал на шоу с П. Т. Барнумом. Однако есть свидетельства того, что с этим человеком было нелегко иметь дело.
Фотографий Джорджа Липперта не сохранилось, только изображение Чарльза Эйзенмана. Оно единственное использовалось Липпертом. Учитывая, что его карьера длилась десятилетиями и совпала с большим бумом в фотографии, это очень необычно и вызывает вопросы.
В 1898 году у артиста появился конкурент – трёхногий мальчик с Сицилии Фрэнк Лентини. В связи с этим карьера и популярность Липперта быстро пошли на спад. Одного трёхногого уникума заменил другой.
К 1899 году Липперт остался без средств к существованию. В конце концов, он нашёл благодетельницу в лице цветочницы Мэри Риггс, с которой прожил в Салеме, штат Орегон, семь лет.
Летом 1906 года Джордж Липперт умер от туберкулёза в возрасте 62 лет. Вскрытие показало, что у него было два сердца, а также то, что одно сердце отказало за пару недель до его смерти. Врачи заявили, что если бы у Липперта не было туберкулёза, он мог бы легко прожить ещё много лет. Его жизнь поддерживало бы второе здоровое сердце.
Источник:
- Николай Яковченко: что скрывалось за беззаботным образом клоуна с грустным взглядом?
- Педро Гонсалес – мальчик-волк с Канарских островов
- Фрида Пушник – половинка самой себя
- Кардиффский гигант Джордж Огер
- Чарльз Трипп – пример стойкости и таланта